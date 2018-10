COMUNICADO: Groupe Rocher y Eastman presentan la colaboración en el ecodiseño en LUXE PACK Monaco (1)

Publicado 27/09/2018 14:41:41 CET

Continuando con el legado de su fundador, Groupe Rocher revela un nuevo logro en el ámbito del desarrollo sostenible al ser los primeros en lanzar al mercado un estuche compacto ecodiseñado

KINGSPORT, Tennessee, 27 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Eastman se enorgullece de haber colaborado con la casa de cosméticos Groupe Rocher en el diseño de un nuevo concepto de "estuche compacto ecodiseñado" hecho en su totalidad de materiales Eastman. El estuche compacto utiliza el bioplástico de ingeniería Treva(TM) de Eastman, un termoplástico derivado de la celulosa que ofrece alto rendimiento y un impacto ambiental reducido. https://mma.prnewswire.com/media/748702/Groupe_Rocher_and_Eastman___bioplastic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748702/Groupe_Rocher_and_Eastman___bioplastic.jpg]

Groupe Rocher, una empresa que cada año produce más de 600 millones de productos cosméticos y para el cuidado del hogar, continúa demostrando los valores de su fundador Yves Rocher, pionero en el uso de ingredientes botánicos. "Groupe Rocher es un grupo empresarial familiar que desde su comienzo ha destacado la importancia del respeto por la naturaleza y del desarrollo sostenible para impulsar la creación de valor", explica Bris Rocher, presidente y consejero delegado del grupo. Con esta colaboración, la empresa ha logrado un concepto totalmente nuevo de estuches de cosméticos ecodiseñados.

El ecodiseño es una forma de enfocar el diseño de productos que tiene en cuenta la huella ecológica durante todo el ciclo de vida del producto. El proceso se inspira en los ciclos de vida de la naturaleza, y su objetivo es producir cero desechos. El éxito en el ecodiseño requiere un enfoque integral, con la colaboración de expertos en todas las áreas de la cadena de valor.

La colaboración ha sido un factor esencial en el éxito de este innovador estuche compacto ecodiseñado. Eastman y Groupe Rocher identificaron un deseo compartido de crecer e innovar en el área de los envases cosméticos. Groupe Rocher compartió su concepto de un "estuche compacto ecodiseñado", que simplifica el típico proceso de tres pasos transformándolo en un proceso de un solo paso. El diseño también eliminó las bisagras de metal sustituyéndolas por pasadores de plástico. "Al eliminar el uso de metal y usar menos materiales en el diseño, Groupe Rocher ha creado un estuche compacto que requiere menos recursos naturales para su producción, usa menos energía y permite eliminar pasos de procesamiento secundarios sin tener que comprometer la funcionalidad del envase ni los estándares estéticos de la marca", indicó Stéphane Tétaud, que trabaja en el área de desarrollo de envases de maquillaje. "Esto ahorra tiempo y dinero durante el proceso de fabricación y tiene el beneficio adicional de acercarnos un paso más hacia la reciclabilidad".

El proyecto inició una nueva manera de trabajar para Groupe Rocher a la que Tétaud denomina "innovación colaboradora". Tétaud resalta la importancia de los papeles desempeñados por Eastman y Novatra SAS, quienes diseñaron el molde del compacto, declarando, "Es un concepto muy novedoso que requiere invertir mucho tiempo y la cooperación intensa de todos los socios. Sin la colaboración de socios tan dedicados el producto final no hubiera sido posible".

Este proyecto demuestra cómo Eastman impulsa el éxito de los clientes al promover la participación de todos los miembros de la cadena de valor para innovar y encontrar soluciones a los retos. Este nuevo enfoque de colaboración permitió a Groupe Rocher, Eastman y sus socios, acelerar el ritmo de la innovación. Según explica Cedric Perben, líder de la plataforma de tecnología global para la fabricación de envases cosméticos, "Eastman se compromete a mejorar la calidad de vida de manera significativa. Al colaborar, pudimos aprovechar tecnología de categoría mundial y las capacidades de desarrollo de los materiales de Eastman utilizando el concepto de ecodiseño innovador de Groupe Rocher para crear una combinación ganadora".

"Eastman participó en nuestra trayectoria de sostenibilidad. Adoptaron la apreciación por la innovación del Groupe Rocher y demostraron un fuerte compromiso con el desarrollo de una nueva plataforma de polímero y la inversión en la fabricación de una prueba de concepto de envase", explicó Sophie Marcou, gerente de ecodiseño de Groupe Rocher. Con el fin de documentar todo esto, Eastman y Groupe Rocher trabajaron diligentemente en equipo para desarrollar datos de análisis del ciclo de vida que han sido sometidos a una evaluación independiente de pares realizada por thinkstep.

Con la elección por parte de Eastman del nuevo material Treva para el ecodiseño del estuche compacto, Groupe Rocher y Eastman han iniciado un incansable esfuerzo para lograr la innovación y el perfeccionamiento. Treva ofrece la capacidad exclusiva de reducir de forma significativa el uso de materiales hasta en un 50 por ciento y posiblemente más.

"Reducir nuestra huella ecológica es un proceso contínuo que siempre es posible mejorar. Treva nos proporciona la oportunidad de hacer precisamente esto", indicó Perben. El bioplástico de ingeniera Treva de Eastman es un product biótico certificado por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (United States Department of Agriculture, USDA) con certificación FSC(®) de cadena de custodia. La tapa del estuche compacto está hecha del nuevo copolimero EV500 Cristal(TM) de Eastman, un polímero de alto flujo semejante al vidrio con certificación Cradle to Cradle Certified(TM) a nivel Bronce del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Groupe Rocher y Eastman presentarán su estuche compacto ecodiseñado en LUXE PACK Monaco, la principal exposición de envases creativos, que se celebrará del 1 al 3 de octubre de 2018, en el Grimaldi Forum.

"Como empresa participante en el programa Responsible Care®, Eastman se compromete a atender a nuestros clientes con soluciones y desarrollo sostenibles," comentó Kendra Harrold, directora de marketing de envases de plásticos especializados de Eastman. "Este proceso conjunto con Groupe Rocher y nuestros otros socios demuestra lo que esta industria puede conseguir cuando todos los integrantes de la cadena de valor unen sus fuerzas".

Acerca de Groupe RocherGroupe Rocher es una empresa francesa con raíces en la región de Bretaña. Durante tres generaciones, el grupo ha establecido una clara ambición: conseguir que la belleza y el bienestar sean accesibles para todas las mujeres en todo el mundo. De pionero a participante clave en sus líneas de negocios, Groupe Rocher ha desarrollado y ampliado su modelo de crecimiento sostenible a través de sus diez marcas: Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Dr. Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Sabon, Stanhome, Kiotis, ID Parfums y Flormar, respetando al mismo tiempo el posicionamiento individual de cada marca.

Controlado en más del 99 por ciento por la familia del fundador, Groupe Rocher ha demostrado su valía tanto en Francia como en el resto del mundo. Con una presencia en cerca de 110 países y una facturación superior a los 2,5 mil millones de euros, en la actualidad tiene más de 50 millones de clientes en todo el mundo. Groupe Rocher fabrica más de 600 millones de productos cada año distribuidos entre más de 4.000 puntos de venta.

(CONTINUA)