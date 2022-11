The Consumer Goods Forum Logo - THE CONSUMER GOODS FORUM/PR NEWSWIRE (LOGO)

Carrefour y Danone con nueve grandes fabricantes de alimentos ganan el premio SIRIUS 2022 en la iniciativa "Colaboración sostenible para una vida más sana" en Francia

PARIS, 28 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La iniciativa de colaboración digital y en tienda "Le Lundi C'est Veggie" ("Los lunes son vegetarianos"), liderada por la Collaboration for Healthier Lives Coalition of Action (CHL) del Consumer Goods Forum por los copresidentes de Carrefour y Danone, con la participación de Barilla, Bel, Bonduelle, Fleury Michon, Happyvore, Labeyrie, Nutrition Santé, Savencia y Unilever, ha ganado el prestigioso Premio SIRIUS a la Colaboración Sostenible por fomentar el consumo de recetas más saludables y sostenibles. Este premio pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las principales partes interesadas, que es vital para impulsar el cambio dietético.

Desarrolladas en colaboración con los consumidores, las activaciones en las tiendas incluyeron ofertas promocionales y recetas multimarca para inspirar un cambio de comportamiento e impulsar a los consumidores hacia las dietas flexitarianas. Las cifras clave del proyecto piloto publicadas por Carrefour en junio de 2022 incluyen:

Aumento del 189% de las ventas gracias a las actividades en las tiendas.

1,7 millones de personas alcanzadas con la comunicación digital de "Paquetes saludables".

Aprovechar las enseñanzas de nuestros socios evaluadores, KPMG y Catalina, es fundamental para que la iniciativa siga evolucionando y tenga un impacto a escala. En la actual crisis del coste de la vida, los fabricantes y los minoristas deben seguir colaborando, comprometiéndose y aprendiendo de los proyectos piloto que se adaptan a las necesidades sanitarias de la comunidad local, ayudando a mantener los productos asequibles y más saludables sin comprometer el sabor. De este modo, el equipo de CHL Francia ha colaborado continuamente en el avance de los consumidores y los restauradores hacia dietas más saludables y sostenibles.

Desde 2018, los premios SIRIUS liderados por el Institut de Commerce reconocen las mejores prácticas de colaboración en el sector del comercio que responden a las expectativas de la sociedad y los consumidores en Francia.

Pauline Guillaume, directora de Proyectos de RSC de Carrefour, ha declarado: "Para Carrefour, la colaboración con nuestros socios es clave para promover dietas más saludables y flexitarianas, en este caso con recetas vegetarianas, y garantizar que la transición alimentaria afecte a todos los platos."

Thomas Kyriaco, director de Clientes de RSC de Danone: "Llevar la salud a través de la alimentación al mayor número de personas y de la forma más sostenible posible es nuestra misión en Danone. Esto solo puede lograrse mediante iniciativas y colaboraciones implacables y concretas."

Para saber más sobre los resultados del programa "Le Lundi C'est Veggie" haga clic aquí.

Acerca de Collaboration for Healthier Lives Coalition La Coalition of Action on Collaboration for Healthier Lives (CHL) dirigida por los consejeros delegados de Consumer Goods Forum (CGF) pretende facilitar a las personas de todo el mundo la adopción de una vida más sana para ellos y sus familias. Se trata de hacer que las decisiones más saludables sean más fáciles y habituales para las personas de todas las comunidades del mundo. CHL es un movimiento global liderado por fabricantes, minoristas, autoridades de salud pública y comunidades locales, que realiza movimientos locales en comunidades de todo el mundo. Las iniciativas de CHL se desarrollan en 9 países y cuentan con la participación de más de 160 organizaciones. Como colectivo, los miembros del CGF, y sus socios, están explorando, experimentando, innovando y evolucionando los modelos de negocio para apoyar el cambio positivo, a la vez que comparten datos y conocimientos a escala, entre industrias. La salud no es una ventaja competitiva; es una necesidad básica. Y está claro que ninguna empresa puede resolver este problema por sí sola. La colaboración es necesaria a escala y entre sectores para que la industria de bienes de consumo desempeñe el papel necesario en la salud y el bienestar de las personas. Para saber más, visite www.tcgfhealthierlives.com.

Acerca del Consumer Goods Forum El Consumer Goods Forum ("CGF") es una red industrial global y paritaria impulsada por sus miembros para fomentar la adopción global de prácticas y normas que sirvan a la industria de bienes de consumo en todo el mundo. Reúne a los consejero s delegados y a la alta dirección de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otras partes interesadas de 70 países, y refleja la diversidad del sector en cuanto a geografía, tamaño, categoría de producto y formato. Sus empresas miembros tienen unas ventas combinadas de 4,6 billones de euros y emplean directamente a casi 10 millones de personas, con otros 90 millones de puestos de trabajo relacionados a lo largo de la cadena de valor. Está gobernada por su Consejo de Administración, compuesto por más de 55 consejeros delegados de fabricantes y minoristas. Para más información, visite: www.theconsumergoodsforum.com

