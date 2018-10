COMUNICADO: La Guía de viajes Forbes anuncia los galardonados de los premios Star Rating 2018 (1)

Publicado 20/02/2018 9:47:02 CET

199 hoteles de todo el mundo obtienen el preciado galardón de las Cinco estrellas y 27

nuevos hoteles consiguen el máximo premio por primera vez

Con 15 nuevos destinos y un grupo de galardonados más grande y diverso que nunca, los

premios continúan su expansión internacional y llegan a Oriente Medio y África

Los hoteles de Oriente Medio debutan con cuatro galardones de Cinco estrellas, 21 premios de Cuatro estrellas y seis hoteles recomendados; y un hotel de Sudamérica consigue

Cinco estrellas por primera vez

La Guía de viajes Forbes celebra su 60. aniversario en 2018 y anuncia el nuevo diseño

de su sitio web

Para celebrar su 60. aniversario, la Guía de viajes Forbes ha revelado hoy su lista número 60 de galardonados de los premios Star Rating en todo el mundo. Mantiene así su selectivo enfoque de reconocimiento de las mejores propiedades del mundo para premiar su servicio intuitivo y de calidad.

Entre los premiados del 2018 se encuentra 27 nuevos hoteles con Cinco estrellas, 70 nuevos hoteles con Cuatro estrellas y 76 nuevos hoteles recomendados. También reciben por primera vez un galardón cinco restaurantes con Cinco estrellas, 24 restaurantes con Cuatro estrellas y 10 restaurantes recomendados. Además, la lista premia a cinco nuevos spas con Cinco estrellas y 29 nuevos spas con Cuatro estrellas. Consulte la lista completa de galardonados [https://www.forbestravelguide.com/award-winners ].

Ahora, la Guía de viajes Forbes evalúa establecimientos de 50 países de América, Europa, Asia, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio. Entre los nuevos destinos internacionales del 2018 se incluyen los siguientes: Abu Dabi, Ámsterdam, Aruba, Chengdú, Dubái, Hokkaido, Jamaica, Kuala Lumpur, Madrid, Marrakech, Okinawa, Panamá, Praga, Sanya y Viena. Con la celebración de su 60. aniversario, la Guía de viajes Forbes amplía sus evaluaciones a 60 países para prepararse para los galardones Star Rating 2019.

"Es un año crucial para la Guía de viajes Forbes. Nuestro aniversario conmemora 60 magníficos años al servicio de hoteles y huéspedes", comenta Gerard J. Inzerillo, director ejecutivo de la Guía. "Somos la fuente más fiable para los viajeros y, por eso, seguimos desarrollando nuestra misión para calificar establecimientos de lujo en todo el mundo. Estamos encantados de premiar a los galardonados de los premios Star Rating 2018, un increíble conjunto de hoteles, restaurantes y spas con un gran cultura de servicio. Es el grupo más amplio y diverso de establecimientos galardonados de toda la historia de nuestra empresa. Queremos felicitarles por su dedicación para lograr la excelencia en su servicio".

Junto con el anuncio del aniversario de la Guía de viajes Forbes, la empresa ha confirmado oficialmente el nuevo diseño de su sitio web, forbestravelguide.com [http://www.forbestravelguide.com ], optimizado para móviles y en el que se muestran todos los establecimientos internacionales que galardonados con estrellas.

Para celebrar los galardones de este año, los premiados han sido invitados a Verified, la cumbre de lujo de la Guía de viajes Forbes en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills (Estados Unidos) del 27 al 28 de febrero. En la cumbre habrá un prestigioso grupo de chefs, como: Geoffrey Zakarian y Wilfrid Hocquet, Georgie, Beverly Hills; Jean-Georges Vongerichten y Richard Archuleta, Jean-Georges Beverly Hills; William Bradley, Addison Restaurant, San Diego; Samir Roonwal, The Blvd, Beverly Hills; Hilary Henderson, CUT, Beverly Hills; Kaleo Adams, The Polo Lounge, Beverly Hills; Giuseppe Manco, The Restaurant at Mr. C, Beverly Hills; Craig Strong, Studio, Laguna Beach; Hugo Bolanos, Wolfgang Puck del Hotel Bel-Air, Beverly Hills; y Derek Poirier, Valrhona. Moët & Chandon, el champán oficial de la Guía de viajes Forbes del 2018, pondrá a disposición de los asistentes su espumoso vino.

