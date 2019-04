Donald Glover y adidas Originals lanzan oficialmente Donald Glover Presents (2)

Publicado 19/04/2019 14:31:45 CET

Acerca de Mamag Studios:Mamag Studios es una laureada agencia creativa y empresa de producción fundada por Sylvia Zakhary en 2016. El estudio ofrece un corpus de trabajo que se centra de manera precisa en la autenticidad cultural y altera las narrativas sociales en las esferas comercial y del entretenimiento para cerrar la brecha entre la cultura y el comercio. Recientemente el estudio lanzó la campaña global Google Pixel 3, protagonizada por Donald Glover, y es conocido también por la miniserie nominada a los premios Emmy "Great Performers", protagonizada por estrellas como Lakeith Stanfield y Olivia Coleman. El estudio ha colaborado también con Pepsi, Mercedes Benz y LVMH, entre otros. Mamag tiene oficinas en Nueva York y Los Ángeles.

Acerca de RoyaltyRoyalty es una agencia creativa independiente integrada por guionistas, directores, directores creativos, artistas y productores. El consorcio Royalty se especializa en producción, estrategia, eventos y marketing de medios de comunicación con énfasis en la calidad, la innovación y el intercambio cultural.

El grupo fue fundado a inicios de la primavera de 2012 como un grupo de expertos y desde entonces ha acopiado múltiples galardones, como los premios Golden Globe, Emmy, Peabody, Clio y Grammy.

Además de Donald Glover, integran el equipo de Royalty Fam Rothstein, Ibra Ake, Stephen Glover, Chad Taylor, Miles Konstantin y Jamal Olori (también conocido como Swank). Recientemente Royalty ha colaborado para crear y producir proyectos de Atlanta en Fx, los ganadores de un Grammy This Is America, This Is America tour, festival Pharos, Rap Pantheon de Spotify, Google Pixel 3 y Guava Island.

