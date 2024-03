Fullerton recauda 100 millones de dólares para el cierre ancla del Fullerton Carbon Action Fund

(Información remitida por la empresa firmante)

- Fullerton Fund Management recauda 100 millones de dólares para el cierre ancla del Fullerton Carbon Action Fund

El fondo de capital privado busca capitalizar las oportunidades de descarbonización enormes y de rápido crecimiento de los países emergentes de Asia.

SINGAPUR, 20 de marzo de 2024 /PRNewswire/ --Fullerton Fund Management ("Fullerton") ha recaudado con éxito 100 millones de dólares en el cierre ancla de su Fondo de Acción de Carbono de Fullerton (el Fondo). El Fondo aprovecha la enorme oportunidad del mercado climático en los países emergentes de Asia invirtiendo en empresas que están a la vanguardia de la aceleración de la descarbonización en la región.

Asia representa más del 50 % de las emisiones de carbono del mundo y supone una oportunidad de inversión climática de 5 billones de dólares de aquí a 2030[1]. El sector climático de la región está bien posicionado para un crecimiento a largo plazo impulsado por fundamentos que son críticos en la transición mundial hacia el cero neto. La aceleración de las regulaciones climáticas locales y globales también sirven como fuertes vientos de cola para el sector.

Dentro de Asia, existe un claro impulso y enfoque para buscar activamente resultados de descarbonización, y los países han anunciado su cronograma de neutralidad de carbono como prueba de su compromiso: China 2060, Singapur 2050, Indonesia 2060 e India 2070[2].

El Fondo invertirá en empresas líderes del mercado en los sectores de rápido crecimiento de fabricación, industrial, energético y de vehículos eléctricos/movilidad. Buscará negocios establecidos, rentables y sólidos con flujo de caja, y evitará inversiones de capital de riesgo en etapas anteriores, así como acuerdos relacionados con infraestructura. Estas empresas objetivo tienen menores riesgos inherentes a la baja y están bien posicionadas para ofrecer retornos financieros atractivos a largo plazo.

Centrándose en los líderes del mercado medio en el Sudeste Asiático, India y China, el Fondo proporciona apoyo estratégico junto con capital para impulsar el crecimiento de las empresas de su cartera en áreas como la entrada a nuevos mercados, fusiones y adquisiciones y mejoras de sostenibilidad.

Respaldado por una sólida cartera de acuerdos propios, el Fondo está evaluando actualmente varias oportunidades de inversión en Asia, con el objetivo de cerrar al menos tres transacciones para la primera mitad de 2024.

El Fondo es administrado por el experimentado equipo de Alternativas de Fullerton, que tiene un promedio de 16 años de experiencia en la industria. El enfoque de inversión está respaldado por un marco de gestión de sostenibilidad propio que busca impulsar resultados significativos de descarbonización en las empresas de la cartera.

"Con la aceleración de la hoja de ruta de la descarbonización en Asia, nos encontramos en un punto de inflexión en el que la lucha contra el cambio climático coincide con el surgimiento de áreas de crecimiento muy convincentes en el capital privado. Esta estrategia proporciona una vía para aprovechar la ola de descarbonización y hacer avanzar la agenda de cero neto en la región y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades a largo plazo", afirmó Jenny Sofian, consejera delegada de Fullerton Fund Management.

Seviora Group, un grupo de gestión de activos con sede en Singapur de propiedad total de Temasek Holdings, e Income Insurance Limited, una de las principales aseguradoras de Singapur, son los inversores ancla de esta estrategia. Como accionistas de Fullerton, Seviora e Income Insurance están comprometidos a apoyar estrategias de inversión que puedan ayudar a abordar el cambio climático mientras buscan ofrecer retornos atractivos ajustados al riesgo para los inversores.

"La necesidad de una acción colectiva sobre el cambio climático nunca ha sido mayor. La transición de carbono en Asia requerirá un capital significativo para impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones que puedan tener un impacto sustancial en el medio ambiente dentro de un marco de tiempo tangible. Aprovechando el conocimiento y la experiencia en inversión de Fullerton en el espacio de la descarbonización, nuestro objetivo es lograr un cambio ambiental positivo junto con un perfil atractivo de riesgo-retorno", dijo Jimmy Phoon, consejero delegado de Seviora Group.

"Como importante propietario de activos que invierte a nivel mundial, las decisiones de nuestra asignación de capital en los mercados financieros pueden respaldar la transición climática y contribuir a cambios positivos. Por lo tanto, damos prioridad a la reducción de las emisiones financiadas, la asignación de capital a inversiones sostenibles y la financiación de la transición para avanzar hacia Net Zero 2050. Estamos comprometidos con esta causa global y encantados de invertir en la solución de descarbonización de Fullerton en Asia y asociarnos con su experiencia en este frente," comentó David Chua, director de inversiones, Income Insurance.

Acerca de Fullerton Fund Management

Fullerton Fund Management Company Ltd ("Fullerton") es un especialista en inversiones activo, centrado en optimizar los resultados de las inversiones y mejorar la experiencia de los inversores.

Ayudamos a los clientes, incluidas entidades gubernamentales, fondos soberanos, planes de pensiones, compañías de seguros, patrimonio privado y minoristas, de la región y más allá, a lograr sus objetivos de inversión a través de nuestro conjunto de soluciones. Nuestra experiencia abarca acciones, renta fija, activos múltiples, alternativas y gestión de tesorería, en mercados públicos y privados.

Como gestor activo, ponemos especial énfasis en el rendimiento, la gestión de riesgos y la visión de inversión. Constituida en 2003, Fullerton tiene su sede en Singapur y oficinas asociadas en Shanghai y Brunei. Fullerton forma parte de un grupo de gestión de activos múltiples, Seviora, un holding establecido por Temasek. Income Insurance, una de las principales aseguradoras de Singapur, es accionista minoritario de Fullerton.

Para más información, visite www.fullertonfund.com

Aviso legal

Para inversores que residen o están domiciliados en el Espacio Económico Europeo (EEE), esta es una comunicación de marketing. Fullerton Carbon Action Fund (el "Fondo") es una sociedad limitada especial de Luxemburgo en proceso de creación; la información aquí facilitada puede cambiar. Este contenido no pretende ser una promoción financiera y/o de marketing y no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, una oferta, invitación, incentivo o recomendación para realizar una inversión en el Fondo. Sólo para inversores profesionales.

