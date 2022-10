FalconX 360 se lanza como primera plataforma integral para la gestión de criptoinversiones (1)

- FalconX 360 se lanza como la primera y única plataforma integral para la gestión de criptoinversiones institucionales

La única plataforma unificada de inversión y gestión de riesgos para las criptomonedas, FalconX 360, simplifica la inversión en criptomonedas con una nueva capacidad que cambia el sector

SAN FRANCISCO, 13 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- FalconX, una plataforma de activos digitales para inversores institucionales, ha anunciado hoy el lanzamiento de FalconX 360, la primera y única plataforma de inversión y gestión de riesgos unificada del sector para las criptomonedas que ofrece a los inversores institucionales capacidades de ejecución de espectro completo e informes de extremo a extremo en toda su cartera de activos digitales.

Con FalconX 360, por primera vez, los inversores institucionales pueden obtener capacidades de márgenes cruzados a través de sus inversiones en criptografía dentro de una única interfaz de usuario. A través de una sola plataforma, los clientes de FalconX tienen ahora acceso al 94% de la liquidez mundial, a los datos de posición y post-negociación para determinadas operaciones con derivados OTC, a la estaca institucional y a la capacidad de pedir préstamos contra todos sus saldos y posiciones, todo ello con un motor de gestión de riesgos integrado.

Mando y control total cuando más se necesita

Tras la mayor reducción de riesgos jamás vista en los mercados financieros tradicionales y de criptomonedas, FalconX ofrece la tan necesaria estabilidad y facilidad de uso a los inversores institucionales.

Los mercados volátiles exigen que los gestores de carteras y los operadores supervisen y gestionen todas las formas de riesgo - operativo, de mercado y de contrapartida - en tiempo real en toda su cartera. Sin embargo, la fragmentación de las plataformas de negociación de criptomonedas y las bolsas ha hecho imposible obtener una visión unificada de los activos y pasivos y ejecutar estrategias sin problemas, ya que las inversiones están dispersas en docenas de portales y cuentas. Esto hace que la gestión del riesgo sea ineficaz y engorrosa, y que sea casi imposible para los inversores calibrar su posición global en el mercado.

FalconX 360 resuelve ese problema, dando a las instituciones un completo mando y control para acceder a las oportunidades y reducir el riesgo en todo el ecosistema de activos digitales, todo desde un único panel de control, para una óptima eficiencia operativa. FalconX 360 sirve a las instituciones con todo lo que necesitan a lo largo de todo su viaje de criptografía.

"Las instituciones acaban de perder más de 2.000 millones de dólares con el mayor desapalancamiento del mercado de criptomonedas que hemos visto nunca, y los inversores están ávidos de una solución para mitigar el riesgo y equilibrar adecuadamente su cartera para proteger sus posiciones y los intereses de sus clientes", explicó Samir Ghosh, responsable de producto. "FalconX 360 es la respuesta, con nuestra solución de gestión de tesorería incorporada y las herramientas de margen de la cartera cruzada, los inversores tienen ahora la capacidad de optimizar su exposición al mercado a través de un portal único y simplificado con estabilidad, visibilidad, seguridad y controles de riesgo sin precedentes".

La solución adecuada desde la puesta en marcha hasta la ampliación

A medida que el cambio hacia la transformación digital de los activos continúa, más inversores institucionales están entrando en el mercado y los inversores experimentados buscan escalar sus estrategias para estar bien posicionados en la vanguardia del futuro de las finanzas. Sin embargo, el statu quo plantea importantes riesgos operativos: las herramientas y relaciones necesarias para escalar los rendimientos están fragmentadas, los proveedores de crédito individuales no pueden evaluar fácilmente el riesgo, y los múltiples usuarios de un fondo que acceden a múltiples plataformas están desarticulados y son difíciles de auditar.

Al combinar la liquidez, la visibilidad y la gestión de las criptomonedas en una única solución, FalconX 360 no sólo facilita la ejecución de cualquier tipo de operación en prácticamente todos los centros de liquidez de criptomonedas en una única cuenta, sino que también permite a los inversores gestionar el riesgo en toda su cartera a través de la solución probada de FalconX para una única contraparte.

