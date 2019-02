Publicado 12/02/2019 10:31:32 CET

- El fundador de GO GABA lanza la campaña Iwantmybusinessback.com para aumentar la concienciación de los empresarios

El empresario mexicano y fundador de GO GABA, José Antonio Del Valle, ha lanzado la campaña Iwantmybusinessback.com en la web y en los medios sociales a través de #iwantmybusinessback con el fin de recibir asesoramiento de los empresarios y del público en general sobre cómo recuperarse de una serie de eventos desafortunados que le llevaron a perder su negocio.

Del Valle comenzó a desarrollar la bebida refrescante GO GABA en 2008. Se dice que GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) ayuda a modelar la mente, proporcionando claridad y centrándose. La comercialización inicial en México y en países de Europa selectos le ha permitido comisionar una investigación superior y atraer una inversión novedosa. En 2017, tras trabajar durante un par de años en la reforma del producto y de la marca, Del Valle llegó a un acuerdo con una de las principales compañías globales de la industria.

El fundador de GO GABA quiere hacerse oír e invitar al público en general y a otros empresarios a compartir sus propias experiencias. Del Valle declaró: "Estoy convencido de que aquí hay muchas personas que están experimentando temas similares al tiempo que siguen sus sueños. Gente que nunca ha logrado conseguir su sueño, o que se ha perdido en alguna parte por el camino por diferentes motivos. Gracias a esta iniciativa, quiero presentar mi historia de los negocios y escuchar lo que los otros tienen que decir", comentó Del Valle.

Se invita a todo el mundo a compartir sus ideas, asesoramiento, experiencias y opiniones en los medios sociales y en http://www.iwantmybusinessback.com.

Acerca de GO GABA GO GABA [https://www.gogaba.com ] es una bebida refrescante funcional que está enriquecida con ingredientes naturales que ayudan a agudizar la mente, consiguiendo una mayor atención y claridad mental. GO GABA es una pequeña empresa que cuenta con un equipo de 5 personas reconocido por medio del Mexican Institute of Entrepreneurship como High Impact Innovative Enterprise y por medio de Google al ser parte de su programa HiPo (High Potential). GO GABA fue el ganador del concurso Binational Mexico-France organizado por el Mexican French Council for Entrepreneurship and Innovation. La bebida refrescante funcional se comcercializó en México y se exportó a los Países Bajos. También se contó con muestras de éxito en Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido.

Acerca de "I Want My Business Back"

"I Want My Business Back" [http://www.iwantmybusinessback.com ] es una iniciativa lanzada por medio del empresario mexicano y fundador de GO GABA, José Antonio Del Valle, que tiene como objetivo estimular el debate para los empresarios acerca de cómo hacer crecer los nuevos negocios y recuperarse de cualquier aventura potencialmente no exitosa.

