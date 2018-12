Artprice: el Top de la Escultura en 2018 (1)

Publicado 21/12/2018 19:23:44 CET

Artprice ofrece una clasificación de las adjudicaciones para permitirle descifrar las grandes tendencias del Mercado del Arte. Esta semana, Artprice y Thierry Ehrmann (escultor y artista plástico) han analizado las mejores adjudicaciones de esculturas a lo largo del año 2018.

Las mejores subastas del año para las obras en tres dimensiones recompensan en primer lugar a los artistas franceses del siglo XX: Giacometti obtiene cinco nuevos resultados superiores a 10 millones, Rodin registra su cuarta mejor adjudicación con Baiser, moyen modèle dit Taille de la Porte (1890), Matisse su segunda mejor subasta con Nu allongé I (Aurore) (1907), Brancusi, finalmente, consigue un nuevo récord mundial Tan solo un artista contemporáneo es capaz de tener el mismo éxito que las figuras más ilustres de la Historia del Arte, Jeff Koons, cuyo mercado no es demasiado estable a pesar de todo.

Rango 1. Artista - Constantin BRANCUSI (1876-1957 [https://fr.artprice.com/artist/3702/constantin-brancusi ]). Adjudicaciones ($) - 71 000 000$. Obra - La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard) [https://fr.artprice.com/artist/3702/constantin-brancusi/sculpture-volume/15811704/lajeune fille sophistiquee (portrait de nancy cunard) ] Venta - 2018-05-15 - Christie's New York

Rango 2. Artista - Jeff KOONS (1955 [https://fr.artprice.com/artist/43452/jeff-koons ] ). Adjudicaciones ($) - 22 812 500$. Obra - Play-Doh [https://fr.artprice.com/artist/43452/jeff-koons/sculpture-volume/15844827/play-doh ] Venta - 2018-05-17 - Christie's New York

Rango 3. Artista - Henri MATISSE (1869-1954 [https://fr.artprice.com/artist/19177/henri-matisse ]). Adjudicaciones ($) - 20 528 006$. Obra - Nu allongé I (Aurore [https://fr.artprice.com/artist/19177/henri-matisse/sculpture-volume/15334497/nu allonge i(aurore) ] ) Venta - 2018-03-08 - Phillips Londres

Rango 4. Artista - Alexander CALDER (1898-1976 [https://fr.artprice.com/artist/4516/alexander-calder ]). Adjudicaciones ($) - 17 975 000$. Obra - 21 Feuilles Blanches [https://fr.artprice.com/artist/4516/alexander-calder/sculpture-volume/17185107/21feuilles blanches ] Venta - 2018-11-15 - Christie's New York

Rango 5. Artista - Alberto GIACOMETTI (1901-1966 [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti ]). Adjudicaciones ($) - 17 187 500$. Obra - Le Chat [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti/sculpture-volume/17160498/le chat ] Venta - 2018-11-11 - Christie's New York

Rango 6. Artista - Alberto GIACOMETTI (1901-1966 [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti ]). Adjudicaciones ($) - 16 647 567$. Obra - Le chat [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti/sculpture-volume/16166202/le chat ] Venta - 2018-06-19 - Sotheby's Londres

Rango 7. Artista - Auguste RODIN (1840-1917 [https://fr.artprice.com/artist/24700/auguste-rodin ]). Adjudicaciones ($) - 16 634 673$. Obra - Baiser, moyen modèle dit Taille de la Porte [https://fr.artprice.com/artist/24700/auguste-rodin/sculpture-volume/16144236/baiser,moyen modele dit taille de la porte - modele avec base simplifiee ] Venta - 2018-06-20 - Christie's Londres

Rango 8. Artista - Alberto GIACOMETTI (1901-1966 [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti ]). Adjudicaciones ($) - 15 781 250$. Obra - La Clairière [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti/sculpture-volume/15811698/laclairiere ] Venta - 2018-05-15 - Christie's New York