"FalconX 360 es extremadamente completo, ya que agiliza la gestión de las criptomonedas con una eficiencia operativa y de capital sin precedentes", indicó Alessandro Balata, gestor de cartera de Fasanara Capital. "La capacidad de respuesta del equipo y las capacidades de la plataforma son impresionantes, permitiendo la gestión de todas nuestras cuentas de una manera sencilla e intuitiva".

Una plataforma completa y fácil de usar es el futuro de la criptoinversión

FalconX 360 apoya a los inversores institucionales en varias etapas de la inversión, desde la primera operación hasta la gestión más sofisticada de la cartera, incluyendo el staking, los derivados y los servicios prime. Los inversores pueden aprovechar todo el conjunto de ofertas de corretaje principal de FalconX con una eficiencia de capital superior y una imagen clara de sus posiciones en todos los lugares de liquidez.

"La fragmentación de las plataformas y las relaciones dificulta la visión de conjunto y puede plantear problemas de seguridad. Hay muchas plataformas para negociar, pedir préstamos o gestionar operaciones. FalconX integra todas ellas en una plataforma fácil de usar", comentó Josh Anderson, presidente de Geometric Management Ltd. "Ha sido un gran socio, receptivo y atento a las necesidades de nuestro negocio."

Entre las características principales de la plataforma están:

La capacidad de ver y gestionar el margen entre carteras para mantenerse seguro en su posición e impulsar la eficiencia del capital.

Acceda a los precios de más de 70 centros de liquidez con enrutamiento inteligente de órdenes, gestión de tesorería, gestión de riesgos y operaciones integrados.

Seguimiento en tiempo real de los saldos/posiciones con informes integrados entre plataformas, todo en un solo lugar - una capacidad que llevaría meses de integración técnica para construir DIY. FalconX 360 elimina esa carga, permitiendo a las instituciones centrarse en el servicio a los inversores, en lugar de construir un sistema complejo y a medida que ahora tienen que mantener.

El nuevo y exclusivo módulo Orderbook de FalconX permite a los inversores negociar directamente con FalconX y, al mismo tiempo, beneficiarse de los mejores precios de los centros de liquidez mundiales. A diferencia de otras plataformas que sólo ofrecen liquidez en Estados Unidos, Orderbook permite a los inversores acceder a las bolsas mundiales para acceder a un fondo de liquidez mucho más profundo. La sofisticada gestión de la tesorería de FalconX asigna el capital de forma eficiente, de modo que FalconX puede obtener liquidez de forma fiable al mejor precio.

Escalabilidad para ampliar las actividades de criptografía, desde el comercio hasta los préstamos y los derivados, con una visibilidad completa de todas las actividades y la capacidad de cambiar el capital para cumplir con los requisitos de margen, todo en una sola plataforma.

Acceso a la innovación continua de FalconX, que incluye análisis y conocimientos basados en el historial de operaciones para optimizar el rendimiento de las inversiones futuras y maximizar la rentabilidad.

Servicio de alto nivel y soluciones personalizadas para ayudar a los inversores institucionales a desarrollar su negocio de activos digitales.

"FalconX 360 es la base del futuro de la inversión, la plataforma sobre la que construiremos más servicios de valor añadido para dar a los inversores la confianza y la seguridad necesarias para aprovechar todo el potencial de la inversión en activos digitales verdaderamente globales", destacó Raghu Yarlagadda, fundador y consejero delegado de FalconX.

Si desea conocer más o empezar hoy con FalconX visite https://falconx.io.

Acerca de FalconX

FalconX es una plataforma de activos digitales totalmente completa que permite a las instituciones acceder y gestionar todas sus estrategias de criptografía a través de una única interfaz y flujos de trabajo sin fisuras, lo que facilita la ejecución de las operaciones, los servicios principales y la compensación en un solo lugar. La oferta de cripto-como-servicio de FalconX permite a los principales bancos, instituciones FinTech y aplicaciones de inversión añadir fácilmente el cripto a sus ofertas de productos con el objetivo de permitir a los próximos mil millones de usuarios entrar en el espacio de cripto. La empresa está respaldada por inversores como Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management y Wellington Management. FalconX tiene oficinas en Silicon Valley, Nueva York, Chicago, Bengaluru y Malta. Para más información, visite falconx.io o sígales en Twitter y LinkedIn.

