(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Angel Yeast (SSE: 600298), empresa líder a nivel mundial en biotecnología de levaduras, presentó sus últimas innovaciones en ingredientes y soluciones de aplicación en Fi Europe 2026, evento celebrado del 17 al 19 de noviembre en Messe Frankfurt.

Impulsar la innovación en sabor y nutrición

Bajo el lema Impulsando el sabor y las proteínas de forma conjunta, Angel Yeast abordó las prioridades más apremiantes de la industria alimentaria, entre ellas la reducción de sodio, el desarrollo de productos con etiquetas limpias, formulaciones ricas en proteínas y fibra, la innovación en proteínas híbridas, la reducción de grasas y la mejora de las experiencias de sabor.

A lo largo de la exposición, especialistas internacionales en I+D y profesionales de la gastronomía italiana llevaron a cabo demostraciones de cocina en directo para explorar el potencial de aplicación de la proteína de levadura y el extracto de levadura (YE) de Angeopro en diversas categorías de productos alimentarios. Entre las aplicaciones presentadas se incluyen agua enriquecida con proteína de levadura, pasta italiana proteica, salsas saladas y productos de panadería.

Estas demostraciones ponen de relieve cómo los ingredientes derivados de la levadura pueden ayudar a los fabricantes de alimentos a mejorar los perfiles nutricionales, optimizar el sabor y desarrollar productos que satisfagan las expectativas cambiantes de los consumidores tanto en lo que respecta al sabor como a la nutrición.

Lanzamientos de nuevos productos: Avances en las aplicaciones de la proteína de levadura

Durante la exposición, Angel Yeast lanzó dos nuevos productos de proteína de levadura: Angeopro Yeast Protein Hi90-A y S80-A.

Hi90-A proporciona un alto contenido proteico del 88%, ofreciendo una textura suave en boca y un perfil de sabor neutro, ideal para satisfacer las exigentes necesidades de la nutrición deportiva de gama alta y de grupos con requerimientos dietéticos específicos. Por su parte, S80-A ofrece una solubilidad total en agua, orientándose a segmentos emergentes y de rápido crecimiento, como las bebidas listas para consumir (RTD) y las aguas enriquecidas con proteínas.

Estas nuevas incorporaciones amplían aún más la versatilidad de la cartera de Angeopro, ofreciendo a los formuladores soluciones a medida para satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores en cuanto a una nutrición de alto rendimiento y con etiquetas limpias.

Una amplia cartera de ingredientes, respaldada por experiencia en aplicaciones

Angel Yeast presentó una cartera integral que abarca proteínas de levadura, extracto de levadura, ingredientes para panificación, soluciones para la nutrición humana e ingredientes derivados del té.

La muestra presenta una serie de conceptos de productos terminados —que incluyen proteínas de levadura en polvo, barritas ricas en proteínas y salsas bajas en sodio—, lo cual ilustra la versatilidad de las tecnologías de ingredientes de Angel Yeast en diversas aplicaciones alimentarias.

Al combinar su experiencia en ingredientes con una I+D orientada a aplicaciones y la colaboración con sus clientes, Angel Yeast busca ayudar a los fabricantes de alimentos a lanzar al mercado productos diferenciados.

Compartir conocimientos especializados en nutrición deportiva

En el marco del Fi Europe Conference Forum, el doctor Winston Sun, subdirector general del Centro de Innovación de Angel Yeast en Bélgica, ofreció una presentación titulada Aplicaciones innovadoras de la proteína de levadura en alimentos para la nutrición deportiva.

La presentación exploró las propiedades funcionales y el potencial de aplicación de la proteína de levadura en la nutrición deportiva y en productos alimenticios funcionales, destacando oportunidades para desarrollar soluciones nutricionales respaldadas por la ciencia que respondan a la creciente demanda de fuentes de proteínas alternativas de alta calidad.

La sesión también reflejó el compromiso continuo de Angel Yeast con el avance de la ciencia de los ingredientes y el apoyo a la próxima generación de innovación en proteínas, mediante la colaboración internacional en I+D.

Impulsar la innovación global con un marcado enfoque europeo

Aprovechando su red internacional de I+D, su experiencia técnica y su enfoque centrado en el cliente, Angel Yeast seguirá desarrollando ingredientes y soluciones de aplicación de alta calidad que respondan a las demandas cambiantes del mercado.

Al conectar capacidades de innovación globales con un conocimiento profundo de los mercados locales, Angel Yeast se compromete a generar valor para sus clientes y socios en todo el mundo, contribuyendo al mismo tiempo al futuro de la innovación alimentaria.

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