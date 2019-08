Ariana Grande, ganadora del Grammy y artista discográfica multiplatino, lanza su nueva fragancia THANK U, NEXT (1)

Publicado 15/08/2019 16:55:46 CET

NUEVA YORK, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La ganadora del Grammy Ariana Grande captura el esplendor de su himno "thank u next" en la fragancia definitiva: THANK U, NEXT. Esta muy esperada fragancia, creada en colaboración con LUXE Brands, será lanzada exclusivamente en Ulta.com el 18 de agosto de 2019, y en tiendas Ulta Beauty (Estados Unidos) y Shoppers Drug Mart (Canadá) de todo el país el 1 de septiembre de 2019.

La fragancia THANK U, NEXT encarna la exitosa canción e himno "thank u, next" de la Srta. Grande, que debutó en el número uno de la lista Billboard Hot 100 y, en ese momento, acabó batiendo el récord del vídeo musical más visto con 55 millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas. "Thank u, next" se ha convertido en la frase del año, que simboliza avanzar y mirar hacia delante, asumir el control de una forma positiva y segura, siempre con sentido del humor. Después de hacerse con el emocionante premio a la Fragancia del Año 2019 con Cloud, Ariana comprendió la importancia de crear una plataforma sólida para su próxima marca y fue la visionaria tras la ampliación de la franquicia "thank u, next" con una fragancia. La marca THANK U, NEXT cuenta con una sensibilidad y una jovialidad sensual inspiradora para sus seguidores en todo el mundo.

"Para la campaña de la fragancia THANK U, NEXT, Ariana Grande y LUXE Brands volvieron a colaborar con Hannah Lux Davis para incorporar con total fluidez la última fragancia de la Srta. Grande en el mundo 'thank u, next'", explica Noreen Dodge, directora de Marketing de LUXE Brands. "La visión creativa de Ariana para THANK U, NEXT comunica a la perfección la combinación de sensualidad y dulzura, al mismo tiempo que refleja ingeniosamente los detalles de la última fragancia de Ariana de una forma fresca y moderna que es auténtica de cara a Ari y única en cuanto a la categoría".

La Srta. Grande dice: "Quería crear una fragancia con un olor conectado al de mi primera fragancia Ari pero más veraniego, así que volví a las notas de pera afrutada y frambuesa de Ari y les di un giro con un poco de coco. Mi inspiración me llevó a diseñar una botella que representase el mensaje de mi canción 'thank u next', la salida del perfume del corazón roto simboliza avanzar después de atravesar un momento difícil".

La fragancia fue diseñada por Jerome Epinette, el perfumista y artesano de Robertet que creó Byredo y Atelier Cologne, el cual se sintió inspirado para desarrollar un territorio olfativo nuevo con la fragancia THANK U, NEXT. Una creación que revoluciona el espacio gourmand al incorporar preciosas notas florales y un almizcle texturizado para darle un toque personal más transparente a la par que adictivo a la fragancia.

"Cada una de las fragancias de Ariana supera a la anterior, y THANK U, NEXT no será una excepción. El aroma, envase y campaña son una representación perfecta del mensaje internacionalmente aceptado de Ariana", dice Tony Bajaj, consejero delegado de LUXE Brands. "La forma en que Ariana conecta con sus seguidores y comparte su increíble pasión a través de todo lo que hace es extraordinaria. Nos sentimos honrados de colaborar de nuevo con una artista tan innovadora y esperamos ansiosos el éxito continuado que tendrá el lanzamiento de la fragancia THANK U, NEXT".

"Al basarnos en el éxito y atractivo internacional de Ariana Grande, hemos aumentado estratégicamente la presencia mundial de su franquicia de fragancias. Nuestro éxito es en colaboración con LUXE Brands y nuestros principales socios minoristas Boots y Superdrug en Reino Unido, y exclusivamente con Douglas en más de doce países", añade Dilesh Mehta, consejero delegado de Designer Parfums.

