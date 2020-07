Los factores de riesgo del Alzheimer podrían evaluarse en adolescentes y adultos jóvenes (2)

La calidad de la formación de la vida primaria influye en el riesgo de demencia En un grupo diverso de más de 2.400 personas seguidas durante 21 años, la formación de calidad de vida primaria superior se asoció a un mejor rendimiento del idioma y la memoria, además de un menor riesgo de demencia en la fase tardía. Los resultados fueron bastante diferentes entre los hombres y las mujeres, y entre blancos y negros en el estudio.

En el estudio se incluyeron 2.446 mujeres y hombres negros y blancos, de edad de 65 años en adelante, del Washington Heights/Inwood Columbia Aging Project que asistieron a educación básica en Estados Unidos. La variable de la calidad de la escuela basada en medidas históricas incluyó: edad de reclutamiento escolar obligatorio, duración de la edad escolar, media de estudiante y profesor y asistencia de estudiante.

Las personas que asistieron a la escuela en los estados con una mejor calidad de formación experimentaron una reducción más rápida en la memoria e idioma que los adultos mayores. Las mujeres y hombres negros y las mujeres blancas que asistieron a colegios en estados con una formación de calidad superior fueron menos propensos a desarrollar demencia. Según los científicos, los resultados se explican, en parte, porque las personas que asistieron a escuelas de calidad superior terminaron pasando más años en la escuela.

Justina Avila-Rieger, PhD y científica de investigación post-doctoral del Columbia University Irving Medical Center y sus colegas confirmaron que los descubrimientos proporcionaban evidencia de que el riesgo de demencia al final de la vida y de la función cognitiva estaba influido por las políticas de formación de estado de la primera parte de la vida.

Acerca de la Alzheimer's Association International Conference (AAIC)

La Alzheimer's Association International Conference (AAIC) goza de la mayor convocatoria internacional de investigadores de todo el mundo que se dedican al mal de Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, la AAIC es un catalizador que genera nuevos conocimientos sobre la demencia y promueve una comunidad vital de investigadores que comparten un espíritu de camaradería.

-- Página de la AAIC 2020: www.alz.org/aaic/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2871606-1&h=4186128938&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2871606-1%26h%3D463223 426%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252F%26a%3Dwww.alz.org %252Faaic%252F&a=www.alz.org%2Faaic%2F] -- Sala de prensa de la AAIC 2020: www.alz.org/aaic/pressroom.asp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2871606-1&h=780638951&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2871606-1%26h%3D2090118 96%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp%26a%3 Dwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp&a=www.alz.org%2Faaic%... .asp] -- AAIC 2020 hashtag: #AAIC20

Acerca de la Alzheimer's AssociationLa Alzheimer's Association es la organización voluntaria líder de salud en atención, apoyo e investigación del Alzheimer. Su misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias - al acelerar el alcance mundial, impulsar la reducción del riesgo y detección primaria y maximizando la calidad del cuidado y apoyo. Visite alz.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2871606-1&h=1857153035&u...] o llame al 800.272.3900.

-- Kristen George, PhD, MPH, et al. Cardiovascular risk factors in adolescence and adulthood and late-life cognition: Study of healthy aging in African Americans (STAR). (Fundadore: U.S. National Institute on Aging) -- Adina Zeki Al Hazzouri, PhD, et al. Association of early life BMI with dementia risk: Findings from a pooled cohort analysis. (Fundador: U.S. National Institute on Aging) -- Justina Avila-Rieger, et al. Relationship between state-level administrative school quality data, years of education, cognitive decline, and dementia risk. (Fundador: U.S. National Institute on Aging)

