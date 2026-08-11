(Información remitida por la empresa firmante)

- Cambrex Milán celebra su 80º aniversario con la construcción de un nuevo centro de I+D de 30 millones de dólares

EAST RUTHERFORD, N.J., 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy el inicio de las obras de construcción de un nuevo centro de investigación y desarrollo (I+D) en sus instalaciones de Milán, Italia. Esta inversión de 30 millones de dólares aportará capacidades avanzadas de desarrollo analítico y de I+D de procesos, además de mejoras en varias plantas de producción, lo que refuerza el compromiso de Cambrex de apoyar el desarrollo de moléculas pequeñas más complejas de la industria farmacéutica.

Se prevé que la ampliación del centro de I+D de Milán esté terminada en el segundo semestre de 2027. Para dar cabida al crecimiento futuro y a la creciente demanda de servicios de CDMO, Cambrex también ha adquirido terrenos adicionales adyacentes al recinto, lo que garantiza la capacidad de expansión e innovación para los próximos años.

Las instalaciones de Cambrex Profarmico Milano, que este año celebran su 80º aniversario, cuentan con una distinguida trayectoria en el apoyo al desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos para su cartera de clientes global. El equipo de Milán se reunió recientemente para celebrar este hito, reflexionando sobre ocho décadas de logros científicos y dedicación al avance de la salud humana.

Claudio Russolo, director de operaciones de Cambrex, comentó: "El inicio de las obras de estas nuevas instalaciones es una prueba del legado duradero y la experiencia de nuestro equipo de Milán. Durante 80 años, este centro ha sido una piedra angular de la fabricación farmacéutica en Europa. Con esta ampliación, estamos invirtiendo no solo en nuevas tecnologías y capacidades, sino también en el futuro de nuestro personal y de nuestros socios".

La inversión se basa en el legado de experiencia científica y excelencia en la fabricación de Cambrex, al tiempo que posiciona a la empresa para su próxima etapa de crecimiento. Al ampliar las capacidades de I+D en Milán, Cambrex refuerza su capacidad para hacer frente a la creciente complejidad de las terapias actuales con moléculas pequeñas.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios de desarrollo y fabricación de principios activos a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios analíticos integrales.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que prestan servicio a clientes de todo el mundo, desde Norteamérica hasta Europa, Cambrex ofrece una amplia gama de tecnologías y capacidades especializadas en principios activos, entre las que se incluyen el flujo continuo, las sustancias controladas, la síntesis de péptidos, la ciencia de estado sólido, la biocatalisis, la caracterización de materiales, los compuestos sintéticos complejos y los principios activos (API) de alta potencia.

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