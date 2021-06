CAPEX.com expande la cartera de criptomonedas con 12 nuevas incorporaciones

NICOSIA, Chipre, 10 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- CAPEX.com , bróker líder mundial con múltiples licencias operado en Europa por Key Way Investments Ltd, agrega 12 nuevas criptomonedas a su cartera de criptomonedas en constante expansión.

Los comerciantes ahora pueden elegir AAVE, Cardano, Chainlink, Compound, EOS, Monero, NEO, Polkadot, Stellar, Tezos, TRON y yearn.finance a través de CAPEX.com.

Las 12 últimas criptomonedas se suman a la sólida cartera de criptoactivos del corredor, que ya incluía CFD sobre Bitcoin Cash, Bitcoin Spot, Ethereum USD, Ethereum EUR, Litecoin USD, Litecoin EUR y Ripple, con un total de 21.

Para aquellos que quieran estar al día con la tecnología y los mercados de divisas, CAPEX.com ofrece acceso a una academia de educación integral y una amplia gama de herramientas y características técnicas y fundamentales en colaboración con proveedores externos líderes.

Christina Koullapi, directora ejecutiva de Key Way Investments Ltd, la compañía que opera CAPEX.com bajo su regulación CySEC:

"Con las transacciones criptográficas permitidas en plataformas de pago masivas como PayPal y bancos de inversión como Goldman Sachs o Morgan Stanley que ofrecen acceso a fondos criptográficos para sus clientes, fue un paso lógico para nosotros expandir nuestra cartera criptográfica. Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes muchas opciones nuevas para diversificar su cartera de inversiones.

A medida que aumentamos la presencia de CAPEX.com en toda Europa, intentamos encontrar formas nuevas y emocionantes de hacer que el comercio en línea sea más accesible, transparente y seguro".

Acerca de CAPEX.com

CAPEX.com es una plataforma líder en el trading global, ofreciendo una experiencia de trading personalizable, herramientas y recursos para hacer los mercados más accesibles para una audiencia global. Las plataformas comerciales profesionales, una sólida infraestructura tecnológica y condiciones comerciales transparentes, han hecho de CAPEX.com uno de los corredores más respetables en el escenario internacional.

Respaldado por una presencia global y experiencia regional, CAPEX.com opera licencias de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority (ADGM - FSRA), la Financial Services Authority (FSA) en Seychelles, y la Financial Sector Conduct Authority (FSA) en Sudáfrica.

Para más detalles, visite www.capex.com/es y siga a CAPEX.com en Twitter, LinkedIn, Facebook, e Instagram.