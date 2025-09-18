Aviso del contenido de NYSE: Se anuncia la programación del Día Internacional anual

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) celebrará su segundo Día Internacional anual el 23 de octubre de 2025, celebrando la excelencia empresarial global y fomentando la innovación y la inversión transfronterizas. El evento está diseñado para reunir a altos ejecutivos de empresas innovadoras internacionales, inversores de capital privado y capital de riesgo, y a la comunidad de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) durante medio día de interesantes debates, networking y presentaciones de productos, seguido de una recepción de networking en el Trading Floor.

Empresas internacionales de regiones como Canadá, Reino Unido/Europa, Oriente Medio y África, Asia-Pacífico y Latinoamérica presentarán sus productos e innovaciones durante las pausas para networking. Las sesiones programadas incluirán debates sobre el futuro de las fintech, la expansión global de las empresas, las futuras innovaciones en movilidad, las estrategias de salida que equilibren las fusiones y adquisiciones y las salidas a bolsa, y la conexión entre los mercados privado y público para empresas en fase avanzada.

Entre los ponentes anunciados se encuentran:

Jim Cramer , presentador de CNBC, que ofrecerá la entrevista inaugural junto con la presidenta de NYSE Lynn Martin

, presentador de CNBC, que ofrecerá la entrevista inaugural junto con la presidenta de NYSE Lynn Martin Scarlett Sieber , responsable de Estrategia y Crecimiento, Money20/20

, responsable de Estrategia y Crecimiento, Money20/20 Frederik Thomasen , director de Mercados de Capital de Renta Variable, Norges Bank Investment Management (NBIM)

, director de Mercados de Capital de Renta Variable, Norges Bank Investment Management (NBIM) Anu Aiyengar, director general, director Global de Asesoramiento y Fusiones y Adquisiciones, J.P. Morgan

Masaki (Mory) Morimoto , presidente, The House of Suntory

, presidente, The House of Suntory Wen Han , Founder, presidente y consejero delegado, Windrose Technology

