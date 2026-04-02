(Información remitida por la empresa firmante)

-Evolveum aborda la incorporación de aplicaciones IGA en la Cumbre IAM de Gartner y organiza el segundo encuentro anual de la comunidad MidPoint

BRATISLAVA, Eslovaquia, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su presentación en la Cumbre de Gestión de Identidad y Acceso de Gartner 2026 en Londres, Evolveum, la empresa detrás de midPoint, la plataforma líder de código abierto para la gobernanza y administración de identidades (IGA), reflexiona sobre el cambio hacia la seguridad de identidades de código abierto.

En la cumbre, el director de producto, Pavol Mederly, presentó 'El coste oculto de la lenta incorporación de aplicaciones en IGA', abordando un desafío clave para las organizaciones: el tiempo y la complejidad de conectar las aplicaciones empresariales a las plataformas IGA. Mederly presentó midPilot, el asistente de incorporación con IA de Evolveum integrado en midPoint, que automatiza la configuración y el mapeo, reduciendo los plazos de implementación y el coste total de propiedad.

"La participación en el evento confirma que el mercado está saturado por la complejidad de la incorporación de aplicaciones en IGA", afirmó Mederly. "MidPilot demuestra que la seguridad de la identidad puede ser escalable y rápida cuando se aprovecha la flexibilidad del código abierto".

La cumbre también puso de relieve un cambio más amplio en el mercado: las organizaciones se están alejando cada vez más de las soluciones IGA propietarias debido a preocupaciones sobre la soberanía digital, como la dependencia de un proveedor, la residencia de datos y la necesidad de transparencia sobre la infraestructura crítica de identidad.

"Estamos presenciando un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones evalúan las inversiones en seguridad de la identidad", añadió Mederly. "La soberanía sobre tu infraestructura de identidad ya no es un lujo, sino un requisito estratégico".

Reserve la fecha: Segundo Encuentro Anual de la Comunidad MidPoint

Aprovechando este impulso, Evolveum invita a la comunidad al 2º Encuentro Anual de la Comunidad MidPoint, que tendrá lugar del 12 al 15 de mayo de 2026 en Praga. El evento reúne a profesionales de la identidad, la comunidad midPoint y el equipo de Evolveum para el aprendizaje práctico y el intercambio de conocimientos.

El evento está diseñado para asistentes de todos los niveles e incluirá sesiones prácticas sobre estrategia de gobernanza de identidades, implementaciones reales de midPoint y los últimos desarrollos de la plataforma, incluido midPilot.

"Si bien la Cumbre de Gartner nos permitió compartir el "por qué" de la IGA moderna, nuestro encuentro comunitario es donde mostramos el "cómo"," dijo Mederly.

Las inscripciones están abiertas en: evolveum.com/events/mcm2026

Acerca de Evolveum

Evolveum es una empresa de propiedad europea, creadora de midPoint, una suite IGA de código abierto líder, reconocida por Gartner y KuppingerCole. MidPoint ofrece a las organizaciones control, visibilidad y eficiencia para reducir el riesgo de identidad, simplificar el cumplimiento normativo y modernizar las operaciones de identidad.

MidPilot, su asistente de IA para la incorporación rápida de aplicaciones, cuenta con el apoyo del programa Next Generation EU de la Unión Europea y de la Autoridad de Investigación e Innovación de Eslovaquia (VAIA).

Para más información, visite www.evolveum.com

Contacto:Anna Ogurekova, directora de BDEvolveuminfo@evolveum.com

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