Adyen amplía las soluciones de pago en persona con Tap to Pay en Android

(Información remitida por la empresa firmante)

Adyen trabaja con Oracle Food and Beverage para ampliar el acceso a experiencias de pago en persona sin contacto para restaurantes y negocios de servicios de alimentos en todo el mundo

SAN FRANCISCO, 11 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plataforma de tecnología financiera global elegida por las empresas líderes, está ampliando su oferta de pago en persona con Tap to Pay en Android. La solución basada en software permite a las empresas convertir cualquier dispositivo Android compatible, como teléfonos inteligentes, tabletas, quioscos y dispositivos portátiles, en una terminal de pago y aceptar pagos sin contacto, eliminando la fricción de pago para las empresas. En el lanzamiento, Adyen Tap to Pay en Android estará disponible en EE. UU. y Singapur.

La solución independiente del dispositivo de Adyen para Tap to Pay en Android permite a las empresas mejorar de forma segura las experiencias de pago de sus clientes, agilizar los procesos y reducir los costes de hardware. Esto significa que los minoristas que usan dispositivos portátiles en la tienda para verificar el inventario ahora pueden aceptar fácilmente pagos en el mismo dispositivo, eliminando la necesidad de visitar la caja registradora y ralentizando el proceso de pago. Del mismo modo, las empresas de plataforma pueden permitir que el personal de entrega use su hardware de logística para aceptar pagos en la puerta de las entregas, creando facilidad y movilidad para procesar los pagos.

"El lanzamiento de Tap to Pay en Android de Adyen es parte de nuestro compromiso de ampliar las soluciones basadas en software para pagos en persona", dijo Edgar Verschuur, director global de pagos de Adyen. "Tap to Pay en Android es el ejemplo más reciente de cómo estamos habilitando la diversidad de hardware para más empresas y dándoles la libertad de brindar las experiencias de pago rápidas y fáciles de usar que desean sus clientes".

Mejorando las experiencias de pago para la industria de alimentos y bebidas, y más allá

Como parte del lanzamiento inicial, Adyen se asoció con Oracle Food and Beverage, un proveedor líder de sistemas de punto de venta para restaurantes y lugares deportivos y de entretenimiento en todo el mundo, para integrar Tap to Pay en Android en los sistemas comúnmente utilizados en todo el mundo de la industria de la hospitalidad. Oracle atiende actualmente a clientes en 180 países y procesa más de 150.000 millones de dólares en transacciones por año. Como parte de este programa, Oracle incorporará Tap to Pay en Android de Adyen en su Oracle Payment Cloud Service respaldado por Adyen for Platforms.

"Continuar nuestra asociación con Adyen a través de nuestra adopción de Tap to Pay en Android brinda a nuestros clientes de Oracle Payment Cloud Service un proceso de pago intuitivo y una huella de hardware reducida", dijo Simon de Montfort Walker, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Oracle Food and Beverage Unit. "Todos estos son temas críticos para los dueños de negocios y los líderes de TI en la industria de restaurantes. Es por eso que estamos tan emocionados de traer esta capacidad tan deseada al mercado".

Para obtener más información sobre Tap to Pay en Android, visite aquí . Las expansiones regionales Tap to Pay en Android de Adyen se anunciarán en el futuro.

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones más rápido. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. Los lanzamientos de productos y la cooperación con Oracle, como se describe en esta actualización comercial, subrayan el crecimiento continuo de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Oracle Food & BeverageOracle ayuda a los proveedores de alimentos y bebidas ambiciosos a realizar transacciones de nuevas maneras, colocar a sus clientes en el centro de cada decisión comercial y brindar excelentes experiencias a los huéspedes. Con Oracle MICROS Simphony Cloud, una plataforma de transacciones digitales abierta y extensible para el comercio unificado de restaurantes, miles de operadores de todo el mundo informan y automatizan sus operaciones y brindan experiencias personalizadas para el personal y los clientes. Obtenga más información en Oracle Food and Beverage.

MarcasOracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle Corporation. NetSuite fue la primera empresa en la nube, marcando el comienzo de la nueva era de la computación en la nube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/adyen-amplia-las-soluciones-de-pago-en-persona-con-tap-to-pay-en-android-301874704.html