Para conmemorar los 60 años de la Guía en el sector del turismo, el popular servicio de Pan Am Experience estará en Verified para transportar a los asistentes la edad de oro de los vuelos con un evento retro y elegante inspirado en el ambiente de las aerolíneas.

ASPECTOS DESTACADOS, TENDENCIAS Y CURIOSIDADES DEL 2018

- Las cifras, un desglose de los 1609 galardonados - Hay 199 hoteles con Cinco estrellas, 513 hoteles con Cuatro estrellas y 309 hoteles recomendados. - Hay 64 restaurantes con Cinco estrellas, 171 restaurantes con Cuatro estrellas y 83 restaurantes recomendados. - Hay 60 spas con Cinco estrellas y 210 spas con Cuatro estrellas.

- Nuevos y destacados - En su debut en la Guía de viajes Forbes, Oriente Medio se estrena con importantes galardones. Esta región debuta con cuatro hoteles con Cinco estrellas (Burj Al Arab Jumeirah, Dubái; Emirates Palace, Abu Dabi; Four Seasons Hotel Dubai International Financial Centre; y Four Seasons Resort Dubai de Jumeirah Beach). Además, ha conseguido galardones para 21 hoteles con Cuatro estrellas y seis hoteles recomendados.

- En Sudamérica, un hotel a obtenido por primera vez el galardón de Cinco estrellas. Dentro del parque nacional de Iguazú, en Brasil, y en medio de las cataratas y la selva, Belmond Hotel das Cataratas se ha hecho con el liderazgo de la excelencia en el sector de la región.

- Dos hoteles de Marrakech (Mandarin Oriental, Marrakech y Royal Mansour Marrakech) han debutado con Cinco estrellas, un par de establecimientos han obtenido Cuatro estrellas (Four Seasons Resort Marrakech y La Mamounia) y también han sido galardonados dos hoteles recomendados (Amanjena y Selman Marrakech).

- Nueva York se ha hecho con dos nuevos galardones de Cinco estrellas: Baccarat Hotel and Residences y Four Seasons Hotel New York Downtown. La última vez que la ciudad obtuvo un nuevo galardón de Cinco estrellas fue en 2016 gracias al Park Hyatt New York. Uno de los hoteles de la ciudad también ha conseguido Cuatro estrella: Archer Hotel New York.

- Múnich inaugura las Cinco estrellas con el hotel Mandarin Oriental de la ciudad. Con Cuatro estrellas se unen The Charles Hotel, un hotel Rocco Forte; Hotel Bayerischer Hof; y Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich. En esta ciudad también han sido galardonados Hotel München Palace y Sofitel Munich Bayerpost como hoteles recomendados.

- Japón también ha obtenido importantes premios. El hotel Ritz-Carlton de Kioto ha logrado las primeras Cinco estrellas de la ciudad. Four Seasons Hotel Kyoto y Suiran, A Luxury Collection Hotel se han hecho con los galardones de Cuatro estrellas. Kyoto Hotel Okura está en la categoría de hoteles recomendados. En Tokio, Shangri-La Hotel ha conseguido Cinco estrellas. The Capitol Hotel Tokyu y The Prince Gallery Tokyo Kioicho se han hecho con galardones de Cuatro estrellas.

- También han tenido una presencia significativa los hoteles independientes. Por primera vez, han recibido Cinco estrellas Le Richemond Genève, Magee Homestead en Wyoming, Meadowood Napa Valley, Nemacolin Woodlands Resort - Falling Rock en Farmington, Pensilvania, y Williamsburg Inn enVirginia.

