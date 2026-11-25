(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab, líder mundial en impresoras 3D de escritorio de alto rendimiento, presenta hoy la Bambu Lab P3C, una impresora de tercera generación diseñada en torno al cambiador de 7 herramientas Swaptek™. Combina el mismo rigor de ingeniería del modelo insignia Bambu Lab H3C con un precio más accesible, ofreciendo cambios de material en 6 segundos, 7 cabezales independientes PrintTools (con 5 PrintTools estándar preinstalados y 2 ranuras libres para que cada usuario elija los que más necesite), un sistema integrado de gestión de filamento AMS 3P y un extrusor FlexFeed de doble diámetro compatible con impresión multiflexible.

Con la presentación de la Bambu Lab H3C comenzó una nueva era en la impresión 3D: aquella en la que el diseño se une a una verdadera capacidad multimaterial. La Bambu Lab P3C convierte esa era en realidad para el creador del día a día. La marca ha integrado toda la arquitectura del cambiador de herramientas Swaptek™ de tercera generación en una máquina a un precio accesible, que se configura en cuestión de minutos y funciona sin exigir los conocimientos técnicos avanzados que tradicionalmente requiere la impresión multimaterial. La Bambu Lab P3C está diseñada para ofrecer la mejor relación calidad-precio de cualquier cambiador de herramientas del mercado.

Innovaciones clave

Sistema de cambio de 7 herramientas Swaptek™ – Cada PrintTool cuenta con su propio recorrido de filamento, alimentación eléctrica y conexión de datos. El sistema lee por adelantado, precalienta la boquilla entrante y completa el cambio de material en 6 segundos con una purga mínima.

Gestión de filamento AMS 3P – Al integrar almacenamiento sellado para 7 bobinas —cada una con una vía de alimentación independiente— directamente en el conjunto de la impresora, el AMS 3P libera un valioso espacio de trabajo y elimina el desorden de filamentos que puede comprometer la fiabilidad de las impresiones. El filamento se mantiene seco y listo para usar incluso en entornos de alta humedad —algo que los portabobinas externos expuestos simplemente no pueden garantizar—, mientras que un módulo opcional de secado a 75 °C de dos ranuras ofrece protección específica para materiales sensibles a la humedad como el TPU y el PETG. Y cuando 7 materiales no son suficientes, un buffer opcional conectado al PrintTool n.º 1 admite hasta 4 unidades AMS externas, lo que permite imprimir en hasta 22 colores.

Extrusor FlexFeed – Compatible con filamento tanto de 1.75 mm como de 2.85 mm. El filamento de mayor diámetro permite imprimir TPU blando (hasta 75A) con un caudal hasta cinco veces superior, eliminando los atascos y acelerando drásticamente la impresión con materiales flexibles.

Combinación de tamaños de boquilla en un mismo trabajo – Los usuarios pueden alternar entre boquillas de acero endurecido de 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm y 0.8 mm a mitad de la impresión, lo que permite una deposición rápida de volumen manteniendo al mismo tiempo detalles ultrafinos allí donde realmente importan.

Cambio automático de herramientas multiproceso – CutTool, DrawTool, DebossTool y los futuros CraftTools se montan del mismo modo que los PrintTools, permitiendo alternar entre corte, dibujo y grabado en relieve sin intervención manual.

Complementos ecológicos para el espacio de trabajo – La estación opcional Bambu Station eleva la impresora hasta una altura de trabajo ergonómica y ofrece almacenamiento inferior, mientras que el purificador E1 Air Purifier filtra automáticamente compuestos orgánicos volátiles (COV), partículas PM2.5, partículas ultrafinas y microplásticos tan pronto como comienza la impresión.

Lo que hace posible la Bambu Lab P3C

Las capacidades multimaterial de la Bambu Lab H3C —impresiones a todo color, piezas multiflexibles y trabajos híbridos de velocidad y detalle— están ahora disponibles en la más accesible Bambu Lab P3C gracias a la tecnología Swaptek™.

Figuras a todo color – Los cambios de herramienta de alta velocidad hacen viable la mezcla de cinco colores CMYKW, de modo que un colibrí lleno de matices puede cobrar vida en la palma de tu mano, impreso en una sola pieza continua sin necesidad de dividir partes, pegar componentes ni comprar bobinas adicionales solo para detalles aislados de color. El rendimiento cromático alcanza su máximo nivel con Bambu Lab PLA Palette.

Wearables multiflexibles – Combina TPU ultrablando con materiales estructurales más firmes en una sola pieza para crear calzado, bolsos y otros accesorios cotidianos más ligeros y con mejor ajuste.

Piezas híbridas de velocidad y detalle – Un reloj impreso en un único trabajo puede emplear una boquilla de 0.2 mm para una esfera de gran precisión, una boquilla de 0.4 mm con material reforzado con fibra de carbono para la caja y una boquilla de 0.4 mm con filamento TPU de 2.85 mm para una correa suave, todo ello sin detener la impresión.

Una sola máquina, múltiples disciplinas – Los diseñadores pueden ahora completar tareas de corte, dibujo y grabado en relieve con un único archivo G-code, eliminando la necesidad de usar varias máquinas o realizar cambios manuales de herramienta.

