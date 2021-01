HONOR anuncia los ganadores globales de #StandOutWithHONOR (1)

-HONOR anuncia los ganadores globales de #StandOutWithHONOR y se asocia con Affinity para potenciar la productividad y la creatividad

-- Los ganadores del programa creativo global #StandOutWithHONOR ganan prácticas de cuatro semanas en la agencia creativa líder Grey en Reino Unido y Alemania -- Los clientes de HONOR MagicBook reciben descuento del 50% a través del conjunto de aplicaciones profesionales y creativas de Affinity

LONDRES, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR ha anunciado hoy los ganadores finales de su programa creativo global #StandOutWithHONOR, que fue diseñado para animar a las personas a dar rienda suelta a su creatividad y mejorar la cualificación durante este difícil momento. HONOR también se ha asociado con el proveedor de software creativo Affinity para ofrecer a los clientes de HONOR MagicBook un descuento exclusivo del 50% en toda la suite de aplicaciones profesionales y creativas de Affinity, incluyendo Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher en el Reino Unido, Alemania, España, Italia, Francia y República Checa.

https://mma.prnewswire.com/media/1426751/image1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1426751/image1.jpg]

La asociación con Affinity forma parte del programa creativo global de HONOR Academy #StandOutWithHONOR, para ayudar a los estudiantes a llevar sus habilidades de búsqueda de empleo y CV al siguiente nivel. A través del programa, se invitó a las personas a participar en una serie de desafíos para mostrar su creatividad para tener la oportunidad de ganar unas prácticas remuneradas de cuatro semanas en la agencia creativa líder Grey en el Reino Unido y Alemania. Después de enviar varios diseños creativos usando el MagicBook Pro y Affinity Apps e impresionar en una entrevista, Katie Richardson del Suroeste de Londres fue anunciada como la candidata ganadora que asumirá el codiciado puesto de prácticas en la oficina de Londres, mientras que José Mendes de Portugal se unirá a la oficina alemana de Grey. Hablando de la experiencia, Katie dijo:

"La creatividad y el diseño siempre han sido una gran parte de mi vida, por lo que el programa creativo global Stand Out with HONOR fue la plataforma perfecta para apoyar mis ambiciones profesionales. Como muchos estudiantes pueden imaginar, 2020 ha sido un año difícil con oportunidades limitadas para construir una sólida cartera creativa o red, así que estoy encantada de haber obtenido la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores en el negocio para ayudar a impulsar mi carrera. No puedo esperar a ver lo que 2021 traerá para la industria creativa."

https://mma.prnewswire.com/media/1426752/image2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1426752/image2.jpg ]

HONOR MagicBook Series: Diseñado para dar rienda suelta a su creatividad

El HONOR MagicBook Pro está preinstalado con Microsoft Windows 10 y está alimentado por AMD Ryzen 5 4600H, proporcionando toda la potencia necesaria para crear y pasar a través de tareas difíciles, ya sea edición de fotos o renderizado 3D, gracias a su procesador avanzado. No hay ningún compromiso en la duración de la batería: el HONOR MagicBook Pro obtiene hasta 11 horas de productividad con una sola carga.

La impresionante pantalla FullView de 16,1 pulgadas lo hace perfecto para ver fotos, películas y navegar por la web, así como para solicitar nuevos cargos. Con un tamaño más pequeño, que mide solo 369 x 234 x 16,9 mm, su diseño compacto y ligero hace que el HONOR MagicBook Pro sea perfecto para la fuerza de trabajo flexible y los estudiantes de hoy en día, permitiendo a los usuarios trabajar fuera, dondequiera que estén.

Para algo aún más compacto, el HONOR MagicBook 14 y 15 mejoran la experiencia informática con un impresionante diseño minimalista y una pantalla FullView, todo empaquetado en un cuerpo delgado y ligero.

El HONOR MagicBook Pro [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hih...] (16+512GB) está disponible ahora desde 849,99 libras, mientras que puede tener el HONOR MagicBook 14 [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hih...] (8+256GB) y HONOR MagicBook 15 [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hih...] (8+256GB) desde 549,99 libras - equipado con todas las herramientas profesionales y la potencia que necesita, sin la etiqueta de precio considerable.

El recién lanzado procesador HONOR MagicBook Pro con tecnología 10th Gen Intel® Core(TM) i5-10210U comenzó la preventa por 949,99 libras en HIHONOR Reino Unido a partir del 21 de enero y llegará a otros mercados en el primer trimestre de 2021.

Para solicitar su descuento del 50% de Affinity, siga estos sencillos pasos:

-- Compre un HONOR MagicBook Pro en hihonor.com [https://www.hihonor.com/global/] -- Añade una foto de su HONOR MagicBook o la confirmación de su pedido de un HONOR MagicBook en los comentarios (con una marca de agua/algo para demostrar que es una foto/captura de pantalla única) en HONOR Community. -- HONOR le enviará un código QR a través de HONOR Community. -- Escanee el código QR, entre en el sitio web y registre la compra. -- Válido hasta el 31.01.2021* -- Disponible para canjear en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, y República Checa

Los propietarios de MagicBook existentes o aquellos que buscan ganar un 50% de descuento en Affinity Software pueden dirigirse a la Comunidad HONOR en Reino Unido [https://community.hihonor.com/unitedkingdom/topicdetail/Chal...], Alemania [https://community.hihonor.com/germany/topicdetail/Challenge-...], España [https://community.hihonor.com/spain/topicdetail/%C2%A1S%C3%A...], Italia [https://community.hihonor.com/italy/topicdetail/Diventa-crea...], Francia [https://community.hihonor.com/france/topicdetail/topicId-288...] y República Checa [https://community.hihonor.com/cz/topicdetail/HONOR-kreativn%...] para obtener más información.

Acerca de HONOR

(CONTINUA)