COMUNICADO: Emaar Hospitality Group ofrece a los viajeros un verdadero sabor de la cocina mundial con más de 50 restaurantes

DUBAI, EAU, September 26, 2018 /PRNewswire/ --

Emaar Hospitality Group, una empresa de Emaar Properties y Expo 2020 Dubai Official Hotel & Hospitality Partner, ofrece a los viajeros de todo el mundo y conocedores del buen vivir un sabor de cocina mundial con más de 50 elecciones excepcionales en los hoteles y restaurantes del Grupo.

Están en 14 hoteles bajo tres marcas de hotel del Grupo -la categoría de lujo Address Hotels + Resorts; de alto estilo de vida Vida Hotels and Resorts y el intermedio contemporáneo Rove Hotels- en Dubai así como el Al Alamein Hotel en Egipto. Los viajeros de todo el mundo también pueden explorar las experiencias de restauración ofrecidas en Armani Hotel Dubai y Armani Hotel Milan.

Desde el estilo internacional al auténtico japonés y tradicional árabe, así como la cocina de fusión, los restaurantes destacan por su excepcional localización. Los huéspedes pueden divertirse con la cocina exótica en Burj Khalifa, el icono global, así como en las tiendas que se alinean por el centro de Dubai con visitas a la Fuente de Dubái. Pueden cenar en los refugios de golf o en el paseo marítimo; sea cual sea su elección, la tienen con la riqueza de las ofertas culinarias.

Explore At.mosphere, Burj Khalifa, un restaurante insigne que ofrece cocina contemporánea localizada en el Nivel 122 de Burj Khalifa; La Serre, destacado por su innovación culinaria y la cocina francesa en Vida Downtown; Sean Connolly en Dubai Opera, que marca el debut regional del chef Sean Connolly; Toko, en Vida Downtown, para los conocedores de la cocina japonesa; y Katana, por Address Downtown, que recrea el robata and sushi lounge de Los Angeles Sunset Strip. Los huéspedes tienen una selección de opciones en el Dubai Polo & Equestrian Club, Arabian Ranches Golf Club y Dubai Marina Yacht Club.

Descubra la cocina argentina en Asado en Palace Downtown; los sabores de Nezesaussi en Manzil Downtown y Address Dubai Marina; las delicias mediterráneas en Nineteen en Address Montgomerie; y platos internacionales en The Daily restaurants en Rove Hotels. No hay que perderse tampoco el Lounge y The Restaurant en Address Boulevard y Address Downtown, y para probar delicias tailandesas visite Thiptara en Palace Downtown.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, dijo: "Nuestros restaurantes, en localizaciones exóticas y dirigidos por profesionales con experiencia, le ofrecerán excepcionales sabores. Nuestros huéspedes tendrán difícil la elección, destacando nuestras competencias en operaciones de restaurante".

