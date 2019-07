Ciudadanía por inversión de Dominica: Los hitos de un solicitante (2)

Publicado 05/07/2019 12:01:15 CET

Los solicitantes que transfieren su dinero de inversión están pendientes de una evaluación final no gubernamental por parte del National Bank of Dominica. En esta fase, el solicitante debe proporcionar una carta de referencia de banco y auditar los informes financieros de los últimos dos años, además de cualquier otro documento que el banco, bajo su discreción, necesite. El gobierno no aprobará a un solicitante para su ciudadanía a no ser que los fondos de inversión tengan permiso.

6. Ciudadanía

Cuando se consiguen los fondos, el Gobierno de Dominica aprueba la solicitud de ciudadanía. Esto queda evidenciado por medio de la emisión de un Certificado de Naturalización firmado y fechado por el Ministro de Justicia, Inmigración y Seguridad Nacional y sellado por la unidad. El Certificado de Naturalización demuestra la ciudadanía de Dominica, siendo el documento más importante que se emite a una persona a través del proceso de conseguir la ciudadanía económica. Se trata de un documento que demuestra que una persona tiene los mismos derechos y deberes compartidos por todos los dominicanos.

7. Pasaporte

Conseguir el pasaporte de Dominica es un paso separado que se puede realizar solo cuando el solicitante se haya convertido en ciudadano económico, lo que le permite contactar con la oficina de pasaporte de Dominica. La oficina de pasaporte posee su propio set de requisitos documentales, incluyendo un formulario de pasaporte completo y el certificado de nacimiento económico del ciudadano, Certificado de Naturalización, foto del pasaporte, certificado de matrimonio y registros de cambio de nombre.

Con un pasaporte de la Commonwealth of Dominica, un ciudadano económico altamente aprobado se puede beneficiar de las relaciones diplomáticas destacadas de Dominica con otras naciones de todo el mundo, lo que sirve para conseguir, entre otras cosas, libertad para viajar a diferentes destinos, ya sea sin visado o bajo un régimen de visado en la llegada.

