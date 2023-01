DELHIWOOD 2023 - Una nueva era para la industria india de la madera y el mueble

(Información remitida por la empresa firmante)

Los principales actores del sector de la madera y la fabricación de muebles se reunirán en DELHIWOOD 2023 del 2 al 5 de marzo en India Expo Mart, Greater Noida (DELHI NCR) después de 4 años

La edición 2023 de DELHIWOOD, organizada por NuernbergMesse India, contará con la participación de más de 600 marcas de más de 37 países y más de 10 pabellones nacionales

THE EVOLUTION OF THE WOODWORKING INDUSTRY, INDIA AT THE FOREFRONT

La demanda de muebles de madera se ha multiplicado en India. India es el quinto productor mundial de muebles y el cuarto consumidor. El mercado se valoró en 17.400 millones de dólares en el año fiscal 21 y se prevé que alcance los 37.700 millones de dólares en 2026.

Luigi De Vito, director general de Eumabois (Federación Europea de Fabricantes de Maquinaria para la Madera), director general de SCM Group y director de la División de Madera de SCM, se ha mostrado optimista en relación al alcance del mercado y la industria de India: "India goza de un lugar favorable en el mercado asiático, tiene la tecnología, el talento y también la demanda. En definitiva, merece la pena invertir en la India, dado el gran potencial que ofrece el país".

Como foro de intercambio de conocimientos, DELHIWOOD ofrecerá múltiples seminarios sobre las últimas tendencias e innovaciones organizados por las principales asociaciones del sector, así como programas de desarrollo de habilidades organizados por el Consejo de Habilidades de Mobiliario y Accesorios de la India.

Los visitantes, entre los que se incluyen fabricantes de muebles, cocinas, aserraderos, tableros, herrajes y componentes, comerciantes, arquitectos, constructores y diseñadores de interiores, podrán conocer las últimas tecnologías, materiales e innovaciones durante los cuatro días que durará el evento.

La segunda edición de "La madera en la arquitectura y el diseño" - conferencia de un día de duración, que se celebrará el 3 de marzo, explorará a través de mesas redondas, presentaciones de expertos e interesantes estudios de casos la aplicación de la madera como material de construcción. https://w-a-d.in/

En la exposición INDIA MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO, que se celebra simultáneamente, se expondrán las últimas tecnologías en maquinaria y suministros para la producción de colchones, maquinaria y suministros para el acabado de colchones, herramientas y equipos de producción, tecnología para la producción de tapicería, sistemas de cama, nuevos materiales, etc.

Más información del evento disponible en la página web https://www.delhi-wood.com/ , http://www.indiamattressexpo.com/

