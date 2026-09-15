Hisense presenta la nueva familia de proyectores C3 para un entretenimiento envolvente en el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, amplía su gama de productos de entretenimiento para el hogar con la nueva familia de proyectores C3, diseñada para llevar la experiencia cinematográfica a la vida cotidiana. Presentados en la feria IFA 2026, los modelos C3 Ultra y C3 Ultra Max llegarán a los mercados internacionales este mes de septiembre, seguidos posteriormente por el C3 Pro.

Desde noches de cine y deportes en vivo hasta sesiones de videojuegos con amigos, la familia C3 está diseñada en torno a esos momentos que la gente quiere vivir a lo grande. Con tamaños de proyección de hasta 300 pulgadas, un brillo potente y un sonido envolvente, transforma salas de estar, dormitorios y otros espacios en entornos de entretenimiento versátiles, proporcionando a los usuarios mayor libertad para disfrutar de la experiencia de pantalla grande en casa.

El C3 Ultra ofrece 4.000 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 5.000:1 con lente IRIS, combinando imágenes vívidas con un rendimiento optimizado para videojuegos. Su sistema de audio ajustado por Devialet, que cuenta con hardware desarrollado en colaboración y un subwoofer integrado, proporciona graves profundos y un sonido envolvente inmersivo para una experiencia de entretenimiento más cautivadora.

Para los usuarios que buscan mayor potencia visual y capacidad de respuesta, el C3 Ultra Max ofrece 5.000 lúmenes ANSI, un contraste de 5.000:1 con lente IRIS y una latencia ultrabaja de 1 ms, lo que permite disfrutar de un entretenimiento dinámico en películas, deportes y videojuegos. Potenciado por el audio Devialet, completa la experiencia con un sonido rico e inmersivo que está a la altura de su rendimiento visual de alto nivel.

El C3 Pro acerca la experiencia C3 a más usuarios gracias a sus 3.000 lúmenes ANSI, una relación de contraste de 5.000:1 con lente IRIS y un sistema de audio optimizado por Devialet con subwoofer integrado, ofreciendo un equilibrio atractivo entre rendimiento y valor.

En conjunto, los modelos C3 Ultra, C3 Ultra Max y C3 Pro enriquecen aún más la familia C3, brindando a los consumidores una gama más amplia de opciones que se adaptan a diferentes necesidades de entretenimiento y espacios. A principios de este año, el C3 se sometió a una Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y a la verificación de su huella de carbono del producto (PCF) por parte de SGS; esto respalda una evaluación transparente del impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y refleja el compromiso de Hisense con la transparencia en la evaluación ambiental a nivel de producto.

Con la familia C3, Hisense sigue llevando un entretenimiento más envolvente a los espacios cotidianos, facilitando que las personas conviertan los momentos habituales en casa en experiencias que vale la pena compartir.

Acerca de HisenseHisense, fundada en 1969, es un líder mundial reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 180 países, especializado en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones tecnológicas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de próxima generación en este ámbito. En su calidad de patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense apuesta por las asociaciones deportivas globales como medio para conectar con el público de todo el mundo.

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