Gartner introduce a Resco en la lista del Cuadrante Mágico para Mobile App Development Platforms

Publicado 30/10/2018 7:31:01 CET

BRATISLAVA, Eslovaquia, October 30, 2018 /PRNewswire/ --

Resco, proveedor mundial de soluciones móviles para Microsoft Dynamics 365/CRM y Salesforce, ha sido reconocido por Gartner en s Cuadrante Mágico 2018 para Mobile App Development Platforms (MADP). Se trata de su primera vez posicionado dentro del Cuadrante Mágico de Gartner.

Acceso al Cuadrante Mágico de Gartner 2018 [https://www.resco.net/gartner-resco-magic-quadrant-mobile-applications-development-platform-2018 ]

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774358/Resco_Gartner.jpg )

La MADP fue "Definida primeramente por Gartner en 2012 como plataforma para hacer frente y consolidar los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles empresariales en sus casos de uso de aplicaciones de tipo negocios para empleado (B2E), negocios para negocios (B2B) y negocios para consumidor (B2C). Actualmente, las MADPs se siguen utilizando de forma primaria para hacer frente a los requisitos de aplicaciones móviles diversos, pero apoyan cada vez más el desarrollo de aplicaciones web de respuesta cada vez más importante, canales de conversación, dispositivos que se pueden llevar y dispositivos inmersivos". El Cuadrante Mágico de este año evaluó a 19 vendedores en el mercado de las MADP, posicionando a Resco dentro del cuadrante Niche Players.

"Estamos orgullosos de estar incluidos por primera vez en el informe de investigación del Cuadrante Mágico. Creemos que ser reconocidos por medio de una autoridad mundial como Gartner refleja que estamos avanzando en la dirección correcta de nuestra ambición de proporcionar una plataforma completa para la movilidad de los negocios. Desde nuestra perspectiva, como vendedor de tecnología que cuenta con más de 19 años de experiencia, buscamos mejorar más nuestros productos y asegurar el éxito de nuestros clientes y socios", explicó el consejero delegado de Resco, Radomir Vozar

Acerca de Resco

Resco, fundado en 1999, es uno de los líderes mundiales dedicados al desarrollo de soluciones de software móviles para plataforma cruzada. El equipo de profesionales de Resco utiliza su experiencia lograda desde hace tiempo para diseñar productos para sus clientes empresariales, desarrolladores e integradores de sistema. La tecnología en nube de Resco permite a las compañías crear aplicaciones de negocios que mejoran la productividad de los profesionales en marcha y que se puede integrar dentro de Microsoft Dynamics 365 y Salesforce. En la actualidad, los productos de Resco los utilizan más de 2.000 clientes y 500 socios de todo el mundo.

Si desea más información visite la página web: http://www.resco.net

Gartner, "Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms", Jason Wong, Van L. Baker, Adrian Leow, Marty Resnick, 17 de julio de 2018.

Descargo de responsabilidad de Gartner: Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774358/Resco_Gartner.jpg

CONTACTO: Agnes Balazova, communications@resco.net, 30 Oct. (2) - 209-020-17