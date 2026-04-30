CMEF 2026 concluye en Shanghái: un escenario global para los avances médicos y las tendencias futuras

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 30 de abril de 2026/PRNewswire/ -- La 93ª Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF), junto con sus eventos paralelos del sector, concluyó con éxito el 12 de abril en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, tras cuatro días de exposiciones e intercambios. Bajo el lema "Fusión de la innovación, evolución sin límites", la CMEF 2026 reunió a más de 300.000 participantes de más de 150 países y regiones. Empresas de más de 20 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Rusia y Malasia, presentaron sus nuevos productos en el evento.

Como plataforma internacional de referencia para el sector médico y sanitario, CMEF 2026 presentó los últimos avances en dispositivos médicos globales y cadenas industriales relacionadas, con el lanzamiento de miles de innovaciones médicas pioneras. Impulsó eficazmente la conectividad y la colaboración en toda la cadena de valor, acelerando la integración de tecnologías innovadoras con aplicaciones prácticas y facilitando la transformación de los avances de I+D en soluciones comercializadas, lo que reforzó el papel de la feria en el fomento del desarrollo de alta calidad en el sector sanitario.

El CMEF MEDCONGRESS de CMEF 2026 contó con más de 100 foros de primer nivel distribuidos en cuatro pilares: Tecnología e Innovación, Clínica y Aplicaciones, Políticas y Regulación, e Industria y Comercio. Las sesiones se centraron en temas clave como la IA en la atención médica, las interfaces cerebro-computadora, la economía plateada y los asuntos regulatorios. Miles de líderes de la industria, directores de hospitales, académicos y ejecutivos se reunieron para impulsar la integración de la industria, la academia y la investigación, fomentando así la innovación en el sector médico y sanitario.

La feria contó con 19 sesiones en el escenario WeTalk, centradas en mercados internacionales clave como Rusia, Brasil y la ASEAN, que abarcaron temas como lanzamientos globales de productos, jornadas por países, interpretaciones normativas y talleres intensivos de exportación. Casi 10 visitas guiadas WeTour recibieron a visitantes de consulados, hospitales y distribuidores de Suecia, Finlandia, Italia y otros países.

Paralelamente, se celebraron con éxito el 3er Simposio GHWP sobre Dispositivos Médicos Innovadores y el foro especial de la ASEAN, que abordaron el acceso al mercado global y las oportunidades en el sudeste asiático para apoyar a las empresas de dispositivos médicos en su expansión internacional y modernización industrial.

La exposición de este año presentó una amplia gama de nuevos productos, tecnologías y aplicaciones en toda la cadena de valor del sector médico y sanitario. El espacio "Future Tech Arena" reunió a innovadores líderes a nivel mundial y nacional para presentar múltiples productos pioneros y tecnologías revolucionarias, como escáneres de tomografía computarizada de cuerpo entero de ultra alta definición, robots quirúrgicos y la primera interfaz cerebro-computadora invasiva del mundo. En conjunto, estos avances ponen de manifiesto el fuerte impulso de la integración tecnológica y el desarrollo de alta calidad que impulsan el sector sanitario.

Con la exitosa conclusión del evento de este año, CMEF continúa desempeñando su papel como plataforma vital para fomentar el intercambio y la colaboración en la industria médica y sanitaria mundial. Manténgase al tanto de los próximos eventos:

tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 : del 28 al 30 de julio, Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia;

Conferencia y Exposición Internacional de Biotecnología de Hong Kong (BIOHK) 2026 : del 9 al 12 de septiembre, Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, coorganizada con la Organización de Biotecnología de Hong Kong;

94ª CMEF y exposiciones paralelas : del 21 al 24 de octubre, Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones Capital (Pekín)

Enlace de preinscripción: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=5ddeaa7e26e9472bb78671da18937b6c&channelUuid=2499c9c3f61548e0a61fca4118a8ec3a

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2969760/image.jpg

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