EditForce y Mitsubishi Tanabe Pharma llegan a un acuerdo de licencia

FUKUOKA, Japón, 17 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- EditForce, Inc. (sede central: Fukuoka, director general y consejero delegado: Takashi Ono; de aquí en adelante, "EditForce") ha puesto en marcha un Acuerdo de Licencia (de aquí en adelante, "el acuerdo") con Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (sede central: Osaka, director representante: Hiroaki Ueno; de aquí en adelante, "MTPC") para investigar, desarrollar y comercializar posibles productos de terapia génica para una enfermedad objetivo específica en el campo del SNC mediante el uso de la tecnología de plataforma de proteína PPR patentada de EditForce.

A través de esta alianza, MTPC y EditForce tienen como objetivo crear nuevos productos farmacéuticos potenciales para la enfermedad específica del SNC mediante el uso de los conocimientos de investigación y desarrollo de medicamentos y la experiencia comercial global de MTPC y la nueva biotecnología de EditForce. MTPC adquirirá el derecho exclusivo para llevar a cabo la selección de moléculas candidatas a fármacos, el desarrollo preclínico y clínico, la fabricación y la comercialización en todo el mundo.

Según los términos del acuerdo, EditForce recibirá un pago por adelantado y pagos por hitos que ascienden a más de 20.000 millones de yenes según la etapa de desarrollo y el progreso de la comercialización, y regalías basadas en las ventas mundiales después del lanzamiento.

"Estoy encantado de llegar a un acuerdo con MTPC, que tiene interés en nuestra tecnología patentada de plataforma de proteínas PPR", indicó Takashi Ono, director general y consejero delegado de EditForce. "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con MTPC para desarrollar y ofrecer productos farmacéuticos innovadores con nuestra tecnología a pacientes que padecen enfermedades".

EditForce procederá con la I+D de los productos farmacéuticos utilizando su tecnología de plataforma de proteína PPR.

Acerca de EditForce, Inc.

EditForce, Inc., una empresa de riesgo originada en la Universidad de Kyushu que desarrolla una tecnología única de edición de ADN/ARN (tecnología de plataforma PPR (*)), fue establecida en mayo de 2015 por KISCO Ltd. y el Prof. Takahiro Nakamura de la Universidad de Kyushu (ex presidente de EditForce y actualmente su asesor científico) y financiado por empresas y fondos que tienen antecedentes de inversión en ciencias de la vida y biotecnología. EditForce apunta al descubrimiento de fármacos que aplican la tecnología PPR a través de investigaciones conjuntas con universidades y empresas privadas.

Si desea más información visite https://www.editforce.co.jp/

(*) Tecnología de plataforma de proteína de repetición de pentatricopéptido (PPR)La PPR es una proteína descubierta en las plantas que regula la expresión génica al unirse al ADN y al ARN de una manera específica de secuencia. Las proteínas PPR también se encuentran en humanos y levaduras, y tienen funciones similares. El Prof. Takahiro Nakamura y el doctor Yusuke Yagi, responsable tecnológico de EditForce, se han centrado en las proteínas PPR y dilucidado el mecanismo que determina la especificidad de secuencia, y establecido una tecnología para crear varias proteínas PPR, cada una de las cuales se une a un ADN o ARN objetivo específico. secuencia. Además, es posible manipular y modificar el genoma y el ARN diana tanto dentro como fuera de la célula mediante la fusión con proteínas efectoras.

Acerca de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la división farmacéutica de Mitsubishi Chemical Group (MCG), es una de las compañías farmacéuticas más antiguas del mundo, fundada en el año 1678 y centrada en productos farmacéuticos éticos. MTPC tiene su sede en Doshomachi, Osaka, el lugar de nacimiento de la industria farmacéutica de Japón. MCG ha posicionado la salud como eje estratégico en su política de gestión "Forjando el futuro". El MTPC se fija como MISIÓN "Generar esperanza para todos los que enfrentan la enfermedad". Con ese objetivo, MTPC está priorizando el trabajo en "medicina de precisión" para proporcionar medicamentos con alta satisfacción en el tratamiento al identificar poblaciones de pacientes con alto potencial de eficacia y seguridad, centrándose en las áreas de enfermedad del sistema nervioso central e inmunoinflamación. Además, MTPC está trabajando para desarrollar "soluciones en torno a la píldora" para abordar las preocupaciones específicas de los pacientes con base en la medicina terapéutica, incluida la prevención de enfermedades, la atención de enfermedades presintomáticas, la prevención de la agravación y el pronóstico.