La fragancia THANK U, NEXT estará disponible en línea en Ulta.com el 18 de agosto de 2019 y en las tiendas Ulta Beauty de todo el país el 1 de septiembre de 2019.

LA FRAGANCIA:

Notas de salida: pera, frambuesa salvajeCorazón: crema de coco, pétalos de rosaFondo: azúcar macaroon, almizcle aterciopelado

EL PRODUCTO

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ml 62 $Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 ml 52 $Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 ml 42 $

Todos los precios son los precios de venta recomendados por el fabricante en dólares estadounidenses.

ACERCA DE ARIANA GRANDE Gracias a su portentosa voz y asombroso registro, la ganadora del Grammy Ariana Grande se ha convertido en una de las cantantes más magnéticas y con mayor éxito de la música actual. A sus 25 años, cuenta en su haber con tres álbumes de platino y ha superado los 35.000 millones de reproducciones, además de haber conseguido que 14 de sus éxitos estuvieran entre los 10 mejores de la lista Billboard Hot 100. La Srta. Grande se convirtió recientemente en la primera artista en solitario con canciones ocupando los tres primeros puestos de la lista Billboard Hot 100, algo que no había ocurrido desde que The Beatles lo consiguieran en 1964.

Esas tres canciones ("7 rings", "break up with your girlfriend, I'm bored" y "thank u, next") aparecen en el quinto álbum de la cantante, thank u, next, que fue el cuarto de sus discos que hizo su debut en el n.° 1 de la lista de álbumes Billboard Top 200. La espectacular primera semana del álbum estableció una serie de récords en ese momento, como el de mayor número de reproducciones en una semana de un álbum pop y el mayor número de reproducciones en una semana de un álbum de una artista femenina. La Srta. Grande batió el récord de mayor cantidad de éxitos simultáneos dentro del top 40 de la lista Billboard Hot 100 de una artista femenina con sus 11 canciones (incluidos los éxitos de las listas durante varias semanas "7 rings" y "thank u, next").

Desde que debutó con su álbum completo en 2013, Yours Truly (en el que se incluye el revolucionario éxito "The Way", ganador de un triple platino), la Srta. Grande ha prestado su impactante presencia vocal a una variedad de géneros, que abarca desde el pop, pasando por el R&B y el soul, hasta la música electrónica; siempre igual de matizada y segura. Publicado en 2014, su segunda creación, My Everything, incluía los éxitos ganadores de 6 discos de platino "Problem" y "Bang Bang". En 2016, Ariana Grande lanzó su aclamado disco Dangerous Woman, en el que se incluyen los sencillos "Dangerous Woman," "Into You" y "Side to Side." En 2018, el cuarto álbum de la artista, Sweetener, debutó en el n°. 1 de la lista de álbumes Top 200 y contó con los temas "God is a Woman," "breathin'" y el primer sencillo "No Tears Left To Cry", y se hizo con el premio al "Mejor Álbum de Pop Vocal" en los Premios GRAMMY(®) de 2019. La Srta. Grande, nominada a los premios GRAMMY(®) en seis ocasiones, es la primera artista en la historia de la música que ha conseguido que el primer sencillo de cada uno de sus cinco primeros álbumes debutase en el top 10 de la lista Billboard Hot 100. Gracias en gran medida al éxito de "thank u, next", Ariana Grande ("Mujer del Año" de 2018 de Billboard) fue la artista femenina con el mayor número de reproducciones en Spotify en 2018.

Con el paso del tiempo, la actriz y antigua estrella de Broadway ha demostrado el alcance de su talento al participar en Scream Queens y Hairspray Live!, y ha exhibido sus habilidades cómicas como presentadora de Saturday Night Live. Con más de 200 millones de seguidores en las redes sociales, la Srta. Grande también ha recibido numerosos galardones en los premios MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards y American Music Awards, incluido el muy cotizado premio al Artista del Año.

