-FTX EU LTD (Chipre) inicia el proceso de devolución de los fondos segregados de conformidad con la legislación de Chipre

Los clientes podrán presentar solicitudes en un sitio web específico

LIMASSOL, Chipre, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- FTX EU LTD (anteriormente K-DNA Financial Services LTD) ha anunciado hoy que ha iniciado procesos para permitir a los clientes de FTX EU LTD solicitar saldos finales antes de la retirada de fondos en moneda fiduciaria que permanezcan en cuentas segregadas de clientes de FTX EU LTD.

FTX EU LTD proporcionará a los clientes una declaración del saldo de los fondos en moneda fiduciaria a los que tienen derecho de conformidad con MiFID II transpuesta a la L. 87(Ι)/2017. Tras la finalización de este proceso y sujeto a la suficiencia de fondos, cada cliente de FTX EU LTD tendrá derecho a retirar el saldo de dicho cliente (en moneda fiduciaria) segregado en cuentas de clientes designadas de conformidad con L. 87(Ι)/2017 y los términos de su licencia 273/15 de Chipre (actualmente suspendida) en poder de FTX EU LTD.

Los saldos se comunicarán y verificarán, y posteriormente podrán presentarse solicitudes de retirada a través del siguiente sitio web establecido a tal efecto: ftxeurope.eu. Cualquier solicitud de retirada estará sujeta a las comprobaciones habituales de "conozca a su cliente" y contra el blanqueo de dinero, y la retirada de un cliente puede retrasarse si los datos bancarios o de otra cuenta no se han verificado suficientemente. También se informa a cada cliente de FTX EU LTD por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de dicho cliente que figura en los registros de clientes.

Las retiradas sólo estarán disponibles para los clientes de FTX EU LTD que abrieron sus cuentas a través de FTX.com/eu (es decir, después del 7 de marzo de 2022). Este anuncio no se refiere a los clientes de cualquier otra empresa del grupo FTX, incluso si dichos clientes se encuentran en Europa.

El 30 de marzo de 2023, los clientes de FTX EU LTD recibieron una comunicación por correo electrónico de Kroll en la que se les notificaba información sobre reclamaciones programadas en relación con el caso del Capítulo 11 de FTX Trading LTD y sus deudores afiliados, (colectivamente, los "Deudores"), actualmente pendiente ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware y administrado conjuntamente bajo el número de caso 22-11068 (los "Casos de Quiebra"). Como se indica claramente en el correo electrónico de Kroll, la información sobre reclamaciones programadas incluida en dicho correo electrónico no es una declaración de los Deudores sobre el importe o la validez de ninguna reclamación de ninguna persona. La información sobre reclamaciones programadas no refleja el saldo neto real de las cuentas de clientes de FTX EU LTD. Se trata más bien de un importe derivado de los registros internos históricos de los Deudores y su envío era obligatorio en virtud de la legislación aplicable en relación con los Casos de Quiebra. Entre otras cosas, la información de reclamación programada no refleja el hecho de que todas las posiciones de los clientes de FTX EU LTD se cerraron y liquidaron en moneda apta a partir del 12 de noviembre de 2022, de conformidad con los Términos de Servicio y la Política de Ejecución de FTX EU LTD, debido al cierre de la plataforma FTX en dicha fecha.

Antes del cierre de la plataforma internacional FTX.com, FTX EU LTD operaba como una empresa de inversión regulada por MiFID II que ofrecía negociación de derivados de múltiples activos, en particular con criptoactivos como subyacentes. La Comisión del Mercado de Valores de Chipre ha suspendido su licencia y ha ordenado a FTX EU LTD que devuelva los fondos a sus clientes que soliciten el reintegro.

