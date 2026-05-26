Comienza la Era Sin Manguito: 'CART BP pro', Primer Monitor de Anillo en Guías de Hipertensión (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- "La era sin manguito ha llegado"… El monitor de presión arterial tipo anillo 'CART BP pro' se convierte en el primero del mundo en ser integrado en guías oficiales sobre hipertensión

SEÚL, Corea del Sur, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs anunció el día 26 que su monitor de presión arterial sin manguito tipo anillo, "CART BP pro", ha sido oficialmente incorporado en las "Guías 2026 de la Sociedad Coreana de Hipertensión para el Manejo de la Hipertensión (6.ª edición)".

Esta es la primera vez en el mundo que un monitor de presión arterial tipo anillo, capaz de medir la presión arterial simplemente al llevarse puesto en un dedo sin necesidad de un manguito que comprima el brazo, es incluido en unas guías oficiales de tratamiento de la hipertensión. Con ello, Corea se convierte en el primer país del mundo en incorporar la tecnología de medición de presión arterial sin manguito a la práctica clínica habitual.

A través de esta revisión de las guías, la Sociedad Coreana de Hipertensión declaró explícitamente la "primera inclusión de dispositivos de medición de presión arterial sin manguito en la práctica clínica" y los presentó como dispositivos que pueden considerarse para el monitoreo de la presión arterial fuera del entorno clínico. En las guías, la clase de recomendación para los monitores de presión arterial sin manguito fue designada como "Clase IIb".

La inclusión en las guías de tratamiento representa también un cambio innovador que está atrayendo la atención de la comunidad académica global especializada en hipertensión. Hasta ahora, las principales sociedades médicas de Estados Unidos y Europa habían mantenido una postura cautelosa respecto a la introducción de dispositivos sin manguito debido, entre otros motivos, a la falta de protocolos de validación estandarizados y a las diferencias de precisión entre dispositivos. A pesar de dichas preocupaciones, el monitor de presión arterial tipo anillo de Sky Labs no solo mostró una correlación favorable con la presión arterial medida en consulta mediante el método auscultatorio tradicional, sino que también demostró un alto nivel de precisión comparable al de la monitorización ambulatoria estándar de presión arterial de 24 horas (ABPM). Sobre la base de esta sólida evidencia clínica, la Sociedad Coreana de Hipertensión decidió realizar la primera recomendación oficial del mundo.

La Sociedad Coreana de Hipertensión (KSH) formalizó además protocolos clínicos para la "medición de la presión arterial fuera del entorno clínico" en pacientes con prehipertensión y grupos de alto riesgo que requieren un control intensivo de la presión arterial. En primer lugar, estableció un objetivo de presión arterial más estricto de "menos de 130/80 mmHg" para pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, infarto cerebral (incluido accidente cerebrovascular) e hipertensión de alto riesgo, y presentó directrices terapéuticas basadas en el riesgo. Asimismo, para el grupo de pacientes con "prehipertensión", con alta probabilidad de evolucionar hacia hipertensión, también recomendó considerar activamente la monitorización ambulatoria de presión arterial (ABPM) o la medición domiciliaria para determinar la presencia de hipertensión enmascarada.

A medida que la necesidad de monitorización de 24 horas se amplía incluso a pacientes con prehipertensión, el "monitor de presión arterial sin manguito tipo anillo", que puede llevarse puesto sin interferir en la vida diaria, está emergiendo como una alternativa práctica en el entorno clínico. Esto se debe a que puede detectar con precisión riesgos como la "hipertensión nocturna" y la "hipertensión matutina", difíciles de identificar mediante mediciones puntuales en consulta, así como la "hipertensión resistente", que resulta difícil de tratar.

