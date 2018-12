El Empire State Building celebra el hito de 25 años de bodas en San Valentín (1)

Publicado 06/12/2018 16:46:28 CET

Por primera vez, las parejas de todo el mundo tendrán la oportunidad de ganar la boda de sus sueños

NUEVA YORK, 6 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El Empire State Building ha anunciado de forma oficial que las inscripciones para participar en el XXV concurso anual de Bodas en San Valentín están ahora abiertas. Para celebrar este destacado hito, el concurso estará abierto por primera vez a los seguidores internacionales del edificio. En conmemoración de su aniversario de plata, solo una pareja afortunada será elegida, basándose en su historia de amor, para disfrutar de la boda de sus sueños en el mundialmente famoso observatorio de la planta 86 del edificio el día 14 de febrero de 2019.

https://mma.prnewswire.com/media/794165/Vday_Wedding_Empire_State.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/794165/Vday_Wedding_Empire_State.jpg]

Para marcar este día tan memorable, la novia recibirá un paquete de premios de regalo que incluirá un vestido de novia de su elección* del salón insignia de Kleinfeld Bridal en la ciudad de Nueva York y un vestido adicional de Kleinfeld Bridal Party* para una de sus invitadas. La pareja ganadora obtendrá además dos vuelos de ida y vuelta a la ciudad de Nueva York para ellos y dos invitados, obsequio de Turkish Airlines, dos noches de alojamiento en el Grand Hyatt New York para la pareja e invitados*, un exclusivo desayuno continental y un brindis con prosecco en el STATE Grill and Bar del mismo Empire State Building tras la ceremonia, y un paquete de luna de miel en el Boca Ratón Resort & Club, un Waldorf Astoria Resort, de Discover The Palm Beaches, la organización de marketing turístico oficial del condado de Palm Beach (Florida).

"Durante los últimos veinticinco años, el Empire State Building ha sido la estrella de tantas historias de amor diferentes", dijo Jean-Yves Ghazi, vicepresidente sénior del observatorio del Empire State Building, que también será el encargado de oficiar la boda. "Este año, y a petición de nuestros seguidores en todo el mundo, hemos ampliado esta oportunidad a nivel internacional, para todos aquellos que han soñado con formar parte de este evento anual. Estamos ansiosos de continuar con esta amada tradición durante otros 25 años".

Para participar, las parejas que deseen casarse o renovar sus votos podrán compartir su historia de amor en https://esbvalentinesday.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=925556215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D1183211967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fesbvalentinesday.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fesbvalentinesday.com%252F&a=https%3A%2F%2Fesbvalentinesday.com%2F] entre el 5 y el 30 de diciembre de 2018. Las parejas deberán tener más de 18 años y poseer una licencia de matrimonio del estado de Nueva York válida en el momento de la ceremonia para poder casarse. La renovación de votos puede realizarse con una licencia de matrimonio válida del estado de Nueva York.

Para obtener más información sobre Kleinfeld Bridal, el Grand Hyatt New York, el STATE Grill & Bar, el Boca Ratón Resort & Club y Discover The Palm Beaches, visite https://www.kleinfeldbridal.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=3129897480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D3320350090%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kleinfeldbridal.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kleinfeldbridal.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.kleinfeldbridal.com%2F], http://newyork.grand.hyatt.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=4027051566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D2169780044%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnewyork.grand.hyatt.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fnewyork.grand.hyatt.com%252F&a=http%3A%2F%2Fnewyork.grand.hyatt.com%2F], https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=1730333569&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D2203608299%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.patinagroup.com%252Fstate-grill-and-bar%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.patinagroup.com%252Fstate-grill-and-bar&a=https%3A%2F%2Fwww.patinagroup.com%2Fstate-grill-and-bar], http://www.bocaresort.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=4119484212&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D4292702553%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bocaresort.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bocaresort.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.bocaresort.com%2F], y https://www.thepalmbeaches.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=805255355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D2173389782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thepalmbeaches.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thepalmbeaches.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.thepalmbeaches.com%2F].

Para consultar la información y reglas íntegras del concurso, visite https://esbvalentinesday.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2318518-1&h=925556215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2318518-1%26h%3D1183211967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fesbvalentinesday.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fesbvalentinesday.com%252F&a=https%3A%2F%2Fesbvalentinesday.com%2F]. * Podrían aplicarse restricciones.

