CTEK, ganadora en el test de cargador de batería Autobild

Una marca global líder mantiene el primer puesto

CTEK, una marca global líder en el cuidado y mantenimiento de baterías de vehículos, se complace anunciar que su cargador CT5 TIME TO GO ha sido designado "Altamente recomendado" por Autobild, tras un test de producto comparativo desarrollado por la organización de pruebas independientes GTÜ. El CT5 TIME TO GO se quitó de encima a la competencia, entre la que se incluyen las marcas Noco, Gys y Bosch, para asegurar que CTEK mantuvo una vez más su corona 'TESTsieger'.

El test comparó 14 cargadores diferentes e implicó muchas fases de test diferentes. La calidad de la carga y retención de la carga, la funcionalidad del cargador, la cargabilidad de baterías profundamente descargadas y calidad de construcción, fueron solo algunas de las áreas probadas. Cada fase del test incluyó cargadores que habían obtenido puntos y el cargador con más puntos fue el "Altamente recomendado".

El cargador CT5 TIME TO GO puntuó 448 de unos 500 puntos posibles, ganando el test. Puntuar lo máximo en la fase de test eléctricos, donde se probó la calidad de la carga y la retención de la carga, así como la carga adaptativa de diferentes químicas de batería, el cargador CT5 TIME TO GO [https://www.ctek.com/timetogo ] impresionó a los probadores por su capacidad para cargar baterías profundamente descargadas, detección de baterías automáticas y calidad general de la carga de la batería.

"Seguimos viendo nuevas entradas en esta categoría y estamos absolutamente encantados de ganar este prestigioso premio de nuevo. Es un reflejo de nuestro continuo compromiso de llevar los productos innovadores, de alta calidad, seguros y fiables al mercado", dijo Christian Fritz, director de Ventas de Alemania.

Fritz siguió: "Conocemos realmente las cambiantes demandas de las baterías de vehículos de hoy y las necesidades de nuestros clientes; ellos esperan lo mejor de nuestros productos. El premio es una prueba no solo para la tecnología sin rival contenida dentro de un completo rango de cargadores de consumidor, sino también de la seguridad y utilidad del cargador CT5 TIME TO GO que cubre las necesidades de los motoristas de hoy".

El CTEK CT5 TIME TO GO carga, acondiciona y mantiene todo tipo de baterías de ácido de plomo de 12V, incluyendo los tipos sin mantenimiento y todas las químicas, incluyendo Wet, Calcium, GEL, AGM y EFB, los dos últimos tipos enfocados a los vehículos Start Stop. Como con todos los productos CTEK, el CT5 TIME TO GO es totalmente automático, infalible para conectar, a prueba de chispas y protegido con polaridad inversa, para la seguridad del usuario; además viene con una garantía del fabricante de cinco años gratuita.

Haga clic aquí [https://www.gtue.de/Presse/Pressemitteilungen/81629.html?nav=55959 ] para ver los resultados del test completo.

Para más información o para encontrar el distribuidor más cercano, visite http://www.ctek.com.

ACERCA DE CTEK

- CTEK SWEDEN AB es una marca global líder en el cuidado y mantenimiento de baterías de vehículo. El conocimiento sin precedentes de CTEK y la continua inversión en innovación, significa que superan los límites de la investigación y el desarrollo para llevar nuevas tecnologías de carga de batería al mercado - CTEK ofrece al mercado cargadores y accesorios fiables y de alta calidad que son efectivos, sencillos para el usuario y, lo más importante, seguros (para el usuario, la electrónica de los vehículos, la batería y el cargador) - Con productos y soluciones para baterías de ácido de plomo y litio de 6, 12 y 24V (LiFePO4) así como baterías de vehículos eléctricos, los productos CTEK están diseñados y probados para ofrecer un desempeño máximo en un rango de situaciones diferentes - CTEK vende más de un millón de cargadores de baterías cada año en el mundo y regularmente encabeza las pruebas competitivas de cargadores de batería independientes - CTEK suministra cargadores a los fabricantes más importantes del mundo, como Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche y Rolls- Royce

Consultas de prensa Katharine Parker Directora de RR PP y Comunicación Externa Tel: +44-(0)7974-141266 E-mail: katharine.parker@ctek.com

