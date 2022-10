El fundador de Ethereum y Decentral, Anthony Di Iorio, anuncia el lanzamiento de Andiami

- El fundador de Ethereum y Decentral, Anthony Di Iorio, anuncia el evento mundial de presentación de Andiami: The Quest for Liberty el 7 de noviembre en Toronto

Únase a la lista blanca para reservar su boleto dorado para la revelación de asientos limitados de Andiami, un proyecto diseñado para impulsar un Internet controlado por el usuario.

TORONTO, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Andiami: The Quest for Liberty se dará a conocer en la noche del 7 de noviembre de 2022 en el Metro Toronto Convention Centre, anunció hoy el fundador de Ethereum, Decentral y Jaxx, Anthony Di Iorio. Andiami es un próximo proyecto tecnológico global diseñado para impulsar una Internet controlada por el usuario mientras complementa y ayuda a las principales tecnologías descentralizadas como Bitcoin, Ethereum y otras.

Los titulares del Golden Ticket estarán entre los primeros en aprender sobre el hardware y los productos personalizados del proyecto, la infraestructura escalable y robusta, los nuevos protocolos y el modelo único para incentivar a los contribuyentes del ecosistema. Los Golden Tickets especiales también incluirán a los asistentes en una serie de obsequios y premios en el evento.

"El movimiento descentralizado se encuentra en un punto crucial de su evolución. Desafíos como la centralización en curso de la infraestructura descentralizada y la persistencia de los modelos comerciales Web2 están obstaculizando la realización de una Internet controlada por el usuario, que algunos llaman Web3", dijo Anthony Di Iorio. "Durante 10 años, mi equipo y yo hemos estado construyendo la infraestructura, las herramientas y los marcos para apoyar el empoderamiento individual mientras fortalecemos la resiliencia de las redes descentralizadas. Andiami es el resultado, y estamos emocionados de anunciarlo al mundo el 7 de noviembre".

De acuerdo con el compromiso de Di Iorio con la inclusión y la accesibilidad de los eventos de blockchain, las entradas doradas para la presentación con asientos limitados son gratuitas. Para reservar su boleto mientras duren, únase a la lista blanca del proyecto sin compromiso en andiami.org.

Originalmente planeado para el 3 de noviembre, el evento de presentación de Andiami del 7 de noviembre es ahora la pieza central de una serie de eventos de blockchain y Web3 de una semana de duración que se llevarán a cabo en Toronto del 3 al 10 de noviembre. Esta semana especial celebra una década de criptografía en Canadá y está organizada en conjunto con Web3 & Blockchain World (W3B), una conferencia global de dos días encabezada por Don y Alex Tapscott, y BlockHack Global , un hackathon gratuito de tres días, entre otros. Blockhack Global está organizado por Bitcoin Bay , una de las organizaciones comunitarias de blockchain más antiguas de Toronto.

Para obtener más detalles sobre la inauguración del proyecto Andiami y otros eventos de esa semana, visite andiami.org/events.

Anthony Di Iorio

A finales de 2013, Anthony Di Iorio financió y cofundó Ethereum, la plataforma de contrato inteligente descentralizada que alcanzó los 500.000 millones de dólares en capitalización de mercado en su punto máximo. Actualmente, es el fundador y consejero delegado de Decentral Inc., una empresa de desarrollo de software y centro de innovación con sede en Toronto centrada en tecnologías descentralizadas.

Decentral Inc . construye herramientas en el núcleo de la próxima Internet. Esto incluye Jaxx Liberty, una billetera de criptomonedas sin custodia gratuita que ha empoderado a millones de personas en todo el mundo con las herramientas que necesitan para controlar sus vidas digitales. Decentral anunció recientemente Andiami: The Quest for Liberty , un próximo proyecto tecnológico global.

Contactos de medios: Jen Wheatley, Decentral Inc., jen@decentral.ca

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914287/Decentral_Inc__Ethereum___Decentral_Founder_Anthony_Di_Iorio_Ann.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-fundador-de-ethereum-y-decentral-anthony-di-iorio-anuncia-el-lanzamiento-de-andiami-301641788.html