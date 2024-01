Descubriendo Guizhou a lo largo de la Franja y la Ruta

(Información remitida por la empresa firmante)

GUIYANG, China, 29 de enero de 2024/PRNewswire/ -- La antigua Ruta de la Seda, donde colisionaron diversas civilizaciones hace más de dos mil años, creó un resplandor brillante. Avancemos rápidamente a la moderna Ruta de la Seda, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha facilitado amplias consultas, contribuciones conjuntas y beneficios compartidos entre los países.

Guizhou, en el suroeste de China, ha dejado su huella en esta época. La serie de informes "Diez años después: La historia de Guizhou a lo largo de la Franja y la Ruta", planificada e implementada por Discover Guizhou de Guizhou Daily Press con el apoyo exclusivo de Kweichow Moutai Co., Ltd., le invita a presenciar las historias de Guizhou a lo largo de la Franja y la Ruta.

Ascendencia de neumáticos: "Fábrica de sueños" inteligente en el delta del Mekong

LIEN ANH Production Rubber Co., Ltd de Vietnam ha experimentado un aumento diez veces mayor en su producción anual en los últimos años, en gran parte debido a la participación de empresas chinas en la industria del caucho vietnamita.

Guizhou Tire Co., Ltd estableció su primera base en el extranjero en la provincia de Tien Giang, Vietnam, en 2019, y su filial, Advance Tire (Vietnam) Co., Ltd., se ha convertido en la empresa china más grande de la región.

La fábrica vietnamita ha replicado eficazmente la automatización, la inteligencia y la informatización de las fábricas chinas, creando oportunidades para los productos fabricados en Guizhou y empoderando a la comunidad local en Vietnam.

Actualmente, el 80 % del suministro de materia prima de caucho de Guizhou Tyre proviene de Vietnam, y la fábrica vietnamita ha proporcionado más de 1.000 oportunidades de empleo en la provincia de Tien Giang.

Cada día, miles de contenedores que transportan neumáticos Guizhou producidos en Vietnam parten de Vietnam, extendiendo la fabricación inteligente china por todo el mundo.

Autopista E60 de Georgia: uniendo el corredor euroasiático a través del Cáucaso

El 3 de noviembre a las 9 a.m. hora local en Georgia, la tranquilidad de las montañas del Cáucaso fue rota por el sonido de un disparo de cañón, que marcó la finalización del túnel F4 de Guizhou Highway Group en la autopista E60 de Georgia.

Esta carretera es el único enlace de transporte que conecta Georgia con la línea troncal de transporte Asia-Europa.

El tramo F4 de la autopista E60 planteó importantes desafíos de ingeniería y la tecnología específica empleada por el equipo de construcción de Guizhou obtuvo grandes elogios.

Como resultado de este logro, se firmó una carta de intención para una relación región-provincia hermana entre la región Imereti de Georgia y Guizhou, que muestra la creciente cooperación internacional y la contribución de las empresas de transporte y construcción de Guizhou a la industria mundial de construcción de carreteras y puentes.

Ferrocarril China-Laos: viaje de jóvenes y sueños

El Ferrocarril China-Laos, que se extiende a lo largo de 1.035 kilómetros, es un proyecto fundamental que se alinea con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la estrategia de Laos para la transición de un país sin litoral a uno conectado por tierra.

"He soñado con trabajar en el ferrocarril desde que era niño. Cuando me enteré de la construcción del ferrocarril China-Laos, decidí estudiar en China", compartió Phonephimon MONECHANDY, un estudiante laosiano en Guizhou, que ahora es empleado como reparador de locomotoras en el taller de motores de Vientiane.

Jóvenes laosianos como Phonephimon persiguen sus ambiciones en Guizhou. En 2016, se estableció la Alianza de Educación y Capacitación en Transporte Ferroviario China-ASEAN en Guiyang, Guizhou, después de la novena Semana de Intercambio Educativo China-ASEAN, sentando las bases para la educación vocacional colaborativa entre las dos partes a través del Programa Insignia de Educación Vocacional China-ASEAN.

Licor chino: embajador cultural entre China y Tailandia

Moutai, un licor chino, ha estado a la vanguardia de los productos chinos que se aventuran en el extranjero desde 1953. Tailandia fue el destino inicial de las exportaciones de Moutai cuando ingresó oficialmente al mercado internacional en 1953.

"El barrio chino de Bangkok está impregnado de la cultura china y Moutai, como uno de los licores más famosos de China, debe tener presencia aquí", afirmó Piyapong Karnchatananon, consejero delegado de Siam Dragon (Asia-pacific) Co., Ltd, quien eligió distribuir el licor Moutai, valorando su significado cultural así como su valor de mercado.

"¡Este sabor nunca ha cambiado!" Yang Fan, presidente de Golden Star International Logistics Co., Ltd, recordó cómo compró su primera botella de licor Moutai en una tienda de comestibles en Chinatown hace 47 años.

Desde ganar reconocimiento entre las comunidades chinas locales hasta asegurar una posición destacada en el mercado de licores de Tailandia, esta botella de fino licor chino, con su distintivo sabor del río Chishui de Guizhou, ha estado promoviendo la "belleza" cultural compartida en todo el mundo. Con el encanto perdurable de la cultura china, brilla en el escenario mundial.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=vuwyQKNt_Fk

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=vuwyQKNt_Fk