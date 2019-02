Esaote lanza la plataforma MyLab(TM)X8

Publicado 27/02/2019 12:00:55 CET

- Esaote lanza MyLab(TM)X8, una plataforma versátil de alto rendimiento para expandir la renovada línea de productos de ultrasonido MyLab(TM)

VIENA, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Esaote anuncia el lanzamiento de MyLab(TM)X8 -la plataforma de ultrasonido versátil y de alto rendimiento para apoyar a los hospitales y clínicas en los retos que afrontan hoy en día- en el Congreso Europeo de Radiología, ECR 2019 en el expositor X5/510.

https://mma.prnewswire.com/media/827128/ESAOTE_MyLab.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/827128/ESAOTE_MyLab.jpg]

Basado en la plataforma de tecnología ULTRA(TM) recientemente introducida, el perfil de producto incluye un enfoque ilimitado para la imagen de ultrasonido y la atención al paciente de alta calidad.

"La nueva MyLab(TM)X8 está diseñada para ser un socio fiable en la rutina clínica diaria", dijo Luca Bombino, director de Ultrasound Global Marketing en Esaote. "Aprovechamos la tecnología escalable para renovar completamente nuestra línea de producto de ultrasonido y migrar desempeño y características premium a sistemas más asequibles, sin comprometer la confianza clínica, los resultados y la fiabilidad".

Esaote siempre ha invertido en diseño orientado al flujo de trabajo. El MyLab(TM)9, su producto de ultrasonido insigne, tiene muchas soluciones en común con el nuevo MyLab(TM)X8, incluyendo el diseño de panel de control y la reducción y automatización del tiempo de examen.

easyMode* y easyColor* son dos exclusivas soluciones de Esaote que simplifican e impulsan la optimización de imagen por ultrasonido en solo tres pasadas.

La nueva campaña publicitaria "Never Stop Seeing the Unseen" se presentará durante el ECR 2019 para destacar la actitud de Esaote hacia la innovación, investigación y desarrollo, afirmando a la compañía italiana como uno de los proveedores líderes mundiales de soluciones de imagen de diagnóstico.

MyLab(TM)X8 y la línea de productos de ultrasonido MyLab(TM) incluyen un amplio rango de tecnologías de vanguardia, como:

-- Imagen de fusión Virtual Navigator -- Elastografía QElaXto shearwave -- Muy alta frecuencia, microV, QPack -- Herramientas de automatización de examen como eScan, eDoppler, funciones avanzadas sin clic

* pendiente de patente

MyLab es una marca comercial de Esaote spa.

La tecnología y características dependen del sistema/configuración. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. La información podría referirse a productos o modalidades aún no aprobados en todos los países. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro representante de ventas Esaote.

Acerca de Esaote

Con una facturación consolidada de 250 millones de euros en 2017, Esaote es líder en el sector de equipos biomédicos, en particular las áreas de ultrasonido, MRI dedicado y software para administrar el proceso de diagnóstico. Actualmente el grupo emplea a 1.150 personas. Con sede en Genoa y unidades propias de producción e investigación en Italia y Países Bajos, Esaote está activa en 80 países en todo el mundo.

© Copyright Esaote 2019

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/827133/ESAOTE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/827133/ESAOTE_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Mariangela Dellepiane, directora de Comunicación yRelaciones Externas, mariangela.dellepiane@esaote.com, tel.: +39-010-6547249 - móvil: + 393351289783, Fede Gardella, Oficina de prensa+393358308666 - esaotepress@esaote.com

Sitio Web: www.esaote.com/