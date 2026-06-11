HIZENERGY consolida posición en el sector del almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tres prestigiosos galardones del sector en una semana: HIZENERGY consolida su posición de referencia en el sector del almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial

HEFEI, China, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Junio de 2026 marca un hito destacado para HIZENERGY, ya que la marca ha conseguido tres prestigiosos premios de la industria en tan solo una sola semana. Respaldada por sólidas capacidades técnicas y un importante rendimiento en el mercado, HIZENERGY se ha consolidado firmemente como un referente líder en el sector global de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I).

Estos tres galardones son un reconocimiento a la excepcional capacidad de ejecución de HIZENERGY, su sólido impulso de crecimiento y su experiencia profesional dentro del sector de la integración de sistemas, y proporcionan una prueba contundente y autorizada de la fortaleza integral de la marca.

Impulsados por la innovación independiente: Crecimiento basado en la solidez fundamental

Cuatro años de sólido desarrollo han servido para consolidar a HIZENERGY como un actor fiable en el sector de las energías renovables. Hasta la fecha, hemos desplegado más de 6.000 unidades de almacenamiento de energía en más de 1.800 proyectos, proporcionando soluciones a decenas de sectores industriales en todo el país.

Nuestra sólida presencia en el mercado se basa en un desarrollo integral de I+D interno, adaptabilidad a múltiples escenarios y servicios profesionales que abarcan todo el ciclo de vida del producto. Nuestra serie Enerbox proporciona una gestión inteligente y fiable de la energía para las industrias textil, ferretería, alimentaria y grandes complejos comerciales.

Proyectos exitosos: Un desempeño que nos otorga el reconocimiento de la industria

Los proyectos de calidad son la base de la confianza en el mercado. Un fabricante líder en Hengyang, Hunan, se enfrentaba a un suministro eléctrico inestable y a altos costes de electricidad. Nuestro equipo consiguió llevar a cabo la implementación de un sistema inteligente de almacenamiento de energía a medida de 9 MW/18,576 MWh, compuesto por 72 unidades ES125-2 con seis conexiones independientes a la red. Contando con una respuesta en milisegundos, el sistema funciona sin problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año.

Alcanza una descarga anual de más de 11 millones de kWh, generando ahorros anuales de más de 5 millones de RMB para el cliente.

Soluciones integradas premium: Elevando los estándares de almacenamiento de energía destinados al sector comercial e industrial

El almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) de la actualidad necesita de mucho más que el simple ensamblaje de componentes. Nuestras soluciones integradas de alta gama destacan por su compatibilidad en todos los escenarios, su control preciso de procesos y su fiabilidad a largo plazo.

Nuestros sistemas de tipo todo en uno funcionan de forma estable en zonas costeras extremadamente frías y con niebla salina, en configuraciones híbridas de energía solar y almacenamiento, y en proyectos de almacenamiento de energía centralizados. Respaldados por cuatro tecnologías clave —control electrónico de potencia, gestión térmica inteligente, despacho en la nube y protección de seguridad integral—, nuestros productos ofrecen una eficiencia constante incluso en condiciones operativas complejas.

Acerca de HIZENERGY

HIZENERGY está especializada en el suministro de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, basadas en su tecnología PCS de desarrollo propio. La empresa se dedica a abordar los principales desafíos y satisfacer las demandas críticas del almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial. Guiada por su misión "Energía flexible para todos", HIZENERGY se esfuerza por proporcionar a sus clientes comerciales e industriales soluciones de almacenamiento de energía altamente eficientes, inteligentes, seguras y fiables. Para obtener más información, visítenos en www.hizenergy-ess.com.

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