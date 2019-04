Artprice: Las 10 obras de más ventas creadas tras la crisis financiera de 2008 (1)

Publicado 24/04/2019 21:17:37 CET

PARÍS, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El año 2008 marcó un punto de inflexión para el mercado del arte y para la economía global en su conjunto. En retrospectiva, la venta del 15 de septiembre de 2008 de Sotheby de Beautiful Inside My Head Forever dedicado a las obras de Damien Hirst -solo unas horas antes del colapso de Lehman Brothers Bank y sus repercursiones en las ventas de arte de todo el mundo- ahora parece como el canto del cisne de una era distinta.

http://mma.prnewswire.com/media/876486/Auction_Turnover_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/876486/Auction_Turnover_Infographic.jpg]

Sin embargo, como thierry Ehrmann, fundador/consejero delegado de Artprice nos dice: "El impacto de la crisis financier no afectó a la creación artística; los cambios significativos que hemos visto desde 2008 son esencialmente debidos a los cambios dentro de la estructura interna del mercado del arte.

"El principal desarrollo es por supuesto el crecimiento del mercado chino, pero también hemos visto el crecimiento del arte como inversión financiera. Los índices de intereses negativos o cercanos a cero, que minan el valor de los ahorros, han impulsado cada vez más el capital hacia inversiones alternatias... Y el arte genera ingresos muy atractivos. El gran número de obras creadas en los últimos 10 años que se han vendido ya en subastas públicas demistran que el arte contemporáneo representa un mercado sensacional".

Ingresos de la subasta de Global Fine Art [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/04/auction-turnover.png [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/04/auction-turnover.png]]

Artprice presenta 10 artistas que ya han marcado el mercado secundario con obras creadas tras la crisis financiera de 2008.

1. Cui Ruzhuo (b. 1944): The Grand Snowing Mountains (2013)

39.577.000 $ - 4 de abril de 2016, Poly Auction, Hong Kong

El pintor chino Cui Ruzhuo es uno de los artistas actuales de más éxito en el mercado del arte, a la par que Gerhard Richter y David Hockney. Sin embargo, a diferencia de los dos últimos, sus mejores obras- cuya demanda es la más fuerte - son las más recientes. El resultado forjado por un panorama de escena montañosa que mide más de 8 metros de ancho y 3 metros de alto - The Grand Snowing Mountains (2013) - ilustra el inmenso éxito de este nuevo gigante de la pintura china que sigue siendo muy desconocido en Occidente.

2. Jeff Koons (b. 1955): Popeye (2009/11)

28.165.000 $- 14 de mayo de 2014, Sotheby's, Nueva York

Un mes antes de que su retrospectiva comenzase en el Whitney Museum (27 de junio - 19 de octubre de 2014), el Príncipe de Kitsch Jeff Koons vio su escultura Popeye (2009/11) convertirse en el objeto de una furiosa puja en una venta nocturna en Sotheby's, Nueva York. La escultura, la primera de una serie de tres, fue uno de los puntos destacados de la exposición de Jeff Koons en el Whitney Museum, y también fue mostrado en el Centre Pompidou de París y el Guggenheim de Bilbao.

3. Mark Grotjahn (b. 1968): Untitled (S III Released to France Face 43.14) (2011)

16.767.500$- 17 de mayo de 2017, Christie's, Nueva York

Representado por la Gagosian Gallery desde 2008, el pintor americano Mark Grothjahn vio sus precios subir gradualmente hasta 2017. Luego, en el trascurso de solo 12 meses, su índice de precios se disparó un 75%... antes de caer de nuevo al siguiente año. En 2018, otra de sus pinturas en formato grande, Untitled (Black over Red Orange "Mean as a Snake" Face 842) (2010), alcanzó los 7.073.000 $.

4. Gerhard Richter (b. 1932): Abstraktes Bild (2009)

9,093,300 $ - 5 de mayo de 2019, Sotheby's, Londres

Las grandes pinturas abstractas de Gerhard Richter se encuentran entre las obras más caras del mundo. En febrero de 2015, Abstraktes bild(1986) llegó a más de 46 millones de dólares, estableciendo un sensacional récord para el líder del mercado del arte de Alemania. La venta de Abstraktes Bild (2009) muestra que los coleccionistas cada vez valoran más su reciente producción, que podría ser tan valiosa como sus primeras obras (1965 - 1990) a largo plazo.

