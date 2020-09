Cada taza de café Nespresso será neutra en carbono en 2022

Nespresso ha sido neutro en carbono en sus operaciones comerciales desde 2017, y ahora se compromete a lograr la neutralidad de carbono absoluta en toda su cadena de abastecimiento y en el ciclo de vida completo de sus productos

LAUSANNE, Suiza, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Nespresso se compromete el día de hoy, a que cada taza de café Nespresso, tanto para clientes de hogar como profesionales, sea neutra en carbono en 2022. Este nuevo objetivo es fruto de más de 10 años de trabajo durante los que Nespresso ha reducido sus emisiones de carbono y compensado la porción restante a través de la agroforestería.

"El cambio climático es una realidad, y nuestro futuro depende de que avancemos a mayor velocidad y lleguemos más lejos en nuestros compromisos de sostenibilidad. Por eso estamos acelerando nuestros compromisos, para ofrecer a nuestros consumidores la posibilidad de beber una taza de café neutra en carbono en 2022. Un café elaborado con los granos más exclusivos y de la mejor calidad, obtenidos de manera sostenible. Realmente creo que tanto nuestro negocio como la industria del café pueden ser un motor de bienestar para el mundo al abordar esta cuestión prioritaria", expresó Guillaume Le Cunff, director ejecutivo de Nespresso.

Tras haber alcanzado la neutralidad de carbono en sus operaciones comerciales (fases 1 y 2) desde 2017, el compromiso actual de la empresa incluye abordar las emisiones que se producen en su cadena de abastecimiento y a lo largo del ciclo de vida de los productos (fase 3).

Nespresso logrará la neutralidad de carbono mediante las siguientes iniciativas: la reducción de las emisiones, la plantación de árboles en los cafetales donde Nespresso obtiene su café y en sus alrededores (proceso denominado "inserción" o "insetting" en inglés), y el apoyo e inversión en proyectos de compensación de alta calidad.

1. Reducción de emisiones de carbono: Un elemento crucial en la visión de Nespresso es la descarbonización de su cadena de valor. Entre las iniciativas inmediatas, se incluyen las siguientes:

-- Consumo energético sostenible en las operaciones de Nespresso: Avance hacia una energía 100 % renovable en todas las tiendas Nespresso y uso creciente de biogás en los procesos de fabricación. -- Mayor circularidad de los productos y envases de Nespresso: Aumento del uso de plásticos reciclados en las máquinas Nespresso, y de aluminio reciclado y aluminio virgen bajo en carbono en las cápsulas de café.

2. Plantación de árboles en cafetales y sus alrededores (insetting): Los árboles son la mejor manera de captar carbono de la atmósfera mientras se invierte en la naturaleza y se construye un sistema agrícola regenerativo. Además, plantar árboles brinda la sombra necesaria para mejorar la calidad y la cantidad de la cosecha de café. Las raíces también ayudan a proteger contra la erosión del suelo y los aludes, y promueven la regeneración del suelo. Junto a su socio Pur Projet, Nespresso triplicará su capacidad de plantar árboles (bajo el modelo de inserción) en países productores de café como Colombia, Guatemala, Etiopía y Costa Rica.

3. Acelerar para generar un impacto positivo inmediato (iniciativas de compensación: offsetting): Nespresso también invertirá en proyectos que apoyan la conservación y reforestación de bosques, e implementará soluciones de energía limpia en las comunidades agrícolas.

Este compromiso de neutralidad de carbono es parte de un objetivo de sostenibilidad más amplio que se comunicará más adelante este año: preservar cafés excepcionales, construir un sistema de caficultura resiliente y regenerativo, impulsar medios de vida sostenibles para los caficultores y construir un negocio en el que los recursos se reutilizan.

CITAS DE NUESTROS SOCIOS:

La hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono 2022 está avalada por los miembros del Consejo Asesor de Sostenibilidad de Nespresso (NSAB).

GEORGE CLOONEY, EMBAJADOR DE NESPRESSO

"El cambio climático está ocurriendo ahora, esto quiere decir que todos debemos asumir la responsabilidad y actuar rápidamente", expresó George Clooney, actor, embajador global de la marca Nespresso y miembro del Consejo Asesor de Sostenibilidad de Nespresso. "Está claro que Nespresso comprende esta urgencia y que, para la empresa, nuestro planeta y las personas son la prioridad en todas las decisiones que se toman. Estos objetivos y visión nacen del compromiso hacia la sostenibilidad en el que he tenido el privilegio de estar involucrado durante los últimos siete años. He visto los numerosos logros que hemos obtenido en todo este tiempo, y me entusiasma conocer todo lo bueno que Nespresso aportará en los próximos 10 años".

TRISTAN LECOMTE, COFUNDADOR DE PUR PROJET

"Todas las empresas están sometidas a una gran presión para reducir su huella de carbono, y Nespresso muestra claramente una fuerte voluntad de gestionar sus propias emisiones a través de este ambicioso y destacado programa de neutralidad de carbono. Si bien todos buscamos las innovaciones técnicas que nos permitan reducir las emisiones de carbono, es urgente que las empresas inviertan también en la neutralización de sus emisiones para lograr un equilibrio lo más rápido posible", expresó Tristan Lecomte, fundador de Pur Projet, miembro del Consejo Asesor de Sostenibilidad de Nespresso. "Nos enorgullece ayudar a Nespresso a lograr este objetivo desde 2014, plantando millones de árboles en todo el mundo en las regiones cafetaleras de Colombia, Guatemala y Etiopía, a fin de absorber el dióxido de carbono del aire. Continuaremos trabajando juntos, triplicaremos la capacidad del programa de compensación de carbono y regeneraremos los ecosistemas de los que todos dependemos".

NOTAS A LOS EDITORES

Acerca de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA es una empresa pionera y una referencia mundial en el mercado de café en cápsulas de la más alta calidad. La empresa trabaja con más de 110 000 caficultores en 14 países a través de su Programa AAA Sustainable Quality(TM) para integrar prácticas sostenibles en las plantaciones y su entorno. El programa, lanzado en 2003 en colaboración con la ONG Rainforest Alliance, contribuye a mejorar la producción y la calidad de las cosechas, lo que garantiza un suministro sostenible de café de alta calidad y mejora el medio de vida de los caficultores y sus comunidades.

Nespresso, con sede en Lausana (Suiza), opera en 84 países y cuenta con más de 14 250 trabajadores. En 2019 disponía de una red mundial de más de 810 Boutiques. Actualmente, la marca cuenta con más de 100 000 puntos de recogida de cápsulas usadas a nivel mundial, lo que permite al 91 % de sus consumidores reciclar las cápsulas utilizadas. Si deseas obtener más información, visita el sitio web corporativo de Nespresso: www.nestle-nespresso.com [http://www.nestle-nespresso.com/]

