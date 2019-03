HT-SAAE presentará sus nuevos módulos fotovoltaicos de alta eficiencia con barras colectoras en la PV Expo de Tokio

Publicado 01/03/2019 15:41:55 CET

TOKIO, 1 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE o "la Compañía") (600151.SH), el fabricante líder mundial de productos fotovoltaicos (PV), presentará su última gama de módulos de alta eficiencia en la PV Expo de Tokio del 27 de febrero al 1 de marzo.

HT--SAAE mostrará su nuevo módulo "Multiway Series", que cuenta con la tecnología líder de la compañía de barras colectoras múltiples (MBB, por sus siglas en inglés), consigue un rendimiento eléctrico avanzado y presenta un menor riesgo de microfisuras. Para un módulo de 72 células, la potencia de salida puede alcanzar hasta 400 W.

"Estamos entusiasmados por la oportunidad de presentar nuestros nuevos módulos fotovoltaicos de alta eficiencia MBB en la PV Expo", señaló Ruan Zhongli, consejero delegado del negocio PV de HT-SAAE. "Hemos estado desarrollando tecnología solar desde la década de los 60 e invertimos 60 millones de yuanes (8,9 millones de dólares) cada año en I+D. Seguiremos sacando partido a nuestra amplia experiencia, así como a nuestras capacidades de investigación y producción, para desarrollar productos cada vez más eficientes que satisfagan las necesidades del mercado".

El módulo de la serie Multiway cuenta con un diseño autolimpiador. Con el fin de ayudar a los usuarios a ahorrar en costes de limpieza, este módulo está diseñado para reducir las sombras en la superficie del módulo producidas por el polvo, la lluvia o la nieve, lo cual puede aumentar la producción energética y reducir las pérdidas de energía. Gracias a su durabilidad, el módulo se puede utilizar en numerosos entornos ambientales, entre ellos granjas solares y tejados convencionales. Asimismo, la Compañía ha presentado módulos de doble vidrio para satisfacer las necesidades de las grandes granjas solares.

Fundada en 1998, HT-SAAE se ha esforzado por desarrollar y fabricar células solares y baterías, además de impulsar su sistema "fotovoltaico con almacenamiento energético". Su sucursal en Japón también ha estado operando durante seis años para prestar servicios al mercado local. La empresa ya ha tenido un notable historial en la PV Expo en Japón, tras presentar previamente sus módulos tipo N y módulos PERC en los eventos de 2015 y 2017, respectivamente.

Desde finales de los años 90, HT-SAAE ha llevado a cabo más de 600 proyectos PV en los mercados nacionales y extranjeros. Durante 20 años, los módulos fotovoltaicos de alto rendimiento producidos por HT-SAAE han proporcionado un funcionamiento ininterrumpido a centrales eléctricas de todo el mundo.

Acerca de HT-SAAE

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) es una filial de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), una compañía de Fortune 500 Global. La empresa, fundada en 1998 y que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái (600151.SH), se centra en la energía fotovoltaica de nueva generación, las piezas de automóviles y las aplicaciones de nuevos materiales. En 1999, HT-SAAE inició la implementación comercial de su tecnología fotovoltaica. Hasta la fecha, la empresa ha desarrollado una cadena de suministro completamente integrada en el sector fotovoltaico (silicio, obleas, células solares, módulos y sistemas fotovoltaicos) y ha suministrado productos PV de calidad superior al mercado mundial. En 2014, HT-SAAE fue incluido en la lista de los 10 principales proveedores chinos de módulos PV y, durante los tres años siguientes, la empresa fue reconocida como fabricante de módulos de primer nivel por Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/827712/HT_SAAE.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/827712/HT_SAAE.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Tingting Chen, +86 139 1807 3519