Flujo de trabajo sin esfuerzo: inteligencia automatizada de principio a fin

Además de eliminar el tedioso ensamblaje posterior a la impresión y hacer posibles wearables funcionales multimaterial en una sola pieza, la Bambu Lab P3C reúne un conjunto de funciones automatizadas para mantener la impresión multicabezal fluida y fiable de principio a fin:

Calibración totalmente automática: Al imprimir con múltiples PrintTools, la precisión milimétrica resulta fundamental para que los colores y las uniones entre materiales se alineen de forma impecable. Antes de imprimir, la Bambu Lab P3C calibra automáticamente el sistema Swaptek™ y los desfases de boquilla ( nozzle offsets ), garantizando una alineación exacta entre todos los PrintTools sin ajustes manuales.

), garantizando una alineación exacta entre todos los PrintTools sin ajustes manuales. Monitorización por IA: Impulsada por un avanzado sistema de visión artificial, la Bambu Lab P3C supervisa cada trabajo desde la preparación hasta su finalización. Antes de iniciar la impresión, verifica la cámara de impresión frente a los parámetros del laminador ( slicer ) para detectar posibles discordancias a tiempo. Durante el proceso, la monitorización por IA en tiempo real detecta incidencias como fallos de tipo spaghetti , atascos en el depósito de purga y obstrucciones en la boquilla antes de que se agraven, permitiendo consultar el progreso en cualquier momento con total tranquilidad.

) para detectar posibles discordancias a tiempo. Durante el proceso, la monitorización por IA en tiempo real detecta incidencias como fallos de tipo , atascos en el depósito de purga y obstrucciones en la boquilla antes de que se agraven, permitiendo consultar el progreso en cualquier momento con total tranquilidad. Nuevo sistema HMS con MiniWiki: Dejando atrás los códigos de error crípticos, el renovado Health Management System (HMS) identifica las causas potenciales y las explica en un lenguaje claro, mientras que MiniWiki ofrece guías de solución de problemas paso a paso directamente en la pantalla táctil de la impresora. Esto se traduce en menos conjeturas, una recuperación más rápida y más tiempo dedicado a crear.

Un ecosistema MakerWorld listo para cambiadores de herramientas

Un hardware multicabezal avanzado es tan atractivo como lo que los usuarios pueden crear con él y, con el respaldo del ecosistema MakerWorld de Bambu Lab, tanto la Bambu Lab H3C como la Bambu Lab P3C ponen a disposición de los creadores una biblioteca de modelos lista para cambiadores de herramientas desde el primer día. Junto al amplio catálogo de diseños comunitarios de MakerWorld, los usuarios pueden descubrir modelos destacados que muestran todo el potencial de la impresión multicabezal: desde realistas figuras a todo color —como loros de colores vibrantes y personajes articulados— hasta calzado de materiales híbridos que combina flexibilidad suave y soporte rígido en una sola impresión. Con archivos de modelo y perfiles de impresión ya preconfigurados para las Bambu Lab H3C/P3C, incluso los principiantes sin conocimientos previos de CAD pueden producir avanzadas impresiones 3D multimaterial, multicolor y wearables nada más sacar la impresora de la caja.

Especificaciones técnicas destacadas

Volumen de impresión: 256 × 256 × 260 mm

Dimensiones del producto: 413 × 538 × 540 mm

Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C (acero endurecido de 0.2 – 0.8 mm)

Temperatura máxima de la cama caliente: 110 °C

Cambiador de herramientas: Swaptek™ de 7 ranuras, precalentamiento activo, bastidor retráctil, cambio de material en 6 segundos

Compatibilidad de filamento FlexFeed: 1.75 mm y 2.85 mm (solo mediante alimentación bypass ) – PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, TPU, PVA, BVOH, compuestos reforzados con fibra de carbono o de vidrio, etc.

) – PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, TPU, PVA, BVOH, compuestos reforzados con fibra de carbono o de vidrio, etc. Velocidad máxima del cabezal: 1,400 mm/s

Aceleración máxima del cabezal: 25,000 mm/s²

Extrusor: Servomotor sin escobillas ( brushless ) de alta precisión de Bambu Lab con reductor planetario

) de alta precisión de Bambu Lab con reductor planetario Gestión de filamento: AMS 3P, 7 bobinas independientes, secador opcional de doble ranura (75 °C)

Colores de filamento admitidos: Hasta 22 colores con 4 unidades AMS externas

Filtración de aire: HEPA H11 + carbón activado + filtro de partículas (captura COV, PM2.5 y microplásticos)

Cámara de visualización en directo integrada: 1920 × 1080

Disponibilidad y precios

La Bambu Lab P3C estará disponible para su compra en todo el mundo a partir del 24 de noviembre de 2026.

Bambu Lab P3C AMS Combo – incluye la impresora, el AMS 3P y cinco PrintTools estándar de 0.4 mm (con dos ranuras libres para personalización del usuario).

Precio de venta al público recomendado (MSRP): 1,149 USD (impuestos no incluidos, envío gratuito). Los precios para otros mercados se anunciarán en las respectivas tiendas en línea de Bambu Lab.

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una compañía tecnológica de consumo centrada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia de primer nivel y repleta de funciones para una comunidad global de makers de impresión 3D, con el objetivo de romper las barreras entre los mundos digital y físico y llevar la creatividad a una nueva dimensión. Bambu Lab comercializa sus impresoras 3D, filamentos y accesorios a través de su sitio web oficial, dando servicio a clientes en más de 30 países. Más información en Bambu Lab Official Website.

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