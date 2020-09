Una encuesta destaca la carga física y mental de la anemia en la enfermedad renal crónica (1)

- Una encuesta destaca la carga física y mental de la anemia en la enfermedad renal crónica:El 41% de los pacientes expresan sentimientos de aislamiento social

- - Más de la mitad de los pacientes encuestados notificó que esta enfermedad condiciona su vida diaria

- Los expertos piden un mayor conocimiento y una mejor atención

ADDLESTONE, Inglaterra, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Astellas Pharma Europe Ltd. ha anunciado hoy los hallazgos de un estudio europeo de 200 nefrólogos y 203 pacientes con anemia producida por la enfermedad renal crónica (CKD), mostrando la carga de la enfermedad en la salud física y mental de los pacientes. Más de la mitad de los pacientes encuestados notificaron que su enfermedad condiciona su vida diaria (57%), y un 41% de ellos expresó sentimientos de aislamiento social debido a su condición. Los expertos creen que es necesario un conocimiento más profundo de la carga de la anemia de los pacientes de CKD por parte de los profesionales sanitarios, así como un mayor enfoque a la calidad de vida de los pacientes en la práctica diaria.

La anemia es una complicación común de la CKD, que afecta a uno de cada cinco pacientes con CKD.(1) Causa síntomas como baja energía, fatiga y falta de aire(2), lo que puede afectar a los pacientes en el trabajo y en casa. Los resultados de la encuesta muestran que los síntomas afectaron a las vidas diarias del 83% de los pacientes encuestados, que de media resultaron en bajas laborales de más de ocho días al mes. Para casi la mitad de los pacientes encuestados (44%), su condición supuso dejar de trabajar indefinidamente. Más allá del trabajo, más de dos tercios de los pacientes encuestados (67%) dijo necesitar ayuda en casa, demostrando el amplio alcance de la anemia de la CKD en la calidad de vida de los pacientes. Consulte el infográfico de la encuesta [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926404-1&h=1108651119&u...] para perspectivas adicionales de pacientes y nefrólogos sobre el diagnóstico, tratamiento y carga de vivir con anemia de CKD.

Un panel de expertos de cinco miembros externos se reunió por Astellas para ofrecer sus perspectivas sobre los resultados del estudio. El panel de expertos contó con dos profesores líderes en nefrología (Reino Unido y España), una enfermera renal especialista (Reino Unido), el presidente de una asociación de enfermería renal europea y el presidente de un grupo de defensa del paciente nacional (España). Una visión detallada de los hallazgos de la encuesta y las perspectivas del panel de expertos pueden encontrarse dentro del informe completo de la encuesta [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926404-1&h=670366087&u=...]. Las principales observaciones y acciones detectadas por el panel de expertos para la gestión futura de la condición fueron las siguientes:

'Existe una clara necesidad de entender mejor qué aspectos de la condición de un paciente están afectando a su calidad de vida',Jennifer Ann Williams, enfermera renal especialista, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, Reino Unido.

'No es sorprendente que los pacientes experimenten aislamiento social como resultado de su condición. Te sientes cansado y no quieres salir o ver a los amigos, no quieres hacer nada',Daniel Gallego, presidente de la Federación de Asociaciones para la Lucha contra la Enfermedades Renales (ALCER), España.

'Es importante tener en cuenta las características individuales del paciente al considerar el impacto que su anemia puede tener en su vida diaria', dijoel profesor José Portolés Pérez, nefrólogo, Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, España.

Juntas, estas perspectivas de pacientes, nefrólogo y expertos demuestran la necesidad de un mejor conocimiento de los nefrólogos de la carga mental y física de la anemia de CKD para los pacientes, así como un mayor enfoque en la calidad de vida de los pacientes en el tratamiento de la condición.

'En Astellas, cambiar el mañana es el lema que guía todo lo que hacemos. Reconocemos que abordar una necesidad no cubierta a menudo se logra mejor mediante el trabajo colaborativo. Esta encuesta es solo una de las iniciativas en las que estamos trabajando con grupos de pacientes y organizaciones profesionales para ofrecer valor a las personas con enfermedad real, sus cuidadores y los profesionales sanitarios que tratan la condición', dijo Gino Ciotti, director médico, Asuntos Médicos, Nefrología, Astellas.

Para más información sobre la anemia de CKD, visite: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926404-1&h=2910952626&u...]

Acerca de Beyond CKD: Unveiling the hidden truth of anaemiaEntre enero y febrero de 2020, la compañía de investigación de mercado Research Partnership desarrolló una encuesta en nombre de Astellas Europe Limited [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926404-1&h=1240143060&u...] para explorar las percepciones de pacientes y nefrólogos de CKD y anemia de CKD.

Los participantes fueron reclutados mediante paneles online y fueron elegibles si eran:

-- Un paciente diagnosticado con anemia de CKD -- Un nefrólogo con al menos dos años de ejercicio que ve un mínimo de ocho pacientes en tratamiento por anemia de CKD desde fases 3+

Los participantes realizaron una encuesta cuantitativa online de 25 minutos.

Para más información sobre la encuesta, visite www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926404-1&h=663505576&u=...].

Acerca de CKD y anemia

CKD se caracteriza por una pérdida progresiva de la función renal causada por el daño a los riñones resultante de condiciones como hipertension, diabetes o condiciones inflamatorias inmunes.(3) En todo el mundo una de cada 10 personas viven con CKD.(4) En Europa, una de cada ocho personas viven con CKD(4). Basándose en los datos del Reino Unido, uno de cada cinco pacientes de CKD se ven afectados por la anemia; esta tasa aumenta a una de cada dos personas en la CKD más grave (CKD fase 5).(1) Globalmente, CKD se convertirá en la quinta causa más común de muerte prematura para 2040.(5) Es un problema sanitario mundial crítico que representa una necesidad médica no cubierta.

(CONTINUA)