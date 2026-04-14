(Información remitida por la empresa firmante)

-Libro Blanco: Red inalámbrica privada para la red eléctrica: El futuro de las comunicaciones críticas en el sector energético

RÍO DE JANEIRO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La transformación digital del sector eléctrico brasileño está en marcha, impulsada por dos fuerzas fundamentales: la digitalización de la infraestructura y la integración masiva de fuentes de energía renovables. En este nuevo paradigma, la comunicación crítica pasa de un papel secundario a convertirse en la base sobre la que se construye una red eléctrica inteligente, segura y resiliente. Es en este contexto que las redes inalámbricas privadas emergen como una tecnología central para permitir la automatización, el monitoreo en tiempo real y la fiabilidad operativa que requieren las empresas de servicios públicos modernas.

Más allá de un simple objetivo medioambiental, la transición a la energía verde es un imperativo para la seguridad energética y la optimización estructural. En el centro de esta evolución se encuentra la red de comunicación eléctrica: el verdadero "sistema nervioso" que transmite datos críticos, emite comandos en milisegundos y garantiza la estabilidad del nuevo sistema eléctrico. La calidad de esta infraestructura de conectividad determina, en última instancia, el éxito o el fracaso de las futuras operaciones de la red eléctrica.

Es precisamente en el "último kilómetro" de la red de distribución donde se intensifican los desafíos. Como enlace final entre la red eléctrica y los usuarios finales, la red de distribución concentra las demandas más apremiantes de conectividad fiable: nodos geográficamente dispersos, condiciones operativas y de mantenimiento complejas, y la necesidad de soportar un aumento exponencial de dispositivos IoT y sistemas de automatización. Las tecnologías tradicionales ya no cumplen con los requisitos de latencia, seguridad y escalabilidad que exige este escenario.

La solución a este obstáculo histórico reside en las redes inalámbricas privadas (como LTE y 5G privadas). Al combinar seguridad crítica, fiabilidad operativa, flexibilidad de implementación y rentabilidad estratégica, estas soluciones satisfacen eficazmente las necesidades de comunicación de las redes de distribución, permitiendo casos de uso como la teleprotección, la medición inteligente, el control de campo y la monitorización predictiva.

Para profundizar en este debate y presentar la hoja de ruta técnica y regulatoria de esta revolución silenciosa, Huawei y la Alianza de 450 MHz lanzaron el libro blanco "Red inalámbrica privada para redes eléctricas" en la cumbre UTCAL 2026, celebrada en Río de Janeiro el 17 de marzo. En este documento exclusivo, se detalla cómo las redes inalámbricas privadas superan las limitaciones de las tecnologías tradicionales, garantizando la resiliencia y la inteligencia necesarias para impulsar el futuro de la energía en Brasil.

Descarga aquí:https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

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