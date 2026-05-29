Alpac Capital y United Group anuncian un acuerdo para la venta de Adria News Network

(Información remitida por la empresa firmante)

LUXEMBURGO, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El grupo de inversión internacional Alpac Capital y Summer Parent S.à r.l., accionista último de United Group ("el grupo"), confirman hoy que se ha llegado a un acuerdo para la venta de Adria News S.à r.l.

Alpac Capital cuenta con una larga y sólida trayectoria en la gestión de medios de comunicación a escala internacional. Es propietaria mayoritaria de Euronews, una de las mayores redes del mundo, que llega a más de 1.500 millones de personas en más de 160 países y emite en 19 idiomas. Esta adquisición proporciona a Adria News Network ("ANN") una plataforma sólida y un propietario alineado con sus principios editoriales, garantizando así la independencia a largo plazo de estos importantes medios. Alpac Capital está comprometida, como lo demuestra su participación en Euronews, con la promoción de un periodismo neutral y objetivo que mantenga los más altos estándares editoriales.

United Group es el proveedor líder de telecomunicaciones y medios de comunicación en el sureste de Europa, y su participación mayoritaria pertenece a la firma de inversión global BC Partners.

En febrero de 2026, United Group unificó sus activos informativos en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia y Eslovenia bajo una marca independiente, ANN, con su propio consejo de administración totalmente independiente y la supervisión de un Consejo Editorial compuesto por destacados profesionales internacionales de los medios de comunicación. Las marcas consolidadas y galardonadas de ANN, entre las que se incluyen N1, Nova S, Vijesti y Danas, ofrecen noticias multiplataforma a una audiencia combinada de más de 16 millones de personas y emplean a más de 1.000 periodistas y personal administrativo. El marco de gobernanza introducido simultáneamente se identificó como la forma más eficaz de proteger la independencia editorial, a la vez que proporciona estabilidad, transparencia y resiliencia al negocio, en consonancia con los compromisos adquiridos por BC Partners y la dirección de United Group en el año 2025. Adria News Network cuenta con licencia y está regulada dentro de la Unión Europea, y sus licencias reflejan garantías de independencia editorial.

Tras la creación de ANN, United Group recibió varias manifestaciones de interés no solicitadas de partes interesadas en adquirir estos activos informativos.

Alpac Capital fue elegida gracias a que proporcionaba el mayor valor, cumpliendo al mismo tiempo con los principios de gobernanza e independencia establecidos desde el principio. El Acuerdo de Compra de Acciones incluye salvaguardias contractuales que preservan la independencia editorial y funcional de ANN, una clara separación entre los intereses editoriales y comerciales, y el mantenimiento de un órgano asesor externo independiente.

United Group sigue centrado en ejecutar su estrategia en los principales mercados de la UE, impulsando su crecimiento en los sectores de telecomunicaciones y medios de comunicación, y generando valor a largo plazo para todos sus grupos de interés. Los sólidos resultados del primer trimestre demuestran el continuo crecimiento y la creación de valor del grupo.

Un portavoz de United Group indicó:

"Esta transacción cumple con un objetivo claro que el grupo se fijó en 2025: garantizar la independencia a largo plazo de nuestros activos informativos. Una vez completada, United Group se centrará plenamente en impulsar la creación de valor para todos los grupos de interés en sus negocios de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología en los mercados europeos".

Un portavoz de Alpac Capital declaró:

"ANN representa una importante incorporación a nuestra cartera de activos mediáticos, donde seguiremos invirtiendo para garantizar su crecimiento y desarrollo. En ALPAC, creemos en un periodismo objetivo, neutral e independiente, con operaciones y resultados financieros sólidos y sostenibles. Estas no son palabras vacías; el trabajo de nuestros periodistas las demuestra a diario y son reconocidas por todas las organizaciones independientes y creíbles del mercado. Asimismo, nos enorgullece nuestra postura abierta y europea, y somos conscientes de la importancia de la ampliación de la UE para los Balcanes Occidentales. Este compromiso se reflejará también en los valores editoriales y la visión a largo plazo de ANN. ALPAC está comprometida y es plenamente consciente de lo que está en juego en esta transacción, y cree firmemente que contribuirá de forma muy positiva a los países en los que ahora está invirtiendo".

Estas transacciones están sujetas a aprobaciones regulatorias estandarizadas y se espera que se completen durante la segunda mitad de 2026.

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