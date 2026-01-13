Aignostics anuncia un nuevo modelo de vanguardia para la base de la patología

(Información remitida por la empresa firmante)

- Atlas 2 establece un nuevo estándar en la industria y alcanza un rendimiento y una eficiencia computacional excepcionales

BERLÍN y NUEVA YORK, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics anunció hoy los resultados de la investigación de Atlas 2, una versión actualizada de su modelo básico de patología. Desarrollado a través de una colaboración con Mayo Clinic, LMU Munich y Charité – Universitätsmedizin Berlin, Atlas 2 representa una nueva tecnología de vanguardia para modelos básicos de patología en tres dimensiones clave: el mayor rendimiento promedio en 80 puntos de referencia públicos, el conjunto de datos de entrenamiento más extenso con más de 5 millones de imágenes de portaobjetos y la arquitectura de modelo más grande, con aproximadamente 2.000 millones de parámetros.

Más allá de su escala, el modelo también demuestra una robustez excepcional, un requisito fundamental para la implementación clínica, e incluye documentación regulatoria de grado clínico para facilitar su integración en dispositivos médicos. Además del modelo completo, el equipo ha desarrollado versiones simplificadas que también alcanzan el mejor rendimiento en modelos de tamaño eficiente, lo que permite una amplia adopción en diversos entornos sanitarios.

"Atlas 2 representa nuestro compromiso de ofrecer no solo la tecnología de IA más avanzada, sino también las soluciones más viables e implementables clínicamente", afirmó Maximilian Alber, cofundador y director de tecnología de Aignostics. "Al evaluar rigurosamente nuestros modelos con parámetros de referencia públicos y mantener la documentación regulatoria de grado clínico, garantizamos que estos avances se integren fácilmente en los flujos de trabajo clínicos".

Aignostics implementará Atlas 2 en toda su cartera de productos, incluyendo Atlas H&E-TME, su aplicación para el perfilado del microambiente tumoral en portaobjetos H&E. Atlas 2 también estará disponible para licencia.

"Atlas 2 demuestra la continua solidez de nuestra colaboración con Aignostics", destacó Jim Rogers, consejero delegado de Patología Digital de Mayo Clinic. "Estos resultados demuestran un progreso real en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que pueden transformar la patología en beneficio de los pacientes".

Acerca de Aignostics

Aignostics es una empresa de inteligencia artificial que transforma datos patológicos complejos en información transformadora. Al combinar acceso exclusivo a datos clínicos multimodales, tecnologías líderes en la industria y ciencia rigurosa, Aignostics desarrolla productos y servicios de primera clase para la próxima generación de medicina de precisión. Mediante colaboraciones con sus socios biofarmacéuticos, Aignostics apoya el descubrimiento de fármacos, la investigación traslacional, los ensayos clínicos y el desarrollo de CDx. El producto más reciente de Aignostics, Atlas H&E-TME, es una aplicación de autoservicio para la elaboración de perfiles completos del microambiente tumoral en imágenes H&E con resolución unicelular, lo que proporciona a los investigadores una precisión y escalabilidad sin precedentes. Fundada en el año 2018, Aignostics es una filial de Charité Berlin, uno de los hospitales universitarios más grandes y prestigiosos del mundo. Aignostics está financiada por importantes inversores y opera en Berlín y Nueva York.

