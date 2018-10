COMUNICADO: Ambrosia lanza la funcionalidad Follow BluCon de Amazon Alexa para controlar los niveles de glucosa sobre la marcha

Publicado 05/10/2018 12:22:20 CET

La aplicación, activada por voz, ayuda a los cuidadores a realizar el seguimiento de las lecturas de los sensores de glucosa FreeStyle Libre y FreeStyle Libre Pro de Abbott sin esfuerzo.

SAN FRANCISCO, 5 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Ambrosia Systems, una empresa de tecnología médica de rápido crecimiento, ha anunciado hoy el lanzamiento de Follow BluCon, su aplicación de control por voz para supervisar los niveles de glucosa de pacientes diabéticos en todo el mundo. La aplicación, integrada en Amazon Alexa, puede activarse mediante un simple comando de voz. Así, los cuidadores de los usuarios que utilizan los sensores FreeStyle Libre y FreeStyle Libre Pro de Abbott pueden conocer los niveles de glucosa de los suyos con mayor facilidad y sin tener que ponerse en contacto con ellos o acceder a una aplicación móvil para realizar lecturas periódicas.

Ambrosia ha construido todo un sistema para la monitorización continua de la glucosa (CGM, por su siglas en inglés), desde su propio dispositivo electrónico para transmitir las lecturas de los sensores hasta crear una aplicación móvil y ahora una aplicación de control por voz. Ahora los usuarios pueden acceder rápidamente a las lecturas de glucosa mediante un simple comando de voz. La aplicación FollowBluCon no solo muestra las lecturas de glucosa cada 5 minutos, sino que también proporciona datos de tendencia.

"Siempre estamos buscando nuevas formas de facilitar a los cuidadores el seguimiento de los niveles de glucosa de sus seres queridos", afirmó Piyush Gupta, consejero delegado de Ambrosia Systems. "Con la nueva función de Alexa, estamos encantados de ofrecer más comodidad a nuestros usuarios", dijo.

Exención de responsabilidad:

FreeStyle Libre es una marca registrada de Abbott Diabetes Care Inc. Ambrosia Systems Inc. no tiene ningún tipo de relación con Abbott Diabetic Care o Abbott Laboratories.

Acerca de Ambrosia Systems

Ambrosia Systems [https://www.ambrosiasys.com/] es una empresa de tecnología médica de rápido crecimiento centrada en la creación de soluciones tecnológicas fáciles de usar y asequibles. Fabricamos dispositivos que pueden leer muchos tipos diferentes de etiquetas de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) y transmitir información a dispositivos móviles o teléfonos a través de una conexión Bluetooth. Nuestros productos funcionan en iPhone, teléfonos Android, iPod, Apple Watch o Android Watch.

En el sector médico, nuestros productos y aplicaciones trabajan con el sensor FreeStyle Libre de Abbott, basado en NFC, para ayudar a los pacientes a supervisar continuamente sus niveles de glucosa en su teléfono móvil cada 5 minutos. El NightRider BluCon, de bajo coste, se utiliza actualmente en más de 100 países de todo el mundo. Si desea más información, visite www.ambrosiasys.com [http://www.ambrosiasys.com/] o síganos en @Ambrosia_Sys.

Contactos de Medios:

Estados UnidosMia FlahertyAmbrosia SystemsTeléfono: +1-415-293 -8242Correo electrónico: mia.flaherty@ambrosiasys.com[mailto:mia.flaherty@ambrosiasys.com]

IndiaSandhya RaoAmbrosia SystemsTeléfono: +91 7022998647Correo electrónico: Sandhya.Rao@ambrosiasys.com[file://10.86.178.61/TempXE/Sandhya.Rao@ambrosiasys.com]

Sitio Web: http://www.ambrosiasys.com/