5. Rudolf Stingel (b. 1956): Untitled (2012)

7.939.000 $ - 8 de marzo de 2018, Phillips Londres

Rudolf Stingel también ha respaldado a Larry Gagosian y se ha beneficiado enormemente del poder y estatus internacional del proveedor. En 2015, el Gagosian presentó la obra de Stingel en Asia por primera vez con una serie de pinturas Untitled (2012) que reproducían fragmentos de pared de su doble exposición en el Chicago Museum of Contemporary Art y el Whitney Museum en Nueva York en 2007. Durante estas exposiciones, los visitantes fueron invitados a escribir inscripciones de todos los tipos en las paredes de los dos prestigiosos museos. Stingel reprodujo determinados detalles utilizando cobre electroformado que posteriormente se cubría con oro.

6. Jin Shangyi (b. 1934): Peony Pavilion (2013)

7.829.400 $- 31 de mayo de 2014, China Guardian, Canton

El pintor chino Jin Shangyi es maestro de la pintura al óleo. Conocido por sus retratos (incluyendo desnudos femeninos a finales de los 80), es uno de los artistas chinos más originales de su generación. Su obra tuvo mucha demanda en 2013, como confirma el valor de su lienzo de 1999 Monk Painter Kun Can (? ? ? ?):

- 2.088.500 $, 13 de mayo de 2007 - China Guardian, Beijing

- 6.326.500 $, 1 de junio de 2013 - Poly Auction, Beijing

- 4.436.500 $, 16 de junio de 2018 - China Guardian, Beijing

7. Yayoi Kusama (b. 1929): Pumpkin (TWPOT) (2010)

6.937.500 $ - 1 de abril de 2019, Sotheby's, Hong Kong

Ella es la artista de más éxito en el mercado del arte global, combinados todos los periodos de creación. Las 707 obras de Yayoi Kusama subastadas en todo el mundo en 2018 generaron 103 millones de dólares, que cubren más de 60 años de creaciones artísticas desde principios de los 50 a lienzos pintados en los últimos cinco años, que ya se están revendiendo.

8. Adrian Ghenie (b. 1977): Boogeyman (2010)

6.354.000 $ - 5 de octubre de 2018, Sotheby's, Londres

El artista más joven de este ranking y el estandarte del nuevo expresionismo europeo, el pintor rumano Adrian Ghenie se unió a la Pace Gallery en 2013 y su obra ya se ha adquirido por algunos de los principales museos de arte contemporáneo del mundo, incluyendo el Centre Georges Pompidou. Tanto tenebrosas como coloridas, estas pinturas no ocultan la influencia de Van Gogh y Francis Bacon, a veces con referencias bastante directas.

9. George Condo (b. 1957): Nude and forms (2014)

6.162.500 $- 17 de mayo de 2018, Christie's, Nueva York

En 2018, George Condo conquistó el mundo. Con más de 55 millones de dólares en ingresos por subastas entre Nueva York (56%), Londres (30%) y Hong Kong (12%), Condo es uno de los 50 artistas de más éxito de todos los tiempos. Su mercado es ahora más activo que el de Jasper Johns o Frank Stella.

10. Mark Tansey (b. 1949): Hedge (2011)

5.653.000 $- 14 de mayo de 2015, Phillips, Nueva York

Aunque las obras de Mark Tansey raramente aparecen en subasta (un total de solo 103 lotes en los últimos 30 años), la demanda de su trabajo siempre es alta. Hoy, su mercado está totalmente dividido entre Nueva York (90%) y Londres (10%), y pronto se venderá en Asia.

Copyright ©2019 thierry Ehrmann - www.artprice.com [http://www.artprice.com/]

Pruebe nuestros servicios (demo gratuita):

https://www.artprice.com/artist/23640/baishi-qi [https://www.artprice.com/artist/23640/baishi-qi]

Suscríbase a nuestros servicios:

https://www.artprice.com/subscription [https://www.artprice.com/subscription]

Acerca de Artprice:

Artprice cotiza en Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

(CONTINUA)