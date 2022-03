BNY Mellon anuncia un plan de sucesión de liderazgo y nombra a Robin Vince consejero dlegado electo

Robin Vince, President and CEO-elect, BNY Mellon

Robin Vince, President and CEO-elect, BNY Mellon - BNY MELLON/PR NEWSWIRE

El consejero delegado, Todd Gibbons, se jubila este año

Robin Vince, vicepresidente de BNY Mellon y consejero delegado de Global MarketInfrastructure, es elegido como director general y consejero delegado electo

NUEVA YORK, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") (NYSE: BK) anunció hoy que Thomas P. (Todd) Gibbons decidió retirarse como consejero delegado y miembro de la junta directiva el 31 de agosto de 2022, después de una distinguida carrera de 36 años en la empresa. La Junta Directiva ha designado a Robin Vince para que sea su sucesor en ese momento. Vince ocupará inicialmente el cargo de director general y consejero delegado electo, con efecto inmediato, y trabajará en estrecha colaboración con Gibbons para garantizar una transición de responsabilidades ordenada y sin inconvenientes.

Gibbons ha ocupado numerosos puestos de liderazgo durante su mandato, incluyendo el cargo de consejero delegado desde septiembre de 2019. Dirigió a BNY Mellon a través de los desafíos y complejidades de la pandemia de la COVID-19 - salvaguardando los activos de los clientes, protegiendo a los empleados, mejorando la capacidad de recuperación de sus operaciones, impulsando el crecimiento orgánico y la eficiencia, y administrando el apoyo a los mercados globales y los programas gubernamentales. Además, Gibbons desarrolló un equipo de liderazgo fuerte y diverso mientras trabajaba junto con la Junta Directiva para desarrollar y ejecutar un plan de sucesión de liderazgo que resultó en la decisión de nombrar a Vince como su sucesor.

Vince actualmente ocupa el puesto de vicepresidente de BNY Mellon y consejero delegado de Infraestructura de Mercado Global, que incluye las líneas de negocios de Pershing, Servicios de Tesorería y Gestión de Garantías y Liquidación de BNY Mellon, así como Servicios de Ejecución y Mercados. Antes de unirse a BNY Mellon, Vince pasó 26 años en Goldman Sachs, donde fue recientemente director de Riesgos y miembro del Comité de Gestión y anteriormente como Tesorero, director de Operaciones, director de Mercados Monetarios Globales, director de Operaciones de la región EMEA y consejero delegado de Goldman Sachs International Bank, entre otros cargos.

Joseph J. Echevarria, presidente independiente de la Junta Directiva, destacó: "El anuncio de hoy es la culminación del proceso de sucesión bien planificado, minucioso y ordenado de la Junta y Todd para garantizar la continuidad del liderazgo y el éxito continuo de BNY Mellon. Como Todd se jubila después de casi cuatro décadas de servicio a la empresa y sus accionistas, incluido su destacado liderazgo a través de la pandemia global, queremos agradecer a Todd por sus muchas contribuciones. Ha demostrado constantemente un compromiso inquebrantable con nuestros clientes y sus colegas y fue fundamental en la construcción de BNY Mellon en la institución que es hoy".

Gibbons afirmó: "Ha sido un honor trabajar para BNY Mellon durante los últimos 36 años, en parte porque creo firmemente en la misión central de la empresa y el valor que nuestros servicios aportan a los clientes y a la sociedad. La pandemia destacó nuestro importante papel en el ecosistema financiero mundial, así como nuestra resiliencia, y hoy somos líderes del mercado en muchos de nuestros negocios. Mientras me preparo para jubilarme, no puedo pensar en una mejor persona que Robin para garantizar que la empresa aproveche la amplia gama de oportunidades que se avecinan a medida que la industria continúa evolucionando. Robin ha sido un contribuyente significativo para la empresa, nuestra estrategia y agenda de crecimiento. Es alguien a quien respeto profundamente y en quien confío, y espero trabajar codo a codo con él para apoyar la transición en los próximos meses mientras continúa para impulsar el crecimiento orgánico".

Echevarria explicó: "Desde que pasó a formar parte de BNY Mellon en el año 2020, Robin ha realizado contribuciones significativas al negocio y ha demostrado un enfoque riguroso de la estrategia, la ejecución y el servicio a los clientes. Además de su experiencia en BNY Mellon, Robin aporta una perspectiva global y una comprensión excepcional de mercados de capital, junto con una fuerte orientación comercial y una gran experiencia de sus diversos roles de liderazgo durante 26 años en Goldman Sachs. Esto, junto con la confianza y el respeto que Todd tiene por él, nos da una gran confianza en que Robin es la persona adecuada para dirigir BNY Mellon a través de su emocionante próximo capítulo de la historia. La Junta apoyará a Robin, Todd y todo el Comité Ejecutivo mientras trabajan en estrecha colaboración para garantizar una transferencia sin problemas en los próximos meses".

Vince destacó: "BNY Mellon es una institución extraordinaria con una rica historia, posiciones de liderazgo en el mercado y una excepcional franquicia global de clientes. Es un privilegio ser el próximo consejero delegado de la empresa y espero trabajar en asociación con Todd y el Comité Ejecutivo para garantizar transición. Estoy agradecido por el apoyo de mis colegas en toda la empresa cuando asumo mi nuevo cargo. BNY Mellon desempeña un papel fundamental en el sistema financiero global, y es nuestro espíritu de innovación, relaciones profundas con los clientes y cultura lo que diferencia a la compañía. Espero liderar esta institución histórica de casi 50.000 empleados, con un enfoque riguroso para impulsar un mayor crecimiento orgánico y crear valor para todas las partes interesadas".

Acerca de BNY MellonBNY Mellon es una empresa de inversiones global dedicada a ayudar a sus clientes a administrar y mantener sus activos financieros a lo largo del ciclo de vida de la inversión. Ya sea que proporcione servicios financieros para instituciones, corporaciones o inversionistas individuales, BNY Mellon proporciona servicios informados de inversión y administración de patrimonio e inversión en 35 países. A fecha de 31 de diciembre de 2021, BNY Mellon tenía 46,7 billones de dólares en activos bajo custodia y/o administración, y 2,4 billones de dólares en activos bajo gestión. BNY Mellon puede actuar como un único punto de contacto para los clientes que buscan crear, comercializar, mantener, administrar, prestar servicios, distribuir o reestructurar inversiones. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Hay información adicional disponible en www.bnymellon.com . Síganos en Twitter @BNYMellon o visite nuestra sala de redacción en www.bnymellon.com/newsroom para conocer las últimas noticias de la empresa.

Contactos:

Medios Garrett Marquis +1 949 683 1503 garrett.marquis@bnymellon.com

Analistas Marius Merz+1 212 298 1480 marius.merz@bnymellon.com