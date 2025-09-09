(Información remitida por la empresa firmante)

-Akko presenta el Teclado del Año de la Serpiente en IFA 2025 y acelera la estrategia global de interruptores magnéticos

SHENZHEN, China, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Akko , la innovadora empresa global de periféricos, presentó oficialmente su última creación, el teclado mecánico del Año de la Serpiente , en IFA 2025 de Berlín. Tras el éxito del aclamado teclado Año del Dragón del año pasado, este nuevo lanzamiento continúa la visión de Akko de fusionar la herencia cultural con el diseño industrial moderno. El lanzamiento atrajo gran atención de jugadores, entusiastas y medios de comunicación de todo el mundo, lo que refuerza la posición de Akko a la vanguardia de la innovación en la industria de periféricos.

La colección Akko Año de la Serpiente presentará tres diseños únicos, con la versión más icónica inspirada en Xuanwu, una figura mítica de la cultura china que simboliza la sabiduría y la protección. Fabricado con una carcasa de aleación de aluminio CNC, intrincadas técnicas de grabado y una estructura de montaje con juntas de precisión, el teclado refleja la excepcional artesanía de Akko. Combinado con un diseño ergonómico Alice en tienda de campaña y los interruptores premium de Akko, ofrece una experiencia de escritura que evoca una historia cultural y cómoda, ideal para un uso prolongado.

Mientras tanto, Akko está acelerando la innovación y el lanzamiento global de su línea de productos con interruptores magnéticos, destacada por dos modelos insignia: el M1 V5 TMR y el MOD 007 V5 HE . Ambos ofrecen una respuesta de nivel esports y una experiencia de escritura y juego de vanguardia. Cabe destacar que estos dos modelos insignia también estarán disponibles en versiones ISO, satisfaciendo aún más las necesidades de los usuarios internacionales. La tecnología de interruptores magnéticos de Akko abarca actualmente las soluciones HE y TMR y se está expandiendo constantemente a múltiples diseños, incluyendo 60 %, 68 %, 75 %, TKL y Alice, para satisfacer las diversas demandas de jugadores y creadores competitivos de todo el mundo.

Además de la tecnología de interruptores magnéticos, Akko también presentó dos nuevas series de productos de alta gama en IFA: las series Gem y Mineral . Estas series amplían el lenguaje de diseño de la marca, mostrando la capacidad de Akko para fusionar la estética artística con la ingeniería avanzada y ofreciendo a los usuarios una experiencia completamente nueva.

Con motivo de la celebración de su noveno aniversario, Akko mantiene su compromiso con una doble visión: inspirarse en la cultura tradicional y las tendencias contemporáneas para impulsar la innovación de productos, a la vez que lidera el avance y la aplicación de la tecnología de interruptores magnéticos. Al unir la tradición con la innovación, Akko demuestra que los teclados no son solo herramientas funcionales, sino también expresiones culturales, instrumentos de alto rendimiento y símbolos de individualidad.

Akko invita cordialmente a todos los visitantes a IFA 2025, pabellón 5.2, stand 143, para experimentar de primera mano sus últimas innovaciones.

Para más información, visite akkogear.eu o akkogear.de .

