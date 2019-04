Artprice: Las 10 obras de más ventas creadas tras la crisis financiera de 2008 (2)

Publicado 24/04/2019 21:17:33 CET

Artprice es el líder global en bancos de datos de precio de arte e índices de arte. Tiene más de 30 millones de índices y resultados de subastas cubriendo más de 700.000 artistas. Artprice Images® da acceso ilimitado al mayor recurso Art Market del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o impresiones de obras de arte desde el año 1700 al día de hoy, junto con comentarios de historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece de forma permanente sus bancos de datos con información procedente de 6.300 subastadores, publicando un flujo constante de tendencias de mercado de arte para las principales agencias de noticias y unas 7.200 publicaciones internacionales de prensa.

Para sus 4.500.000 miembros, Artprice proporciona acceso al principal mercado estandarizado líder en el mundo para la compra y venta de arte. Artprice prepara su blockchain para el mercado del arte. Su Global Art Market Annual Report for 2018 de Artprice con etiqueta BPI (etiqueta nacional científica francesa) se publicó el pasado marzo de 2019: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2018 [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2018]

Artprice se asocia a Artron Group, líder de China en el mercado del arte, su sólido socio institucional.

Acerca de Artron Group:

"Artron Art Group (Artron), un grupo industrial cultural completo fundado en el año 1993 por Wan Jie, se compromete a heredar, mejorar y propagar el valor del arte. Basándose en los abundantes datos de arte, Artron proporciona a la industria del arte y a los seguidores del arte un servicio y experiencia profesionales de los productos de calidad por medio de la aplicación integrada de TI, ciencia digital avanzada y artesanía y materiales innovadores.

Habiendo producido más de 60.000 libros y catálogos de subastas, Artron es el principal impresor mundial de libros de arte, con un volumen de impresión total de 300 millones al año. Cuenta con más de 3 millones de miembros profesionales dentro del sector de las artes, y dispone de una media de 15 millones de visitas diarias, siendo la principal página web de arte del mundo.

