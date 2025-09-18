Fusion Fuel Cycles Inc. obtiene un préstamo del JBIC y MUFG para impulsar el circuito de pruebas UNITY-2

(Información remitida por la empresa firmante)

- Fusion Fuel Cycles Inc. obtiene un préstamo de 20 millones de dólares canadienses del JBIC y MUFG para impulsar el circuito de pruebas UNITY-2

CHALK RIVER, ON, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), una empresa conjunta entre Canadian Nuclear Laboratories y Kyoto Fusioneering, se complace en anunciar que ha obtenido un préstamo de 20 millones de dólares canadienses del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) y MUFG Bank, Ltd (MUFG Bank). Esta financiación demuestra el compromiso compartido entre Canadá y Japón para acelerar el despliegue de tecnologías de energía limpia y fortalecer la colaboración internacional en la creciente industria global de la fusión.

El préstamo apoyará directamente el avance del proyecto insignia de FFC, la "Instalación Única Integrada de Pruebas" (UNITY-2), el primer ciclo de combustible de fusión totalmente integrado del mundo. Al brindar acceso a pruebas reales y operativamente relevantes, UNITY-2 servirá de plataforma para el avance de las tecnologías del ciclo de combustible, cruciales para lograr la energía de fusión comercial.

"La energía de fusión es un desafío verdaderamente internacional, y afrontarlo requiere cooperación internacional", afirmó Yuhei Nozoe, consejero delegado conjunto de FFC. "Este préstamo subraya la importancia de UNITY-2 como puente entre la experiencia canadiense y japonesa. Juntos, estamos sentando las bases de la industria global de la fusión, garantizando que las tecnologías del ciclo del combustible de tritio puedan probarse, demostrarse e implementarse a gran escala".

El apoyo de las instituciones financieras japonesas, tanto del sector público como del privado, representa una sólida alineación con las estrategias nacionales de Canadá y Japón para la innovación en energías limpias. Para Canadá, UNITY-2 consolidará el papel del país como centro para el desarrollo del ciclo del combustible de fusión, aprovechando décadas de experiencia en el manejo del tritio en los Laboratorios Nucleares Canadienses. Para Japón, este préstamo complementa las inversiones de larga data del país en la investigación sobre la fusión y el liderazgo de Kyoto Fusioneering en tecnologías avanzadas de gestión del tritio y del calor.

"Esta colaboración entre Canadá y Japón pone de relieve cómo las alianzas internacionales estratégicas pueden acelerar la innovación, crear buenos empleos e impulsar el crecimiento económico sostenible", declaró la Honorable Mélanie Joly, ministra de Industria y Ministra responsable del Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de Quebec. "Canadá reconoce desde hace tiempo el potencial transformador de la energía de fusión y ha invertido en este sector para posicionar a nuestro país como líder mundial. El gobierno federal mantiene su firme compromiso de apoyar el desarrollo de la fusión como parte de nuestro futuro en energía limpia e innovación".

Tanto el gobierno canadiense como el japonés reconocen los beneficios económicos potenciales que puede aportar el liderazgo en energía de fusión, no solo mediante la creación de empleos altamente cualificados, sino también al posicionar a las industrias nacionales a la vanguardia de un mercado multimillonario de energía limpia. El proyecto UNITY-2 representa una oportunidad directa para expandir la manufactura avanzada, la exportación de tecnología y el intercambio de conocimientos entre Canadá y Japón. Al apoyar el desarrollo de una sólida cadena de suministro para los componentes del ciclo del combustible de fusión, esta colaboración garantiza que ambas naciones puedan aprovechar el valor económico de la fusión, contribuyendo a la vez a la seguridad energética global y la descarbonización.

"El desarrollo de UNITY-2 aquí mismo, en Ontario, consolida la reputación de nuestra provincia como líder en innovación energética", comentó Vic Fedeli, ministro de Desarrollo Económico, Creación de Empleo y Comercio. "Este hito financiero creará nuevos empleos bien remunerados en toda la provincia, fortalecerá nuestro sector de manufactura avanzada y profundizará la colaboración con Japón, uno de nuestros aliados más cercanos".

Fundada en 2024, FFC ya se ha consolidado como un punto focal de colaboración entre las industrias de fusión canadiense y japonesa. El préstamo del JBIC garantizará que UNITY-2 siga avanzando como plataforma global de pruebas, permitiendo a empresas de todo el mundo validar tecnologías en condiciones que simulan futuras centrales eléctricas de fusión comerciales.

Acerca de FFC

Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC) es una empresa conjunta entre dos de los principales proveedores de servicios de fusión del mundo: Canadian Nuclear Laboratories (CNL) y Kyoto Fusioneering (KF). Fundada en 2024, FFC combina más de 70 años de experiencia en investigación y gestión del tritio con el enfoque ágil y centrado en el cliente de una emergente.

En Fusion Fuel Cycles Inc., ofrecemos soluciones integrales para ofrecer sistemas de ciclo de combustible de alto rendimiento. Desde el diseño hasta la operación completa, nuestros sistemas están diseñados para aumentar la eficiencia del combustible, reducir el inventario de tritio y maximizar la transferencia de calor para la conversión de energía, lo que permite soluciones de energía de fusión seguras, de alto rendimiento y rentables.

Para más información sobre las actividades de FFC, visite www.ffc.inc.

Acerca de JBIC

El Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) es la institución financiera japonesa de política monetaria, propiedad íntegramente del gobierno japonés. Su misión es contribuir al desarrollo sostenible de Japón y de la economía internacional mediante el apoyo al desarrollo en el extranjero y la obtención de recursos vitales, el mantenimiento y la mejora de la competitividad internacional de Japón, la promoción de la conservación del medio ambiente mediante inversiones y financiación estratégicas, y la prevención de perturbaciones del orden financiero internacional y la atención de los daños resultantes.

Para más información, visite www.jbic.go.jp.

Acerca de MUFG Bank

MUFG Bank, Ltd. es el principal banco de Japón, con una red global que abarca más de 40 países. Fuera de Japón, el banco ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca comercial y de inversión a empresas, gobiernos y particulares de todo el mundo. La empresa matriz de MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), es uno de los grupos financieros líderes a nivel mundial. Con sede en Tokio y más de 360 años de historia, MUFG cuenta con una red global de aproximadamente 2.000 sucursales en más de 40 países. El grupo cuenta con aproximadamente 150.000 empleados y ofrece servicios que incluyen banca comercial, banca fiduciaria, valores, tarjetas de crédito, financiación al consumo, gestión de activos y leasing. El grupo aspira a ser el grupo financiero más fiable del mundo mediante la estrecha colaboración entre sus empresas operativas y respondiendo con flexibilidad a todas las necesidades financieras de sus clientes, sirviendo a la sociedad y fomentando un crecimiento compartido y sostenible para un mundo mejor. Las acciones de MUFG cotizan en las bolsas de Tokio, Nagoya y Nueva York.

Para más información, visite https://www.mufg.jp/english.