Según un estudio nacional citado en las guías, la frecuencia de hipertensión nocturna —definida como presión arterial de 120/70 mmHg o superior durante el sueño— alcanza aproximadamente entre el 18 % y el 23 % de la población general. En particular, el 92,6 % de los pacientes con hipertensión nocturna fueron clasificados como casos de hipertensión enmascarada, mostrando una presión aparentemente normal en la vida cotidiana, pero presentando un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluida una mayor rigidez arterial e hipertrofia ventricular izquierda, en comparación con el grupo normotenso. Además, la hipertensión matutina —definida como una presión arterial matutina de 135/85 mmHg o superior— también fue reportada en un 15,9 % de los pacientes hipertensos en un estudio nacional y señalada como un importante factor de riesgo de eventos cardiovasculares.

Para evaluar con mayor precisión afecciones de alto riesgo como la hipertensión nocturna y matutina, la Sociedad recomienda la monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas y presenta los monitores de presión arterial sin manguito tipo anillo como una herramienta clínica para el monitoreo fuera del entorno médico. En particular, la Sociedad destacó el monitor tipo anillo como una alternativa innovadora capaz de superar las limitaciones clínicas históricas de los sistemas ABPM convencionales con manguito, tales como la incomodidad del uso continuo durante 24 horas, el dolor provocado por las compresiones repetidas y las alteraciones del sueño que con frecuencia dificultaban la obtención de mediciones nocturnas eficaces.

Según las investigaciones citadas en las guías, el monitor de presión arterial sin manguito tipo anillo cumplió los requisitos de precisión de la norma internacional ISO 81060-2:2018 en ensayos clínicos comparativos frente a la monitorización ambulatoria estándar de presión arterial de 24 horas (ABPM), manteniendo un error medio inferior a 5 mmHg y una desviación estándar inferior a 8 mmHg tanto de día como de noche, demostrando así su utilidad clínica.

El "CART BP pro" de Sky Labs analiza los datos de presión arterial recopilados mediante fotopletismografía (PPG) utilizando tecnología de inteligencia artificial basada en deep learning, permitiendo mediciones continuas durante 24 horas en la vida diaria o durante el sueño con mínimas molestias. Como resultado, se considera una alternativa capaz de evaluar con precisión la variabilidad de la presión arterial y de mejorar de manera innovadora la precisión del diagnóstico y tratamiento de la hipertensión.

Gracias a esta excelencia clínica, "CART BP pro" se convirtió en junio de 2024 en el primer monitor de presión arterial tipo anillo del mundo en recibir cobertura del sistema nacional de seguro médico de Corea del Sur (NHI). Desde su inclusión en el sistema de reembolso, ha sido prescrito más de 250.000 veces en centros médicos de primera línea y actualmente se utiliza activamente en 1.920 hospitales y clínicas de todo el país, incluidos hospitales universitarios de referencia.

Jack ByungHwan Lee, director ejecutivo de Sky Labs, afirmó: "La inclusión de 'CART BP pro' en las guías de la KSH demuestra que Corea está liderando el estándar clínico mundial en tecnología de presión arterial sin manguito. Aprovechando esta evidencia clínica sin precedentes y nuestra exitosa adopción en el mercado nacional, aceleraremos ahora las aprobaciones regulatorias internacionales para establecer un nuevo estándar global en el manejo de la hipertensión".

Acerca de Sky LabsSky Labs, fundada en septiembre de 2015, es una empresa del sector salud que desarrolla y opera "CART", un dispositivo médico tipo anillo y una plataforma para el monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas. Desde el desarrollo del primer CART en 2020 para la monitorización de fibrilación auricular mediante señales cardíacas obtenidas con sensores ópticos, la empresa ha ampliado continuamente sus capacidades tecnológicas. En 2023, Sky Labs obtuvo la aprobación como dispositivo médico para "CART BP pro", un monitor tipo anillo diseñado para la medición de presión arterial durante 24 horas. En 2024, CART BP pro fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento médico existente de "monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas" (código de reembolso "E6547") y actualmente se prescribe en hospitales y clínicas de toda Corea. Además, en septiembre de 2025, la compañía lanzó "CART BP", un monitor de presión arterial tipo anillo dirigido a consumidores, disponible a través de su tienda oficial online y otros canales de venta digital.

Contacto para mediosInok Jung – inok.jung@skylabs.ioBomi Lee – bomi.lee@skylabs.io

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