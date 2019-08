Los frutos secos pueden ayudar a mejorar el perfil inflamatorio y metabólico de las células adiposas

Publicado 28/08/2019 16:08:09 CET

REUS, España, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Un reciente estudio financiado por el INC, publicado en la revista Communications Biology(1), mostró que ciertos frutos secos como las nueces y las avellanas pueden ayudar a mejorar el perfil metabólico en las células adiposas. El estudio también reveló nuevas funciones antiinflamatorias de estos frutos secos.

La obesidad es el agrandamiento del tejido adiposo para almacenar el exceso de ingesta energética. La excesiva ingesta de calorías puede conducir a la formación de células adiposas, promoviendo su deterioro (envejecimiento) y aumentando la producción de moléculas proinflamatorias. La inflamación de bajo grado es un factor clave en el desarrollo de la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en la obesidad.

Este estudio caracterizó los miRNAs (pequeños ácidos nucléicos implicados en la regulación de la expresión genética) canalizados por nanovesículas (agentes emergentes en la comunicación de célula a célula) aislados de las nueces y avellanas, y probaron su efectividad en el perfil inflamatorio y metabólico de las células adiposas.

Los investigadores descubrieron que dos miRs conservados de plantas (miR156c y miR159a) podían limitar la respuesta inflamatoria y recuperar la sensibilidad a la insulina en ratones alimentados con una dieta alta en grasas. Los resultados sugieren que los miRs de los frutos secos mejoran el perfil metabólico de las células adiposas y revelan una nueva función antiinflamatoria de los alimentos de plantas (incluyendo frutos secos) como terapéuticos prometedores para tratar la inflamación de bajo grado.

"Nuestra investigación ha identificado ácidos nucleicos de los frutos secos que, gracias a su alta biodisponibilidad y acción antiinflamatoria, pueden limitar el desarrollo de enfermedades metabólicas vinculadas a la obesidad", dijo la Dra. Lettieri Barbato, investigadora en la Universidad de Roma "Tor Vergata" e investigadora principal de este estudio.

Este estudio ha sido financiado por el INC.

Acerca del INC International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional para la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Entre sus miembros se incluyen más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Los miembros del INC representan más del 85% del valor comercial de "explotación" comercial del mundo de los frutos secos y las frutas deshidratadas. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria global de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y estándares internacionales relativa a los frutos secos y las frutas deshidratadas.

Contacte por e-mail: press@nutfruit.org[mailto:press@nutfruit.org], communications@nutfruit.org[mailto:communications@nutfruit.org], y por teléfono: +34-977-331-416.

Referencias:

(1) Aquilano K., Ceci V., Gismondi A., De Stefano S., Iacovelli F., Faraonio R., ...& Lettieri-Barbato D. (2019). Adipocyte metabolism is improved by TNF receptor-targeting small RNAs identified from dried nuts. Communications Biology, 2:317.

