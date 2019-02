Publicado 18/02/2019 6:56:06 CET

- BBF publica las normas internacionales desarrolladas por NTT y Chunghwa Telecom para lograr la modularización de la asignación dinámica de ancho de banda

- La modularización es crucial para la calidad de servicio en el sistema de acceso óptico -

TOKIO, 14 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- El 3 de diciembre de 2018, el Broadband Forum ("BBF (*1)"), que es un organización del sector que se centra en la ingeniería de redes de banda ancha más inteligentes y rápidas, aprobó las normas sobre la modularización de la función de asignación dinámica de ancho de banda (DBA (*2)), lo que representa un impacto significativo en la calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) en un sistema de acceso óptico. Estas normas, desarrolladas conjuntamente por Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) y Chunghwa Telecom Co., Ltd., especifican una API (*3) (Interfaz de Programación de Aplicaciones), que permite la sustitución del módulo de software DBA para crear futuros sistemas de acceso óptico que puedan proporcionar de forma rápida y rentable la gama más amplia posible de servicios.

NTT y Chunghwa Telecom han presentado conjuntamente casos de uso del módulo de software DBA en las reuniones del BBF y han desarrollado las especificaciones de la API como normas internacionales. Este avance permite a los operadores utilizar un sistema de acceso común para una amplia gama de servicios, entre los que se encuentra el alojamiento de estaciones base para sistemas móviles de quinta generación (5G) y de generaciones futuras de sistemas móviles, que estrictamente necesitan una baja latencia.

NTT fomentará las normas desarrolladas y dará un importante impulso a su actividad en materia de I+D, que ya contribuye a la ampliación del ámbito de aplicación de los sistemas de acceso óptico en cooperación con otros operadores, proveedores de sistemas, organizaciones de normalización (SDO, por sus siglas en inglés) y organizaciones de desarrollo de software de código abierto (OSS, por sus siglas en inglés).

Figura 1 Sustitución de las funciones de DBA por software para satisfacer las necesidades de cada serviciohttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI1fl_p0kK2kL7.png [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI1fl_p0kK2kL7.png]

Tabla 1 Lista de normas BBF recientemente elaboradashttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI2fl_j4fAXVYv.png [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201902123061/_prw_PI2fl_j4fAXVYv.png]

Mirar al futuro

Además de esta norma internacional de especificaciones de las API, NTT tratará de modularizar las funciones de acceso restantes en cooperación con las operadoras, los proveedores de sistemas, los SDO y las organizaciones de OSS a fin de evitar la inversión significativa que supone la renovación de los equipos en lo que respecta a hardware desde cero. Esto dará, como resultado, sistemas de acceso rentables que puedan cumplir rápidamente con distintos requisitos.

Terminología

(*1) BBF

Una organización del sector sin ánimo de lucro compuesta por los principales operadores de banda ancha del sector, proveedores y líderes de opinión. El trabajo del BBF hasta la fecha ha sido la base para la proliferación e innovación de la banda ancha en todo el mundo.

Página de inicio de BBF: https://www.broadband-forum.org/ [https://www.broadband-forum.org/]

(*2) DBA

Asignación dinámica de ancho de banda. Se trata de una función de control dinámico del ancho de banda para redes de acceso óptico de punto a multipunto. Con el fin de evitar la colisión de datos procedentes de múltiples ONU (unidades de red óptica), la función DBA en un OLT (terminal de línea óptica) asigna una franja horaria a cada ONU para iniciar la transmisión ascendente y la duración de esta transmisión.

(*3) API

Interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de una interfaz que especifica cómo deben interactuar los componentes.

(*4) FASA

Arquitectura flexible de sistema de acceso. "Introducing the New FASA Concept for Future Access Systems" (Presentación del nuevo concepto FASA para sistemas futuros de acceso) -- Nota de prensa de NTT, 8 de febrero de 2016

Página de inicio de FASA: http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html [http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html]

(*5) Nota de prensa de BBF, 20 de junio de 2018

"Broadband Forum hits 5G milestone" (Broadband Forum alcanza el hito del 5G)

https://www.broadband-forum.org/news/download/pressreleeases/2018/PR08_BBF_Q2meeting_FINAL.pdf [https://www.broadband-forum.org/news/download/pressreleeases/2018/PR08_BBF_Q2meeting_FINAL.pdf]

(*6) Nota de prensa de NTT, 20 de noviembre de 2018

"World's First Demonstration of Modularization of Dynamic Bandwidth Assignment; A Crucial Function to QoS in Optical Access System" (Primera demostración mundial de modularización de la asignación dinámica de ancho de banda, una función esencial para la calidad de servicio en sistemas de acceso óptico)

http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html [http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html]

FASA es una marca registrada de NTT.

