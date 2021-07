Digitalización y descarbonización, retos de España y Estados Unidos para afrontar la recuperación

Conclusión de la 25ª edición del Foro España-Estados Unidos

Digitalización y descarbonización responsables: los retos de España y Estados Unidos para afrontar la recuperación

Madrid,13 de julio de 2021. El Foro España-Estados Unidos, la principal plataforma de encuentro entre la sociedad civil española y estadounidense impulsada por la Fundación Consejo España – EE. UU. y su contraparte estadounidense, el United States – Spain Council, celebró la semana pasada en formato híbrido-digital su 25ª edición, marcada por el nuevo escenario fruto de la pandemia y los consiguientes retos que afrontan ambos países.

Durante los días 7 y 8 de julio, los participantes en el encuentro tuvieron la oportunidad de asistir a dos sesiones de trabajo en las que se abordaron cuestiones de especial interés en el marco de la relación bilateral como: “La economía después de la COVID-19: hacía una recuperación más resiliente, inclusiva y sostenible”; y “Revitalizando las relaciones transatlánticas: reparando alianzas y sosteniendo el multilateralismo”.

Estos debates, moderados por el politólogo y director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations, José Ignacio Torreblanca, contaron con la participación de ponentes de primer nivel, tanto del sector público como privado, de ambos países, entre ellos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; la recién nombrada vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra; o Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur de Europa. En la primera de las dos jornadas intervino también la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

El binomio salud-economía como eje de revitalización

El impacto económico generado por la COVID-19 se ha traducido en el último año en una importante pérdida de empleo, disrupciones sociales y el incremento de las desigualdades. En España y Estados Unidos, la crisis ha afectado, además, de manera especial, al sector servicios y el turismo. Esta situación ha conducido a los gobiernos de ambos países a adoptar políticas enfocadas a la relajación monetaria y la expansión fiscal, apoyadas al mismo tiempo en la administración de la vacuna como mejor política sanitaria y económica.

En este sentido, los programas de recuperación impulsados por Estados Unidos (Building Back Better), España y la UE (Next Generation EU) han puesto el énfasis en las inversiones en programas de descarbonización y digitalización. Sin embargo, existe el riesgo de que aquellos que la crisis ha dejado atrás no puedan ser traídos de vuelta, con la consiguiente ampliación de la brecha social y desigualdad que ya existía antes de la pandemia.

La actitud colaborativa de la nueva administración Biden, clave

Tras años de dificultades en las relaciones transatlánticas, la nueva Administración estadounidense ha dejado claro su deseo de reconectar con sus socios para reconstruir las alianzas y partenariados que permitieron a EE. UU. y a sus aliados prosperar en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además de conceder un nuevo impulso a estas relaciones bilaterales, EE. UU. ha renovado su compromiso con el sostenimiento de las instituciones multilaterales, como la OMS u otras agencias. También con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, mostrando el deseo de trabajar más estrechamente con sus aliados europeos, tanto en el contexto de la OTAN como de la UE o la OCDE.

Además de la política exterior, las relaciones entre Estados Unidos y España se extienden a otros muchos ámbitos en los que las interacciones son profundas y estables. Desde el punto de vista económico, empresarial, cultural y educativo, e incluso desde el de la seguridad y la defensa, dichas relaciones trascienden el color político de las dos administraciones. Sin embargo, en el Foro se destacado que la actitud más abierta y amistosa de la nueva Administración estadounidense ofrece nuevas oportunidades para las relaciones entre España y EE.UU., que deben ser exploradas y aprovechadas.

De igual manera, la revitalización de las relaciones trasatlánticas resulta fundamental para afrontar los retos que están por llegar en la próxima década: el cambio climático, la pandemia, y el hacer frente a países como China y Rusia; países que están utilizando la tecnología para abrir brechas digitales con el resto del mundo. Como punto de inicio de este largo camino, el gobierno estadounidense ha puesto ya la primera piedra con la reciente cancelación de los aranceles comerciales, mientras que la segunda será el impulso de las denominadas ‘tecnologías verdes’.

Sobre el Foro España-Estados Unidos

El Foro España-Estados Unidos es un importante evento anual que reúne a los miembros de la Fundación Consejo España-EE.UU. y los de su contraparte, el United States – Spain Council, con líderes del sector público y privado de ambos países para abordar temas de actualidad e interés común en los ámbitos económico, tecnológico, político y cultural.

Desde 1995, el Foro constituye un marco único de diálogo entre españoles y estadounidenses y ha demostrado ser un instrumento muy útil para fortalecer la relación bilateral, en general, y la económica, en particular, en un marco de colaboración público-privada.

Sobre la Fundación Consejo España-EE.UU.

La Fundación Consejo España-EE. UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro que cuenta con la participación de 60 grandes empresas, instituciones culturales y académicas y miembros de la administración pública. Creada en 1997, tiene el propósito de fortalecer los vínculos entre España y Estados Unidos en todos los ámbitos de actuación, en aras de un mejor conocimiento y entendimiento mutuo que fomenten iniciativas y proyectos comunes, fundamentalmente en el profesional/empresarial, pero también en el cultural, científico, educativo, etc. Esta misión es compartida desde sus inicios con su contraparte estadounidense, el United States – Spain Council.

A través de sus programas y actividades, así como apoyando otras iniciativas afines, la Fundación Consejo España – EE.UU. promueve un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense y se ha consolidado como la entidad de referencia en el ámbito de la diplomacia pública entre ambos países. La Fundación está presidida actualmente por Juan Lladó, presidente de Técnicas Reunidas.

Sobre el United States – Spain Council

El United States – Spain Council es una organización única en Estados Unidos en la que líderes corporativos estadounidenses y españoles, altos funcionarios gubernamentales y líderes en educación y cultura promueven el estrechamiento de los vínculos entre los dos países. Esta organización busca estimular el comercio y la inversión bilaterales, uniendo a las empresas en torno a oportunidades de negocio en ambos países, realizando foros anuales donde líderes empresariales y gubernamentales exploran las cuestiones políticas y económicas clave que afectan al comercio, y fomentando programas educativos y culturales. El congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Congressional Hispanic Caucus, ejerce actualmente la presidencia honoraria.

