FOSSiBOT presentará sus innovaciones en energía inteligente y tecnología para exteriores en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- FOSSiBOT, una marca innovadora centrada en soluciones de energía inteligentes y dispositivos inteligentes duraderos, presentará su última línea de productos en IFA 2026 en Berlín, Alemania, del 4 al 8 de septiembre. En el stand H2.2-173 del pabellón 2.2, FOSSiBOT presentará nuevas soluciones diseñadas para hacer que la energía sea más accesible, inteligente y conveniente para la vida cotidiana, las aventuras al aire libre y el respaldo de emergencia.

Entre los aspectos más destacados de la exposición se encuentra el nuevo FOSSiBOT F3000, una central eléctrica portátil mejorada de 2 kWh que combina alta potencia, carga solar eficiente y una gestión energética más inteligente en un diseño más compacto.

Con una capacidad de 2.048 Wh, una salida de CA de 3.000 W y una entrada solar de hasta 1.200 W, el F3000 está diseñado para brindar energía confiable para aplicaciones exigentes y, al mismo tiempo, ofrece mayor flexibilidad para respaldo en el hogar, viajes en vehículos recreativos, campamentos y uso fuera de la red. Su modo Smart ECO recientemente desarrollado mejora aún más la eficiencia energética al administrar inteligentemente las fuentes de energía y ayudar a los usuarios a hacer un mejor uso de la energía solar y de la batería disponible. Al mismo tiempo, un diseño estructural optimizado reduce significativamente el peso y el tamaño de la unidad, lo que convierte al F3000 en una solución más portátil dentro de su clase.

FOSSiBOT también presentará la FDC300, una estación de energía portátil compacta diseñada para uso ligero en exteriores. Con una capacidad de 288 Wh y un peso aproximado de 2,66 kg, cubre la brecha entre las estaciones de energía tradicionales y las baterías externas de alta capacidad. Su capacidad de carga rápida bidireccional USB-C de 140 W y su ventilador plegable integrado la convierten en una compañera práctica para acampar, viajes cortos, fotografía al aire libre y las necesidades diarias de energía móvil.

Para aplicaciones de energía doméstica, FOSSiBOT presentará la FBP1200, un sistema inteligente de almacenamiento de energía solar para balcones que combina generación solar, almacenamiento de energía y tecnología HEMS con IA para ayudar a los hogares a utilizar la energía solar de manera más eficiente.

Además de los productos energéticos, los visitantes también podrán explorar la última tecnología móvil de FOSSiBOT, que incluye teléfonos resistentes, smartphones y tabletas. Entre los productos destacados se encuentran los teléfonos resistentes F115 Ultra y F106 Plus, el smartphone S7 y la serie C17 de smartphones, la tableta Tab13 y las tabletas resistentes DT3 y DT5, ofreciendo una muestra del diverso catálogo de productos de FOSSiBOT para uso en exteriores, profesional y cotidiano.

FOSSiBOT invita cordialmente a medios de comunicación, socios, profesionales del sector y visitantes a experimentar de primera mano sus últimas innovaciones en IFA 2026, Pabellón 2.2, Stand H2.2-173.

IFA 20264–8 de septiembre de 2026Berlín, AlemaniaFOSSiBOT — Pabellón 2.2, Stand H2.2-173

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