Cala colabora con programa de Chopra Journey to Well-being

Cala será el invitado especial en Journey to Well-being de Chopra Global, un programa experiencial de cinco partes completamente gratis, el cual estará disponible durante el mes de Julio en la app de Chopra, con el fin de guiar a los escuchas a activar sus dones únicos y a descubrir su propósito de vida.

MIAMI, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Ismael Cala estratega de vida y desarrollo humano, periodista, autor bestseller, filántropo y conferencista internacional, será el invitado especial durante el mes de Julio en Journey to Well-Being, una iniciativa de Chopra Global creada con el fin de compartir una experiencia de crecimiento personal a nivel mundial.

Journey to Well-Being aborda mensualmente temas enfocados a todos los aspectos de la vida, y está diseñada para ofrecer una forma de acceso intuitiva de autocuidado, junto a prácticas personalizadas que brindan una experiencia e impacto de mayor relevancia. La e misma está fundamentada en Ayurveda, un sistema de sanación tradicional de 5,000 años de antigüedad, y cuyo nombre se traduce como "la ciencia de la vida", puesto que provee un marco para cuidar de nuestra salud física, emocional, mental y espiritual, al empoderar el inherente poder sanador que vive en todos nosotros. Como una medicina y estilo de vida individualizado, Ayurveda considera que la salud es un estado de plenitud—la integración dinámica y balanceada del cuerpo, la mente y el espíritu.

En cada una de las cinco sesiones, las cuales estarán gratuitamente disponibles durante el mes de Julio, Cala guiará a los participantes para que conecten con su verdad universal y propósito de vida. Los oyentes podrán superar limitaciones, aprovechar sus más profundos deseos y activar sus dones únicos, gracias al mindfulness, la meditación y la práctica de la gratitud.

"Para mí es un verdadero honor ser el invitado de un gran mentor de vida como lo es Deepak Chopra, pero además, estar conectado con uno de mis temas como lo es el propósito de vida, ya que considero que es una de las bases que nos puede brindar mayor bienestar en nuestro camino. El hecho de poder compartir los conocimientos de una forma gratuita y tan cercana como una app, me hace sentir feliz de cumplir con mi propósito de ayudar a la mayor cantidad de personas posible a conectarse con ellos mismos y con sus propósitos", señaló Ismael Cala.

"Dado el estado del mundo, la salud personal y el bienestar ahora son más importantes que nunca", dijo Mallika Chopra, CEO de Chopra Global. "La app de Meditaciones y Bienestar de Chopa está diseñada para ser una guía complementaria que te ayudará a mejorar tu vida. Estoy muy feliz de hacer ese viaje ayurvédico con todos ustedes".

Los participantes tendrán acceso gratuito a todas las cinco partes del programa (completamente en inglés) dentro de la app de Chopra para iOS y Android, además de recursos descargables que les servirán de apoyo en este viaje de bienestar. Obtén acceso a este evento virtual especial con Ismael Cala y Mallika Chopra, en el que discutirán sobre los caminos del propósito de vida este 11 de Julio a las 9:30 am PT, 12:30 pm ET.

Para registrarse, simplemente accede al siguiente link.

Sobre Ismael Cala

Autor de best sellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. Embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina. Durante más de cinco años presentó el show CALA, en el prime time de CNN en Español. "The New York Times" lo calificó como "el Larry King latino".

Actualmente es considerado uno de los comunicadores más importantes del continente y su mensaje de emprendimiento social, mindfulness y bienestar ha impactado a millones de personas que siguen su obra en libros, seminarios, talleres y conferencias. Cala ha recorrido más de 35 países.

Sobre Chopra Global

Chopra Global is a leading whole health company that is empowering personal transformation for millions of people globally to expand our collective well-being. Anchored by the life's practice and research of Dr. Deepak Chopra, a pioneer in integrative medicine, Chopra Global's signature programs have been proven to improve overall well-being through a focus on physical, mental and spiritual health. Chopra Global has been at the forefront of health and wellness for more than two decades with a portfolio that includes an editorial archive of more than 2000 health articles, expansive self-care practices and meditations, a comprehensive mobile app, masterclasses, teacher certifications, immersive live events and personalized retreats. In 2020, Chopra Global launched The Chopra Meditation & Well-being app on iOS, which offers simple, self-care guidance and meditation for mind, body, and spirit. The vast library of content features hundreds of meditations and practices with an integrative approach to help create and sustain a healthier life, with an emphasis on stress, energy, sleep, mood management, purpose, relationships, and growth. By providing tools, guidance and community, Chopra aims to advance a culture of well-being and make a healthy, peaceful and joyful life accessible to all. For more information, interact with the team on Instagram, Facebook, and Twitter.