Rango 9. Artista - Alberto GIACOMETTI (1901-1966 [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti ]). Adjudicaciones ($) - 13 812 500$. Obra - Femme assise [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti/sculpture-volume/17160444/femmeassise ] Venta - 2018-11-11 - Christie's New York

Rango 10. Artista - Alberto GIACOMETTI (1901-1966 [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacomettihttps://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti ] ). Adjudicaciones ($) - 10 482 303$. Obra - Lustre avec femme, homme et oisera [https://fr.artprice.com/artist/11225/alberto-giacometti/sculpture-volume/15271485/lustreavec femme, homme et oisera ] Venta - 2018-02-28 - Sotheby's Londres

Un nuevo récord mundial para Brancusi

Vendido por 71 millones de dólares, la escultura más cara del año no es sino un hito de la Historie del Arte del siglo XX, una obra única que desafía al tiempo desde hace 90 años. Se trata de La jeune fille sophistique (Portrait de Nancy Cunard) realizada por Brancusi en 1928, un bronce dorado admirablemente pulido, y realzado por un zócalo de mármol blanco. Tan preciosa como su hábito dorado, esta forma dinámica y contrastada representa a Nancy Cunard, una mujer comprometida, militante de la igualdad racial y de los derechos civiles en Estados Unidos, editora, próxima al surrealismo y al dadaísmo, musa de Aragon, de Joyce y de tantos otros. La jeune fille sophistiquée ha sido vendido en mayo del año pasado en Christie's New York, haciéndose con el récord absoluto de Brancusi, muy por delante del último pico conseguido en mayo de 2017 por su célebre Muse endormie de 1913. La progresión de los precios de esta Muse endormie vendida varias veces a lo largo de la última década, denota una fuerte revalorización de las obras maestras de Brancusi: valorada en 6,6 m$ en 1997, la Muse fue valorada en una suma entre 25 y 35 m$ en 2017, para conseguir finalmente 57,3 m$ tras una larga subasta interminable de cerca de diez minutos. A pesar de que las oportunidades para que esta figura emblemática de la escultura se encareciese no eran muchas, las más bellas obras de arte están vendiéndose mucho más caras que las estimaciones.

Alberto Giacometti se hace con la mitad del Top

Con cinco de las 10 mayores adjudicaciones del año, Alberto Giacometti domina el mercado de la escultura de gama alta. Igual que Picasso o Warhol, sus obras están entre las más codiciadas del planeta. Giacometti forma parte del círculo restringido de artistas que se venden por más de 100 millones de dólares, desde la venta de L'homme qui marche I en 2010 (103,6m$ en Sotheby's), seguida por L'homme au doigt en 2015 (141,2millones de dólares en Christie's). A la vista de los últimos resultados recurrentes, la euforia de 2010 (año en el que se sobrepasaron por primera vez los 100 millones) ha vuelto de nuevo. Como atestigua la venta, dos veces, de una de sus más famosas esculturas de bronce: Le Chat. El ejemplar 3/8 del felino filiforme que se había vendido 20,8 m$ en 2010, fue revendido por cuatro millones menos el pasado mes de junio, después de haberse estimado en un valor de entre 20 y 30 millones de dólares en mayo (Sotheby's). Esta importante caída no tiene tanto que ver con una pérdida de interés como con un comportamiento más juicioso de los actores del mercado de muy alta gama. No es el momento de los récords para un Alberto Giacometti que ya ha demostrado su valía en el mercado. A pesar de la ausencia de grandes sorpresas este año, la demanda de esta pieza faro ha sido particularmente importante: Giacometti sigue siendo uno de los artistas más demandados del mercado con tasas de obras no vendidas particularmente bajas (18%). Se coloca en el puesto número catorce de la clasificación provisional para 2018 según los resultados anuales establecidos por Artprice. ¿ Su resultado anual? Algo más de 100 millones de dólares.

Un único contemporáneo

